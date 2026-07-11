Esteve wäre der zweite namhafte Neuzugang der Leipziger in diesem Sommer, nachdem bereits im Laufe der abgelaufenen Saison die Verpflichtung von Rocco Reitz unter Dach und Fach gebracht worden war. Für den Mittelfeldspieler überwies RB dem Vernehmen nach 20 Millionen Euro Ablöse an Borussia Mönchengladbach. Außerdem hat sich etwas auf der Trainerbank etwas getan. Nach der Entlassung von Ole Werner, auch auf Druck von Jürgen Klopp, steht zur neuen Spielzeit Martin Demichelis an der Seitenlinie der Roten Bullen.

In Burnley war Esteve in der Vorsaison unangefochtener Stammspieler und trug sogar zweimal die Kapitänsbinde, wusste den bitteren Gang in die Zweitklassigkeit aber nicht zu verhindern. Mit dem Abstieg zeichnete sich dessen bevorstehender Abschied trotz seines noch bis 2030 laufenden Vertrags bereits während des Saisonendspurts ab.