RB Leipzig sichert sich offenbar die Dienste von Maxime Esteve von Premier-League-Absteiger FC Burnley. Dafür greift der Bundesligist wohl tief in die Tasche. Nach Informationen von Transferexperte Fabrizio Romano steht der Transfer unmittelbar bevor. Als Ablösesumme sollen inklusive Boni 32 Millionen Euro auf die Insel fließen. Obendrauf kommt eine Weiterverkaufsbeteiligung für Burnley.
Auch um den FC Bayern München gab es Gerüchte: Transfer von RB Leipzig für 32 Millionen Euro offenbar in trockenen Tüchern
Maxime Esteve: Auch Interesse von Leverkusen und Bayern?
Der 24-jährige Innenverteidiger aus Frankreich galt in den vergangenen Wochen und Monaten als äußerst begehrt. Auch Bayer Leverkusen soll Interesse signalisiert haben. Zudem gab es rund um den FC Bayern München lose Gerüchte, da Trainer Vincent Kompany den Linksfuß noch aus gemeinsamen Burnley-Tagen kennt.
In Leipzig könnte Esteve die Nachfolge von Castello Lukeba oder El Chadaille Bitshiabu antreten, um die sich seit geraumer Zeit Wechselgerüchte ranken. Durch die Ankunft des Franzosen wird wohl einer seiner beiden Landsmänner die Sachsen verlassen.
- Getty Images Sport
RB Leipzig: Maxime Esteve der zweite Neuzugang für Martin Demichelis
Esteve wäre der zweite namhafte Neuzugang der Leipziger in diesem Sommer, nachdem bereits im Laufe der abgelaufenen Saison die Verpflichtung von Rocco Reitz unter Dach und Fach gebracht worden war. Für den Mittelfeldspieler überwies RB dem Vernehmen nach 20 Millionen Euro Ablöse an Borussia Mönchengladbach. Außerdem hat sich etwas auf der Trainerbank etwas getan. Nach der Entlassung von Ole Werner, auch auf Druck von Jürgen Klopp, steht zur neuen Spielzeit Martin Demichelis an der Seitenlinie der Roten Bullen.
In Burnley war Esteve in der Vorsaison unangefochtener Stammspieler und trug sogar zweimal die Kapitänsbinde, wusste den bitteren Gang in die Zweitklassigkeit aber nicht zu verhindern. Mit dem Abstieg zeichnete sich dessen bevorstehender Abschied trotz seines noch bis 2030 laufenden Vertrags bereits während des Saisonendspurts ab.
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