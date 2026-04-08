Jahrelang schieden sich beim FC Bayern München ob der Unterschiede in der Leistungsdichte von Serge Gnabry die Geister. Als entscheidendes Rädchen beim Siegeszug 2020, zeigte der Angreifer zu was er im Stande ist, lief seinem selbst gesetzten Maßstab in den folgenden fünf Spielzeiten aber zumeist hinterher und wurde ab 2023 stets als Verkaufskandidat gehandelt.
Auch statistisch kann ihm niemand das Wasser reichen! Serge Gnabry bringt Nagelsmann und Kompany bei Jamal Musiala in Bedrängnis
Der immer wiederkehrende Vorwurf: Gnabry fehlt es an Konstanz. Nach zwei, drei guten Wochen konnte die Uhr nach einem länger anhaltenden Durchhänger oder einer Verletzung gestellt werden. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es nach starken Phasen plötzlich überhaupt nicht mehr läuft, war stets groß. Zudem streikte regelmäßig der Körper, seine bald acht Jahre andauernde Zeit in München war stets von gesundheitlichen Auf und Abs geprägt. So war es auch im vergangenen Sommer wieder soweit, dass es Gerüchte über eine Trennung gab.
Gnabry selbst verwies hingegen stets auf seinen Vertrag bis Saisonende und beharrte auf einen Verbleib. Was außerhalb sowohl in der Expertenlandschaft als auch im Fanlager mit einem Stirnrunzeln aufgenommen wurde, hat sich inzwischen als glückliche Fügung herausgestellt. Das Blatt hat sich um 180 Grad gewendet! Er gehört zweifellos zu den größten Gewinnern dieser Spielzeit.
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Mehr als glückliche Fügung! Serge Gnabry hat sich neu erfunden
Dahingehend spielen gleich mehrere Faktoren eine entscheidende Rolle. Gnabry profitierte von den durchaus riskanten Transfer-Entscheidungen im Sommer und bekam seinen Stammplatz zu Saisonbeginn mehr oder weniger geschenkt. Nach den Abgängen von Leroy Sane, Kingsley Coman und Thomas Müller sowie der schweren Verletzung von Jamal Musiala bei der Klub-WM kam in Luis Diaz nur ein neuer Offensivspieler hinzu. Zudem bekam Teenager Lennart Karl das Vertrauen als Backup für Michael Olise auf dem rechten Flügel.
Gnabry füllte den vakanten Posten auf der Zehn aus und nutzte seine Chance auf beeindruckende Weise. Während die fünf Torbeteiligungen in den ersten fünf Saisonspielen bei so manch einem wieder als Momentaufnahme mit Ablaufdatum abgestempelt wurde, kam es diesmal ganz anders. Der 30-Jährige machte einfach weiter, untermauerte seine Stammplatz-Ambitionen und unterschrieb im Februar sogar einen neuen, wenn auch etwas schlechter bezahlten Zweijahresvertrag. Und das, während Leon Goretzka kein neues Arbeitspapier mehr angeboten wurde.
"Serge Gnabry ist mit dem FC Bayern gewachsen und zählt zu den absoluten Stützen dieser Mannschaft – auf dem Platz und in der Kabine ist er ungemein wichtig", sagte Spotvorstand Max Eberl im Zuge der Vertragsverlängerung durchaus zutreffend. Einen Anteil daran hat auch die geringe Ausfallquote in dieser Saison. Nur viermal fehlte er im Kader, ebenso oft sprang aufgrund der Belastungssteuerung kein Einsatz heraus. Wie beachtlich das ist, unterstreichen seine Fehltage in den fünf Jahren zuvor. 20-mal musste Gnabry aus verschiedensten Gründen pausieren und verpasste für Klub und Land damit insgesamt 65 Spiele.
Auch optisch hat sich etwas verändert. Gnabry, der abseits des Platzes auch mit seinen extravaganten Outfits aneckte, trägt seit dieser Saison ein auffälliges Stirnband in Weiß. Viel entscheidender als sein neues Markenzeichen ist die jedoch die Tatsache, dass sich Gnabry unter Trainer Vincent Kompany gewissermaßen neu erfunden hat. In seiner Premierensaison hatte ihn der Belgier wie seine Vorgänger noch vorrangig als Flügelspieler eingesetzt. Erst im unbedeutenden Endspurt, als die Meisterschaft nur noch am Taschenrechner anzuzweifeln war, wurde er zentral eingesetzt. Auch beim Ausscheiden im Viertelfinale der Champions League gegen Inter Mailand war er jeweils auf den Außenbahnen zu finden.
Serge Gnabry endlich konstant: "Zum Glück haben wir seinen Vertrag verlängert"
Ein paar Monate später lässt sich das Fazit ziehen, dass Gnabry seine neue Rolle als freies Radikal hinter Harry Kane gemeistert hat. Sie scheint ihm sogar wie auf den Leib geschneidert zu sein. "Serge ist Wahnsinn, überragend. Zum Glück haben wir seinen Vertrag verlängert", sagte Joshua Kimmich nach dessen Doppelpack gegen Union Berlin unmittelbar vor der Länderspielpause. Kompany schwärmte: "Er ist genauso gut wie unsere anderen Angreifer. Ehrlich gesagt spreche ich immer gerne positiv über Serge, sogar noch mehr als über die anderen."
Zumeist in Lauerstellung auf Höhe der gegnerischen Abwehrreihe sucht Gnabry immer wieder die Schnittstellen in den Raum dahinter, während sich der englische Torjäger häufig fallen lässt und im Rückraum das Spiel gestaltet - oder den Abschluss sucht. In gewissen Momenten kommt Gnabry aber auch selbst mit Wucht aus der Tiefe. Wie schwer das ständige Wechselspiel zu verteidigen ist, bekam auch Real Madrid beim 2:1-Sieg der Münchner zu spüren.
Das 1:0 resultierte aus einer Kombination mit dem im Halbraum positionierten Kane und dem zentrumsnahen Gnabry, der wiederum Diaz im perfekten Moment den Ball durchsteckte. Das 2:0 war ein platzierte Flachschuss des Engländers, während Gnabry die Defensive der Königlichen mit seinem diagonalen Laufweg durch die Abwehr zumindest ablenkte. Im Verbund mit Olise ist die Dynamik des Offensiv-Quartetts europaweit aktuell einsame Spitze.
Umso schwerer wird es für Musiala, in wichtigen Spielen einen Platz in der Startelf zu ergattern. Zumal auch Karl mit den Hufen scharrt und dank regelmäßig guter Leistungen gegenüber dem Ausnahmekönner aktuell die Nase vorn hat. Fast schon bezeichnend war Musialas Auftritt im Bernabeu nach seiner Einwechslung für Gnabry in der 69. Minute.
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FC Bayern: Jamal Musiala noch weit von 100 Prozent entfernt
Die Partie ging über weite Strecken völlig an dem 23-Jährigen vorbei. Zwei vielversprechende Umschaltmomente vertändelte er und berührte lediglich zehnmal den Ball. Eine Berührung war obendrein sinnbildlich dafür, dass Musiala noch lange nicht bei 100 Prozent ist. Aus bester Position hätte er kurz vor Schluss das womöglich vorentscheidende 3:1 erzielen und damit auch das anschließende vieldiskutierte Haar aus der bayerischen Erfolgssuppe fischen können. "Am Ende des Tages hatten wir einige Chancen, die wir hätten reinmachen müssen", sagte Gnaby und betonte: "Wir hätten es vielleicht zum Schluss noch ein bisschen besser ausspielen können, dann hätten wir sie killen können."
Am Ende lag es freilich nicht nur an dieser Musiala-Chance, dass die Bayern letztlich ihren xG-Wert von 2,92 unterperformten und die Chance ausließen, eine Vorentscheidung herbeizuführen. Dennoch hat Musiala derzeit schlichtweg nicht die Argumente auf seiner Seite, in der Crunchtime auf dem Platz zu stehen.
Die spürbare Verunsicherung ist nach mehreren Wochen voller Rückschläge völlig normal. Das machte auch Eberl vor dem Abflug nach Madrid nochmal deutlich. "Es ist keine Verletzung, die mal so im Vorbeigehen rehabilitiert wird", erklärte er und ergänzte: "Da ist viel Körperlichkeit dabei, aber auch Seele und Psyche sind mit dabei." Zudem ging er auf die vielen Dämpfer nach Musialas Comeback im Januar ein, zuletzt nach dem Spiel gegen Atalanta Bergamo. "Verklebungen im Knöchel" seien das Problem gewesen - durchaus heikel, denn: "Es ist nicht alles lupenrein und jungfräulich, sondern auch operativ und angeschlagen."
Dementsprechend nachvollziehbar ist auch der Versuch, Musiala möglichst viele Chancen auf eine Rückkehr zu alter Stärke zu geben. "Er hat natürlich eine schwere Zeit hinter sich. Er braucht das Selbstvertrauen", sagte Lothar Matthäus in seiner Funktion als Experte von Sky Austria am Dienstag zutreffend. Er könne "ohne Spielrhythmus noch gar nicht in dieser Verfassung" sein. Gleichzeitig räumte der Rekordnationalspieler aber auch ein: "Für Musiala kam dieser Einsatz spielerisch auf dem Platz zu früh, aber vielleicht braucht man diese Spiele, um sich auf dem Platz wieder als wichtig für die Mannschaft zu empfinden, dass der Trainer dir das Vertrauen gibt."
Herausragende Quote von Serge Gnabry - Jamal Musiala bleibt nur die Herausforderer-Rolle
Vertrauen, das Musiala auch im Hinblick auf die WM dringend benötigt. Weil er auch den März-Lehrgang wegen der Schmerzreaktion im Sprunggelenk verpasst hatte, ist das Offensivgerüst von Julian Nagelsmann schon ziemlich sattelfest. Kai Havertz und Florian Wirtz sind gesetzt. Nick Woltemade und Leroy Sane begannen jeweils einmal, während Karl einmal mehr als Joker glänzte. Und Gnabry? Der durfte ebenfalls zweimal von Beginn an ran, beide Male als Freigeist hinter der Spitze.
Dies führte dazu, dass sogar der ebenfalls in Topform spielende Wirz nominell auf den linken Flügel ausweichen musste. "Serge ist sehr gut drauf – aus verschiedenen Gründen. Er ist super fit, er profitiert auch von der verletzungsbedingten Situation, in der uns nicht so viele Spieler für die Position zur Verfügung stehen. So kann er befreit aufspielen mit einem guten Gefühl", sagte der Bundestrainer bereits im Oktober.
Daran hat sich nichts geändert. Wie sehr Gnabry in jener Rolle auch die deutsche Nationalmannschaft bereichern kann, bewies er erneut mit seinem Treffer und Assist gegen die Schweiz. Es waren seine Torbeteiligungen fünf und sechs seit Start der WM-Qualifikation im September des vergangenen Jahres. Dass Gnabry sich einen Stammplatz verdient hat und an ihm eigentlich kein Weg vorbeiführt, spiegelt sich in einer weiteren interessanten Statistik wider.
Ausgenommen von Mittelstürmern benötigt Gnabry die wenigsten Minuten für einen Scorer aller deutschen Offensivspieler. Beinahe alle 90 Minuten war Gnabry in der laufenden Saison für die Bayern und das DFB-Team kulminiert direkt an einem Tor beteiligt. 27 Torbeteiligungen in 44 Einsätzen, die meisten davon nicht über die volle Distanz, stehen auf seinem Konto.
Ihm folgt übrigens Karl auf Platz zwei in jenem Ranking, der alle 109 Minuten für einen Torjubel seiner Mannschaft sorgt. Das alles sind nicht unbedingt gute Nachrichten für Musiala - und macht sowohl Kompany als auch Nagelsmann das Leben schwer, ihm mehr als die Herausforderer-Rolle zuzusprechen. Wobei sich Musiala vermutlich allein schon darüber freut, überhaupt wieder schmerzfrei spielen zu können.
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Serge Gnabry: Leistungsdaten für den FC Bayern München und Deutschland diese Saison
Statistik FC Bayern München DFB-Team Spiele 36 8 Tore 10 4 Assists 11 2 Einsatzminuten 1.980 573
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.