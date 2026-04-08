Auch statistisch kann ihm niemand das Wasser reichen! Serge Gnabry bringt Nagelsmann und Kompany bei Jamal Musiala in Bedrängnis

Dahingehend spielen gleich mehrere Faktoren eine entscheidende Rolle. Gnabry profitierte von den durchaus riskanten Transfer-Entscheidungen im Sommer und bekam seinen Stammplatz zu Saisonbeginn mehr oder weniger geschenkt. Nach den Abgängen von Leroy Sane, Kingsley Coman und Thomas Müller sowie der schweren Verletzung von Jamal Musiala bei der Klub-WM kam in Luis Diaz nur ein neuer Offensivspieler hinzu. Zudem bekam Teenager Lennart Karl das Vertrauen als Backup für Michael Olise auf dem rechten Flügel.

Gnabry füllte den vakanten Posten auf der Zehn aus und nutzte seine Chance auf beeindruckende Weise. Während die fünf Torbeteiligungen in den ersten fünf Saisonspielen bei so manch einem wieder als Momentaufnahme mit Ablaufdatum abgestempelt wurde, kam es diesmal ganz anders. Der 30-Jährige machte einfach weiter, untermauerte seine Stammplatz-Ambitionen und unterschrieb im Februar sogar einen neuen, wenn auch etwas schlechter bezahlten Zweijahresvertrag. Und das, während Leon Goretzka kein neues Arbeitspapier mehr angeboten wurde.

"Serge Gnabry ist mit dem FC Bayern gewachsen und zählt zu den absoluten Stützen dieser Mannschaft – auf dem Platz und in der Kabine ist er ungemein wichtig", sagte Spotvorstand Max Eberl im Zuge der Vertragsverlängerung durchaus zutreffend. Einen Anteil daran hat auch die geringe Ausfallquote in dieser Saison. Nur viermal fehlte er im Kader, ebenso oft sprang aufgrund der Belastungssteuerung kein Einsatz heraus. Wie beachtlich das ist, unterstreichen seine Fehltage in den fünf Jahren zuvor. 20-mal musste Gnabry aus verschiedensten Gründen pausieren und verpasste für Klub und Land damit insgesamt 65 Spiele.

Auch optisch hat sich etwas verändert. Gnabry, der abseits des Platzes auch mit seinen extravaganten Outfits aneckte, trägt seit dieser Saison ein auffälliges Stirnband in Weiß. Viel entscheidender als sein neues Markenzeichen ist die jedoch die Tatsache, dass sich Gnabry unter Trainer Vincent Kompany gewissermaßen neu erfunden hat. In seiner Premierensaison hatte ihn der Belgier wie seine Vorgänger noch vorrangig als Flügelspieler eingesetzt. Erst im unbedeutenden Endspurt, als die Meisterschaft nur noch am Taschenrechner anzuzweifeln war, wurde er zentral eingesetzt. Auch beim Ausscheiden im Viertelfinale der Champions League gegen Inter Mailand war er jeweils auf den Außenbahnen zu finden.