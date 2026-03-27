Luka Vuskovic hat jetzt auch sein Heimatland Kroatien in den Bann gezogen. Die heimische Presse singt ein Loblied auf den Bundesliga-Shootingstar.
Auch Lus Diaz' Kolumbianer geschockt! HSV-Senkrechtstarter Luka Vuskovic in Kroatien gefeiert
"Vuskovic ist nicht normal"
Der von Tottenham Hotspur an den HSV ausgeliehene Innenverteidiger stellte beim 2:1-Sieg der Kroaten im Testspiel gegen Kolumbien um Top-Star Luis Diaz vom FC Bayern München erneut seine Torgefahr unter Beweis. In der 6. Minute hatte er für seine Mannschaft mit einem Distanzschuss den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt.
Nach der Partie wurde Vuskovic nicht nur zum "Man of the Match" gekürt, auch die Presse Kroatiens war vollauf begeistert. "Vuskovic ist nicht normal", schrieb Slobodna Dalmacija unter anderem. Sportske Novosti setzte in Sachen Lob sogar noch einen obendrauf: "Spätestens jetzt hat jeder Skeptiker gesehen, dass er ganz nah an der WM-Elf dran ist."
Denn Vuskovic hatte bei seinem zweiten Startelf-Einsatz für Kroatien einmal mehr auch als Abwehrchef gegen den Weltranglisten-14. geglänzt, nachdem ihn Nationaltrainer Zlatko Dalic im Zentrum seiner Dreierkette eingesetzt hatte. Eine Grundordnung, die er aus dem Liga-Alltag beim HSV bestens kennt.
- getty
Vuskovic trifft für Kroatien - und schafft fast Historisches
Neben starken Leistungen in der Defensive lehrt Vuskovic seine Gegner vor allem mit seiner Kopfballstärke zu fürchten, die auch maßgeblichen Anteil an seinen fünf Treffern in der Bundesliga hat. Gegen Kolumbien fasste er sich hingegen aus rund 25 Metern ein Herz, ehe der Ball über Umwege im Netz landete.
"Es war wirklich Glück. Ich habe versucht, mit links aus der Distanz zu schießen, der Ball ging rein und hat der Mannschaft zum Sieg verholfen, und das ist das Wichtigste. Es ist ein großartiges Gefühl, für die Nationalmannschaft zu treffen. Ich genieße es, mit solchen Spielern zusammenzuspielen und jeden Tag mit ihnen zu trainieren", sagte Vuskovic im Anschluss und erinnerte sich an den früheren Nationalstürmer Ivan Klasnic: "Ich möchte ihm dieses Tor widmen, da er leider schon seit einiger Zeit im Krankenhaus ist. Es ist keine leichte Zeit für ihn." Der frühere Spieler von Werder Bremen hat bereits drei Nierentransplantationen hinter sich und war zuletzt als Co-Trainer beim Amateurklub Croatia Hamburg tätig.
Vuskovic trug sich indes als zweitjüngster Länderspiel-Torschütze in die kroatischen Geschichtsbücher ein, nur Luka Ivanusec war 2017 jünger als der aktuell 19-Jährige. Dessen Durchbruch in dieser Saison bleibt freilich auch den europäischen Giganten nicht verborgen.
Vuskovic hat im Sommer die Qual der Wahl
Haufenweise Topklubs sollen ein Auge auf Vuskovic geworfen, der eigentlich noch bis 2030 an Tottenham Hotspur gebunden ist. Doch auch den Spurs scheint er mittlerweile entwachsen zu sein. Dem Vernehmen nach führt der FC Barcelona bereits Gespräche mit dem Youngster, der von Pini Zahavi beraten wird und sowohl ein gutes Verhältnis zu Präsident Joan Laporta pflegt und sich auch um Trainer Hansi Flick kümmert.
Auch Real Madrid, dem FC Liverpool und Chelsea wird Interesse nachgesagt. Der FC Bayern München und BVB sollen ebenfalls die Situation von Vuskovic genauer beobachten, dürften finanziell aber wohl wie Barca das Nachsehen haben. Zumindest würde der deutsche Rekordmeister wohl kaum über 60 Millionen Euro in die Hand nehmen, die aktuell als Mindestsumme für einen Transfer gehandelt werden. Zumal an Innenverteidiger-Duo Dayot Upamecano und Jonathan Tah derzeit nichts zu rütteln ist.
"Wir können doch nicht jeden guten Spieler, bei dem die Öffentlichkeit meint, der müsse unbedingt zum FC Bayern, verpflichten", sagte Sportvorstand Max Eberl dahingehend unlängst und verwies dabei auch auf den mächtigen Aufsichtsrat um Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Ex-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge: "Weil dann kommt irgendwann die andere Seite und sagt: 'Max, wir sind doch kein Geldscheißer. Wir können den Kader doch nicht so aufblähen.' (...)"
Luka Vuskovic: Seine Leistungsdaten beim HSV
Wettbewerb Spiele Tore Assists Bundesliga 24 5 1 DFB-Pokal 2 - -