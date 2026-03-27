Auch Lus Diaz' Kolumbianer geschockt! HSV-Senkrechtstarter Luka Vuskovic in Kroatien gefeiert

Der von Tottenham Hotspur an den HSV ausgeliehene Innenverteidiger stellte beim 2:1-Sieg der Kroaten im Testspiel gegen Kolumbien um Top-Star Luis Diaz vom FC Bayern München erneut seine Torgefahr unter Beweis. In der 6. Minute hatte er für seine Mannschaft mit einem Distanzschuss den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt.

Nach der Partie wurde Vuskovic nicht nur zum "Man of the Match" gekürt, auch die Presse Kroatiens war vollauf begeistert. "Vuskovic ist nicht normal", schrieb Slobodna Dalmacija unter anderem. Sportske Novosti setzte in Sachen Lob sogar noch einen obendrauf: "Spätestens jetzt hat jeder Skeptiker gesehen, dass er ganz nah an der WM-Elf dran ist."

Denn Vuskovic hatte bei seinem zweiten Startelf-Einsatz für Kroatien einmal mehr auch als Abwehrchef gegen den Weltranglisten-14. geglänzt, nachdem ihn Nationaltrainer Zlatko Dalic im Zentrum seiner Dreierkette eingesetzt hatte. Eine Grundordnung, die er aus dem Liga-Alltag beim HSV bestens kennt.