Auch Julian Brandt spricht bei Borussia Dortmund vom Titel: "Meister werden will jeder von uns"

"Es hat bislang niemand davon gesprochen, dass wir an irgendeinem Punkt aufgegeben haben", betonte Brandt, der neben Matchwinner Serhou Guirassy mit seinem Treffer (38.) zum mühevollen Erfolg in Wolfsburg beigetragen hatte. "Wir versuchen weiter unsere Spiele zu gewinnen und hoffen natürlich, dass Bayern uns da noch mal ranlässt."

Zumindest über Nacht hat der BVB den Abstand zum Tabellenführer aus München auf drei Punkte verkleinert, Bayern kann am Sonntag bei der formstarken TSG Hoffenheim jedoch nachlegen. Brandt ist klar, "dass auch viele Sachen noch dazu kommen müssen", dass der Rückstand kleiner werde. Aber vielleicht habe der BVB am 28. Februar, wenn die Münchner zum direkten Duell nach Dortmund kommen, "sogar die Chance, persönlich daran noch mal was zu schrauben". Das sei "der Ist-Zustand. Meister werden will von uns jeder - jede Saison."