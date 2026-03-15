Auch in Deutschland wütet man gegen Schiedsrichter und VAR: Bayern München tobt in Leverkusen – was ist passiert und das Eingeständnis des Schiedsrichterfehlers

Bei Bayern München herrscht große Anspannung – vor dem Rückspiel im Achtelfinale der Champions League gegen Atalanta – nach dem gestrigen Bundesligaspiel in Leverkusen gegen Bayer.

In diesem Spitzenspiel gab es zwei viel diskutierte Vorfälle, die im bayerischen Umfeld für zahlreiche Kontroversen sorgten: das in der 63. Minute aberkannte Tor von Harry Kane und der Platzverweis – wegen einer doppelten Gelben Karte – gegen Luis Diaz in der 84. Minute wegen angeblicher Schwalbe.

Das Spiel endete schließlich 1:1 (mit Bayern München in Unterzahl), doch die Entscheidungen von Schiedsrichter Dingert sorgten für Diskussionen und Nachdenken.