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Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Übersetzt von

Auch in Deutschland wütet man gegen Schiedsrichter und VAR: Bayern München tobt in Leverkusen – was ist passiert und das Eingeständnis des Schiedsrichterfehlers

In der Bundesliga passiert alles Mögliche beim Duell zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen.

Bei Bayern München herrscht große Anspannung – vor dem Rückspiel im Achtelfinale der Champions League gegen Atalanta – nach dem gestrigen Bundesligaspiel in Leverkusen gegen Bayer.

In diesem Spitzenspiel gab es zwei viel diskutierte Vorfälle, die im bayerischen Umfeld für zahlreiche Kontroversen sorgten: das in der 63. Minute aberkannte Tor von Harry Kane und der Platzverweis – wegen einer doppelten Gelben Karte – gegen Luis Diaz in der 84. Minute wegen angeblicher Schwalbe.

Das Spiel endete schließlich 1:1 (mit Bayern München in Unterzahl), doch die Entscheidungen von Schiedsrichter Dingert sorgten für Diskussionen und Nachdenken.

  • DIE FOLGEN

    Beginnen wir mit der ersten Szene: dem Kane nicht anerkannten Tor. Zunächst wurde das Tor gegeben, doch anschließend griff der VAR ein und erkannte den Treffer wegen einer Handberührung des englischen Stürmers ab (der Arm lag für Bayern München eng am Körper an). Der Schiedsrichter erklärte später, er habe die Berührung nicht gesehen, da sie in seinem Blickfeld verdeckt war, doch die anschließenden Bilder machten ihm klar, dass es sie gab und eine leichte Armbewegung des ehemaligen Tottenham-Spielers zu erkennen war.

    In der Schlussphase des Spiels stürzte Luis Diaz hingegen im Strafraum von Bayer Leverkusen nach einem Kontakt mit dem gegnerischen Torhüter Blaswich zu Boden, stand jedoch sofort wieder auf, ohne zu protestieren. Dennoch zückte Schiedsrichter Dingert die zweite Gelbe Karte, schickte den kolumbianischen Flügelspieler vom Platz und löste damit zahlreiche Proteste bei Bayern München aus.

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  • DIE WORTE DES SCHIEDSRICHTERS

    Nach dem Spiel gab der Schiedsrichter, nachdem er sich die Aufzeichnungen noch einmal angesehen hatte, folgende Stellungnahme zu dem Vorfall ab, wie Sky Sports DE berichtet: „Von meiner Position aus sah es so aus, als hätte sich Diaz hingeworfen. Nach Sichtung der Videos sage ich: Das ist kein Elfmeter, und die zweite Gelbe Karte ist sehr streng. Hätte ich diese Bilder vorher gesehen, hätte ich ihn nicht vom Platz gestellt.“

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