Aktuell rangiert der Klub auf Platz drei der Premier League, doch das bremst die Ambitionen keineswegs. Im Gegenteil: Die Führungsetage sieht darin eher einen Ansporn, gezielt an entscheidenden Stellschrauben im Team zu arbeiten.

Wie The Athletic berichtet, stehen mehrere Neuzugänge auf der Liste, insbesondere für das Mittelfeld. Parallel dazu wird auch über die Trainerfrage nachgedacht, wobei entweder ein neuer Coach kommen oder Interimstrainer Michael Carrick dauerhaft bleiben soll.

Ein prominenter Kandidat für eine Verpflichtung ist demnach Carlos Baleba von Brighton & Hove Albion. Der 22-Jährige war bereits im vergangenen Sommer ein Thema, ein Wechsel scheiterte jedoch an der geforderten Ablöse von weit über 100 Millionen Euro.