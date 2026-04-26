Manchester United stellt sich auf ein intensives Sommer-Transferfenster ein, um den Kader gezielt für die kommende Saison zu verstärken. Ein Bericht bespricht nun potenzielle Neuzugänge.
Auch ein Star von Real Madrid ist dabei! Bericht enthüllt zahlreiche Transferkandidaten von Manchester United
Aktuell rangiert der Klub auf Platz drei der Premier League, doch das bremst die Ambitionen keineswegs. Im Gegenteil: Die Führungsetage sieht darin eher einen Ansporn, gezielt an entscheidenden Stellschrauben im Team zu arbeiten.
Wie The Athletic berichtet, stehen mehrere Neuzugänge auf der Liste, insbesondere für das Mittelfeld. Parallel dazu wird auch über die Trainerfrage nachgedacht, wobei entweder ein neuer Coach kommen oder Interimstrainer Michael Carrick dauerhaft bleiben soll.
Ein prominenter Kandidat für eine Verpflichtung ist demnach Carlos Baleba von Brighton & Hove Albion. Der 22-Jährige war bereits im vergangenen Sommer ein Thema, ein Wechsel scheiterte jedoch an der geforderten Ablöse von weit über 100 Millionen Euro.
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ManUnited schielt wohl auf Tonali
Ebenfalls hoch im Kurs steht offenbar Sandro Tonali von Newcastle United. Der Italiener könnte laut des Berichts für umgerechnet rund 92 Millionen Euro verfügbar sein.
Darüber hinaus richtet sich der Blick auf junge englische Talente: Elliot Anderson, Adam Wharton und Alex Scott stehen allesamt im Fokus. Anderson überzeugte bei Nottingham Forest, während Wharton und Scott mit konstant starken Leistungen bei Crystal Palace und Bournemouth auf sich aufmerksam machen.
Parallel prüft United Optionen bei Vereinen in schwieriger Lage. Mateus Fernandes konnte sich trotz der schwachen Saison von West Ham United als Transferziel anbieten. Auch Joao Gomes könnte nach dem Abstieg der Wolverhampton Wanderers interessant werden.
Auch Reals Tchouameni soll Kandidat bei United sein
Zusätzlich schaut sich der Klub auf internationalem Parkett um. Dabei ist auch Aurelien Tchouameni von Real Madrid ein möglicher Hochkaräter für das Mittelfeld.
In der Defensive besteht ebenfalls Handlungsbedarf. Verletzungen und Sperren haben die Kaderbreite trotz Spielern wie Lisandro Martínez, Matthijs de Ligt und Leny Yoro als unzureichend entlarvt. Deshalb ist Micky van de Ven von Tottenham Hotspur ins Visier geraten.
United hat wieder einmal eine turbulente Spielzeit hinter sich. Lange befand sich der Klub in der Krise, ehe Trainer Ruben Amorim entlassen wurde. Seit Mitte Januar steckt nun Carrick an der Seitenlinie und brachte die Red Devils wieder auf Kurs. In seinen bisherigen zwölf Spielen kommt der 44-Jährige auf einen Punkteschnitt von staren 2,17.
- AFP
Michael Carrick: Leistungsdaten als Trainer bei ManUnited
Pflichtspiele Siege Unentschieden Niederlagen Punkteschnitt 12 8 2 2 2,17
Häufig gestellte Fragen
Der Verein wurde 1878 als Newton Heath LYR Football Club gegründet und 1902 in Manchester United umbenannt.
Manchester United gehört mehrheitlich der Glazer-Familie. Zusätzlich ist Sir Jim Ratcliffe mit seiner INEOS-Gruppe als Minderheitseigentümer eingestiegen und verantwortet den sportlichen Bereich des Klubs.
Das Stadion von Manchester United wird Old Trafford genannt.
In das Stadion von Manchester United passen rund 74.300 Zuschauer. Das Old Trafford ist damit eines der größten Fußballstadien in England.
Manchester United hat in seiner Vereinsgeschichte insgesamt 70 Titel gesammelt und zählt damit zu den erfolgreichsten Fußballklubs der Welt. International gewann der Klub zweimal die Champions League sowie einmal den Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen unter anderem ein Europa-League-Titel, ein Triumph im Europapokal der Pokalsieger, ein UEFA-Supercup, der Weltpokalsieg sowie der Gewinn der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.
Manchester United hat 20 nationale Meisterschaften gewonnen.
Ryan Giggs ist mit 963 Pflichtspielen Rekordspieler von Manchester United.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Manchester United ist Wayne Rooney. Er erzielte 253 Pflichtspieltore für den Klub und löste damit 2017 den langjährigen Rekord von Bobby Charlton ab.
Bei Manchester United haben bereits einige Stars gespielt, wie z.B.: George Best, Bobby Charlton, Ryan Giggs, Paul Scholes, Eric Cantona, Roy Keane, Peter Schmeichel, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, David Beckham, Rio Ferdinand oder Zlatan Ibrahimovic.
Manchester United hatte im Laufe seiner Geschichte sehr prägende und berühmte Trainer. Der erfolgreichste Trainer der Vereinsgeschichte ist Sir Alex Ferguson, der von 1986 bis 2013 im Amt war und sämtliche Titel gewinnen konnte. Außerdem waren Trainer für Jose Mourinho oder Louis Van Gaal Trainer von Manchester United.
Der Spitzname von Manchester United lautet "Red Devils". Oft wird der Klub auch einfach "United" genannt.