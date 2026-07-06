Spanien setzte sich im WM-Achtelfinale mit 1:0 (0:0) gegen Portugal durch. Der Torschütze war der eingewechselte Mikel Merino in der Nachspielzeit (90.+1).
Auch Deutschland machte schon mit ihm Bekanntschaft! Spanien darf sich bei Ex-BVB-Spieler bedanken - CR7 und Lamine Yamal glänzen nicht
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Mikel Merino: Stürmertor vom Aushilfsstürmer
Für fünf Jahre hatte er unterschrieben – und es wurde doch nur eine Saison: 2016 wechselte der damals 20-jährige Mikel Merino zu Borussia Dortmund, doch dort wurde er nicht glücklich. Als defensiver Mittelfeldspieler war er geholt worden, aber bei den Schwarz-Gelben spielte er nicht überzeugend, sodass er nur auf acht Einsätze kam und dann wieder abgegeben wurde.
Dann aber erwies er sich als echter Spätzünder, der bei Real Sociedad aufdrehte. Bei der EM 2024 schockte er als Einwechselspieler Deutschland im Viertelfinale mit dem Siegtreffer und nun machte er zwei Jahre später in Spaniens Achtelfinal-Duell mit Portugal dasselbe. Wieder war Merino zur Stelle, traf entscheidend – und zeigte dann den Eckfahnenjubel, den schon sein Vater immer gemacht hatte. "Viva San Fermin", rief er nach Abpfiff in die Kamera und grüßte damit das weltberühmte Stadtfest in seiner Heimat Pamplona, das gerade stattfindet.
Dass er überhaupt auf dem Platz in der Position war, um das 1:0 in der 91. Minute zu erzielen, hat er seinem Vereinstrainer Mikel Arteta zu verdanken, der ihn überraschend als Stürmer einsetzte, als bei den Gunners Kai Havertz und Gabriel Jesus verletzungsbedingt fehlten. Am Montag erlief er den starken Steilpass des ebenfalls eingewechselten Ferran Torres und versenkte die Kugel eiskalt, in echter Stürmer-Manier. Was der glücklose Mikel Oyarzabal in den 90 Minuten zuvor nicht geschafft hatte, gelang Mikel Merino sofort: Er war im Strafraum zur Stelle, anspielbar und bereit, das Duell der Nachbarn zu entscheiden.
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Tränen statt Tore: Ein stiller WM-Abschied von Cristiano Ronaldo
Und das soll das 27. und letzte WM-Spiel von Cristiano Ronaldo gewesen sein? Mit leerem Blick stand Portugals Superstar auf dem Rasen und redet erst schmallippig mit seinen Teamkollegen, bevor ihm doch die Tränen in die Augen stiegen. Er hatte sich nichts vorzuwerfen beim 0:1 gegen Spanien, das für ihn und sein Team das Achtelfinal-Aus bei der WM bedeutete. Aber er hatte auch wenig Produktives beigetragen, obwohl er diesmal die kompletten 90 Minuten mitmachen durfte.
Es war wie immer bei dieser WM: Erst wird diskutiert, ob Cristiano Ronaldo für Portugal von Beginn an spielen sollte – und dann spielt er von Beginn an. So auch im Achtelfinale. Und CR7 spielte so, wie er auch bislang bei der Weltmeisterschaft auftrat: Manchmal ließ er sich ins Mittelfeld fallen, um dort auch mal ein paar Ballkontakte zu sammeln. Ansonsten hielt sich der 41-Jährige mit seiner Laufarbeit zurück – und war doch vor der Pause zweimal in gefährlichen Positionen zur Stelle: Aus spitzem Winkel prüfte er Spanien-Keeper Unai Simon mit einem halbwegs gefährlichen Schuss (12.); nach einem abgewehrten Kopfball von Joao Felix brachte er den Ball mit dem Rücken zum Tor Richtung Kasten (37.), aber sein Versuch war zu schwach. Nicht viel, aber immerhin etwas in einer ersten Hälfte, in der Portugal nur zu wenigen Gelegenheiten kam.
In der zweiten Hälfte war es viel weniger von Ronaldo. Das Spiel lief größtenteils an ihm komplett vorbei – und die beiden Kopfballchancen zum Ausgleich hatten die kleinen Bernardo Silva (90.+6) und Joao Neves (90.+9) und nicht CR7 oder ein Goncalo Ramos, der gegen Kroatien noch per Kopf getroffen hatte, nun aber wegen Ronaldo auf der Bank bleiben musste.
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Lamine Yamal hat immer noch viel Luft nach oben
Auch wenn Spanien im Viertelfinale steht: Es ist weiterhin nicht die WM von Lamine Yamal. Der 18-Jährige hat sich in den wenigen Jahren seiner Profi-Karriere schon den Ruf des Ausnahmespielers erarbeitet, doch den konnte er im Trikot der spanischen Nationalmannschaft bislang nicht bestätigen. Auch gegen Portugal nicht. In der ersten Viertelstunde gelang ihm gar nichts, doch dann verzeichnete er mit einem schönen Schlenzer, den Diogo Costa entschärfte (16.), einen Abschluss. Ein kleiner Antritt hier, ein schöner Steckpass dort folgten, aber alles blieb folgenlos. Nach seiner Oberschenkelverletzung sieht es so aus, als ob der Teenager noch nicht annähernd wieder bei 100 Prozent ist.
Diesen Eindruck machte er auch im zweiten Durchgang. Selbst als Nuno Mendes, der das persönliche Duell mit Lamine Yamal zuvor klar gewonnen hatte, verletzungsbedingt runter musste (55.), ging es für den Spanier gegen die neue Combo Nelson Semedo und Rafa Leao auf seiner Seite nicht viel einfacher. Ein Freistoß, den Diogo Costa mühelos über die Latte lenkte (73.), war das einzig Bemerkenswerte in der Offensive von Lamine Yamal. Immerhin feierte der sich in der Schlussphase – zurecht – für seinen Einsatz im Spiel gegen den Ball. Für die Entscheidung sorgte ein anderer Spanier. Wenn die Furia Roja jetzt auch noch in der folgenden Runde oder den folgenden Runden einen formverbeserten Lamine Yamal bekommt, dürfte sie nur ganz schwer zu stoppen sein.
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Häufig gestellte Fragen
Mit 40 Jahren hat Cristiano Ronaldo nicht mehr die Schnelligkeit und Spritzigkeit wie zu Beginn seiner Karriere, als er vor allem auf den Flügeln spielte. Inzwischen ist der Portugiese auf dem Feld vor allem in der Sturmspitze als torgefährlicher Angreifer zu finden.
Cristiano Ronaldo wurde am 5. Februar 1985 als jüngstes von vier Kindern in der Gemeinde Santo Antonio in Funchal, der Hauptstadt der portugiesischen Insel Madeira, geboren.
Aktuell trägt Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr FC die Rückennummer 7, und auch bei der portugiesischen Nationalmannschaft läuft der Angreifer mit dieser Trikotnummer auf. Das war jedoch nicht immer so. Zu Beginn seiner Karriere trug er bei Sporting Lissabon die Nummer 28, anschließend lief er bei Manchester United und Real Madrid mit der Rückennummer 7 auf, wobei Ronaldo bei den Madrilenen kurzeitig die Trikotnummer 9 inne hat. In der portugiesischen Nationalmannschaft lief Cristiano Ronaldo zudem bereits mit den Rückennummern 11 und 17 auf.
Cristiano Ronaldo ist 1,87 Meter groß. Trotz seiner Körpergröße war CR7 in seiner besten Zeit für seine Schnelligkeit bekannt.
Cristiano Ronaldo weist derzeit ein Körpergewicht von 83 Kilogramm auf. Der Portugiese ist bekannt für sein Hartes Training und eine strenge Ernährung. Trotz seines Alters von 40 Jahren ist Ronaldo körperlich weiterhin topfit.
Die Schuhgröße von Cristiano Ronaldo beträgt 41,5, was für seine Körpergröße vergleichsweise klein ist.
Cristiano Ronaldo ist Rechtsfuß. Doch auch sein linker Fuß zählt zu seinen Stärken. Bereits über 170 Tore konnte er mit dem linken Fuß erzielen.
In der Jugend hat Cristiano Ronaldo bei insgesamt drei Vereinen gespielt. Als Achtjähriger trat er in den Amateurklub CF Andorinha ein. Anschließend wechselte Ronaldo zu Nacional Funchal und dann aufs portugiesisches Festland zu Sporting Lissabon, wo er letztendlich sein Profidebüt gab.
Cristiano Ronaldo wohnt derzeit in einem Anwesen im exklusiven Wohngebiet Al Muhammadiyah in Riad, der Hauptstadt von Saudi-Arabien, wo der Angreifer seit 2023 bei Al-Nassr FC spielt. Ronaldo hat sich mittlerweile ein beachtliches Immobilienportfolio aufgebaut. Der Weltstar besitzt Häuser und Apartments auf der ganzen Welt, beispielsweise in seinem Heimatort Madeira, in Lissabon, Madrid, Manchester oder auch in New York. Ende 2024 kaufte CR7 zudem eine Villa auf Jumeirah Bay Island in Dubai, die auch als „Milliardärs-Insel“ bekannt ist.
Cristiano Ronaldo hat ein Faible für teure und schnelle Autos. Zu seinem Fuhrpark gehören die exklusivsten Fahrzeuge der Welt. So besitzt CR7 gleich drei Bugattis. Zuletzt ergatterte Ronaldo einen von zehn Bugatti Centodieci, der mehr als zehn Millionen Euro wert ist. Aber auch Autos der Marken Lamborghini, Porsche, Ferrari oder Rolls-Royce stehen in Ronalds Garage. Der Wert seiner Auto-Sammlung liegt bei mehreren Millionen Euro.
Cristiano Ronaldo spricht kein Deutsch. Durch seine Stationen in Europa hat er jedoch einige Sprachen erlernt. Der Portugiese spricht fließend Englisch, Spanisch, Italienisch und natürlich Portugiesisch.
Cristiano Ronaldo ist Vater von fünf Kindern: Cristiano Jr., Mateo, Eva, Alana Martina und Bella. Die beiden Letztgenannten wurden von seiner derzeitigen Partnerin Georgina Rodriguez geboren.
Cristiano Ronaldo ist mit dem argentinisch-spanischen Model und Influencerin Georgina Rodriguez liiert. Die beiden sind seit 2016 ein Paar. Rodriguez ist die leibliche Mutter von Ronaldos Kindern Alana Martina und Bella.
Laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes ist Cristiano Ronaldo derzeit der am höchsten bezahlte Sportler der Welt. Bei Al-Nassr FC kassiert CR7 eine Summe von 200 Millionen Euro im Jahr. Sein Vermögen wird auf mehrere hundert Millionen Euro geschätzt.
Cristiano Ronaldo ist nicht nur einer der bekanntesten, sondern auch einer der erfolgreichsten Fußballer der Welt. Insgesamt 36 nationale und internationale Titel konnte er in seiner Karriere bislang gewinnen. Zu seinen größten Erfolgen zählen fünf Champions-League-Titel und der Gewinn der Europameisterschaft 2016.
Nicht nur mit seinen Vereinen konnte sich Cristiano Ronaldo über zahlreiche Titel freuen. Der Angreifer hat in seiner Karriere auch eine Vielzahl individueller Auszeichnungen erhalten. Cristiano Ronaldo gewann mit dem Ballon d’Or, der prestigeträchtigsten Individualauszeichnung im europäischen Fußball, ganze fünf Mal. Seinen letzten Ballon d’Or sicherte sich CR7 2017.
Auch die Wahl zum FIFA-Weltfußballer hat der portugiesische Stürmer bereits mehrfach gewonnen. Insgesamt durfte sich Ronaldo dreimal FIFA-Weltfußballer nennen, zuletzt im Jahr 2017.
Cristiano Ronaldos Spitzname "CR7" ist mittlerweile legendär. Dabei ist sein Beiname eine einfache Zusammensetzung seiner Initialen und seiner Rückennummer. Ronaldo erhielt in seiner Karriere bislang eine Vielzahl weiterer Spitznamen. So war er zu seiner Zeit in Spanien auch als "El Bicho" bekannt, was so viel wie "der Käfer" oder "das Tier" heißt.