Auch Deutschland machte schon mit ihm Bekanntschaft! Spanien darf sich bei Ex-BVB-Spieler bedanken - CR7 und Lamine Yamal glänzen nicht

Für fünf Jahre hatte er unterschrieben – und es wurde doch nur eine Saison: 2016 wechselte der damals 20-jährige Mikel Merino zu Borussia Dortmund, doch dort wurde er nicht glücklich. Als defensiver Mittelfeldspieler war er geholt worden, aber bei den Schwarz-Gelben spielte er nicht überzeugend, sodass er nur auf acht Einsätze kam und dann wieder abgegeben wurde.

Dann aber erwies er sich als echter Spätzünder, der bei Real Sociedad aufdrehte. Bei der EM 2024 schockte er als Einwechselspieler Deutschland im Viertelfinale mit dem Siegtreffer und nun machte er zwei Jahre später in Spaniens Achtelfinal-Duell mit Portugal dasselbe. Wieder war Merino zur Stelle, traf entscheidend – und zeigte dann den Eckfahnenjubel, den schon sein Vater immer gemacht hatte. "Viva San Fermin", rief er nach Abpfiff in die Kamera und grüßte damit das weltberühmte Stadtfest in seiner Heimat Pamplona, das gerade stattfindet.

Dass er überhaupt auf dem Platz in der Position war, um das 1:0 in der 91. Minute zu erzielen, hat er seinem Vereinstrainer Mikel Arteta zu verdanken, der ihn überraschend als Stürmer einsetzte, als bei den Gunners Kai Havertz und Gabriel Jesus verletzungsbedingt fehlten. Am Montag erlief er den starken Steilpass des ebenfalls eingewechselten Ferran Torres und versenkte die Kugel eiskalt, in echter Stürmer-Manier. Was der glücklose Mikel Oyarzabal in den 90 Minuten zuvor nicht geschafft hatte, gelang Mikel Merino sofort: Er war im Strafraum zur Stelle, anspielbar und bereit, das Duell der Nachbarn zu entscheiden.