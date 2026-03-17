Auch der Transfer von Andre Schürrle spielt eine Rolle: Wie der FC Chelsea bei Verpflichtungen trickste

Demzufolge flossen bei Transfers wie dem von Schürrle zwischen 2011 und 2018 insgesamt 47,5 Millionen Pfund von den Blues über Drittparteien an zumeist auf den Britischen Jungferninseln gemeldete Individuen und Unternehmen. Die entsprechenden Zahlungen, die unter Beteiligung des ehemaligen Klub-Eigentümers Roman Abramovich abliefen, wurden nicht in den Büchern des Vereins festgehalten.

23 Millionen Pfund der Summe wurden laut dem Bericht für Top-Stars ausgegeben. Wie beim Wechsel von Schürrle sollen auch bei den Unterschriften von Eden Hazard, David Luiz, Ramires und Nemanja Matic geheime Gelder an sieben inoffizielle Spielerberater oder deren Firmen gegangen sein. Die Profis selbst waren laut der Premier League nicht an den Zahlungen beteiligt.