Der FC Chelsea hat unter anderem die Verpflichtung von Andre Schürrle 2013 mit Hilfe von geheimen Zahlungen abgewickelt. Das zeigen Dokumente, die die Premier League im Zuge der Urteilsfindung wegen Finanzverstößen der Londoner offengelegt hat.
Auch der Transfer von Andre Schürrle spielt eine Rolle: Wie der FC Chelsea bei Verpflichtungen trickste
Demzufolge flossen bei Transfers wie dem von Schürrle zwischen 2011 und 2018 insgesamt 47,5 Millionen Pfund von den Blues über Drittparteien an zumeist auf den Britischen Jungferninseln gemeldete Individuen und Unternehmen. Die entsprechenden Zahlungen, die unter Beteiligung des ehemaligen Klub-Eigentümers Roman Abramovich abliefen, wurden nicht in den Büchern des Vereins festgehalten.
23 Millionen Pfund der Summe wurden laut dem Bericht für Top-Stars ausgegeben. Wie beim Wechsel von Schürrle sollen auch bei den Unterschriften von Eden Hazard, David Luiz, Ramires und Nemanja Matic geheime Gelder an sieben inoffizielle Spielerberater oder deren Firmen gegangen sein. Die Profis selbst waren laut der Premier League nicht an den Zahlungen beteiligt.
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Chelsea zeigt sich selbst an
19,3 Millionen der 47,5 Millionen Pfund wurden zudem als Transfergebühren bei den Wechseln von Samuel Eto’o und Willian 2013 ausbezahlt. Die übrigen rund fünf Millionen Pfund flossen an den ehemaligen Sportdirektor Frank Arnesen, an den langjährigen Scout Piet de Visser, an einen weitere anonymen Klub-Angestellten und bei einem Transfer eines namentlich nicht genannten Spielers.
Für die Vergehen verhängte die Liga eine Geldstrafe von 10,75 Millionen Pfund, eine einjährige Transfersperre auf Bewährung im Profibereich sowie ein neunmonatiges Verpflichtungsverbot für die Jugendmannschaften. Dabei hielt das richtende Gremium Chelsea zugute, dass der Verein die Unregelmäßigkeiten selbst angezeigt hatte. Die BlueCo-Gruppe hatte Chelsea im Mai 2022 übernommen und die Verstöße im Zuge der Buchprüfung festgestellt.
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Chelsea wohl selbst von Premier-League-Milde überrascht
Der Richtspruch der Liga sorgte in England für Kritik. Dieser sei zu milde für die Vorteile, die sich der Klub in der mit sieben Titeln äußerst erfolgreichen Phase erschlichen habe. Tatsächlich ging man laut BBC auch bei Chelsea von einer härteren Strafe aus.
FC Chelsea: Zahlen in der Premier League 2025/26
- Spiele: 30
- Punkte: 48
- Platz: 6
- Siege: 13
- Unentschieden: 9
- Niederlagen: 8
- Tore: 53
- Gegentore: 35
Häufig gestellte Fragen
Der Chelsea Football Club wurde am 10. März 1905 in London-Fulham gegründet.
Der FC Chelsea gehört seit Mai 2022 dem Konsortium BlueCo. Die Eigentümergruppe um den US-amerikanischen Geschäftsmann Todd Boehly und die Investmentgesellschaft Clearlake Capital erwarb den Verein für rund 2,5 Milliarden Pfund von Vorbesitzer Roman Abramovich.
Die Blues spielen an der Stamford Bridge, einem Stadion im Londoner Stadtteil Fulham. Offiziell eröffnet wurde die Heimspielstätte des FC Chelsea bereits im Jahr 1877 - also noch vor der Vereinsgründung. In 1905 übernahm der Klub die Leichtathletikarena und baute sie in ein Fußballstadion um.
Im Vergleich der englischen Topklubs ist die Stamford Bridge eines der kleineren Stadien. Die Arena hat eine Kapazität für rund 41.000 Fans.
Mit 34 großen Titeln gehört der Chelsea FC zu den erfolgreichsten Fußballklubs in England. Neben nationalen Pokalen konnten die Blues auch international die größten Wettbewerbe gewinnen: In 2012 und 2021 holten sie die Champions-League-Trophäe nach Hause.
Der FC Chelsea konnte insgesamt sechsmal die englische Meisterschaft für sich entscheiden. Den ersten Titel holte der Klub in der Saison 1954/55, als die Liga noch First Division hieß, seit 2004/05 kamen noch fünf weitere Trophäen dazu.
Ron Harris ist Rekordspieler beim Chelsea FC. Zwischen 1961 und 1980 absolvierte der Innenverteidiger 748 Pflichtspiele für die Blues.
Toptorschütze des Vereins ist ein Mittelfeldspieler: Frank Lampard konnte in 648 Einsätzen 211-mal zuschlagen.
Zahlreiche Weltstars haben bereits das Trikot der Blues getragen, die wohl bekanntesten Namen stammen aus der Erfolgsphase seit den frühen 2000ern. Unter anderem standen Frank Lampard, John Terry, Didier Drogba, Petr Cech, Eden Hazard, Gianfranco Zola, Claude Makelele, N’Golo Kante, Ashley Cole und Michael Ballack für die Londoner auf dem Rasen.
Auch auf der Trainerbank haben schon einige bekannte Namen gesessen. Den größten Erfolg hatte Chelsea unter Jose Mourinho, mit ihm an der Seitenlinie holte der Verein acht Titel (u. a. 3x Premier League, 3x League Cup, 1x FA Cup, 1x Community Shield). Bei den beiden CL-Trophäen coachten Roberto Di Matteo (2012) und Thomas Tuchel (2021), unter Carlo Ancelotti holten die Blues das Double aus Liga und FA Cup (2009/10).
Aufgrund der Vereinsfarben ist der FC Chelsea auch unter dem Spitznamen "The Blues" bekannt.