Der eine wohnt in Paris, der andere in Tiflis - aber in diesen Tagen könnte es zu einem georgischen Familientreffen in München kommen. Khvicha Kvaratskhelia (25) gastiert am Mittwoch mit Paris Saint-Germain zum Halbfinal-Rückspiel gegen den FC Bayern in der Allianz Arena. Es gilt einen knappen 5:4-Vorsprung aus dem Hinspiel zu verteidigen.
Auch der PSG-Superstar absolvierte einst ein Probetraining: Schnappt sich der FC Bayern München den Bruder von Khvicha Kvaratskhelia?
Sein neun Jahre jüngerer Bruder ist angeblich ebenfalls vor Ort. Aber nicht als Gegner des FC Bayern, sondern als potentielle künftige Verstärkung. Wie der georgische Ableger der renommierten Gazzetta dello Sport aus Italien am Montag berichtete, flog Tornike Kvaratskhelia nach München, um sich mit der Münchner Klubführung zu treffen und auszutauschen.
Kvaratskhelia Junior spielt aktuell für die Reserve des georgischen Rekordmeisters Dinamo Tiflis, am Samstag stand er bei einem Ligaspiel erstmals im Kader der Profis. Der 16-Jährige ist für die U17-Nationalmannschaft aktiv und gilt als großes Talent, auch andere europäische Klubs sollen an ihm interessiert sein.
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Khvicha Kvaratskhelia absolvierte ein Probetraining beim FC Bayern
Wie sein berühmter Bruder ist er Linksaußen. Und es gibt noch eine Gemeinsamkeit zwischen den beiden: Auch Khvicha Kvaratskhelia war als Teenager auf dem Radar des FC Bayern. Nach Informationen von SPOX absolvierte der damals 17-jährige im April 2018 sogar ein etwa einwöchiges Probetraining am Campus des FC Bayern. Er begutachtete die Räumlichkeiten der ein Jahr zuvor eröffneten Anlage und wurde zu einem Spiel in die Allianz Arena eingeladen.
Die Campus-Verantwortlichen waren sowohl sportlich, als auch menschlich von Kvaratskhelia überzeugt und auch der Spieler hatte generelles Interesse - zustande kam ein Wechsel letztlich aber nicht. Dem Vernehmen nach wurde die Thematik anschließend nicht konsequent genug weiterverfolgt.
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Khvicha Kvaratskhelia kam über Neapel zu PSG
Khvicha spielte in der Jugend für Dinamo Tiflis und absolvierte sogar erste Profieinsätze, verließ den Klub wegen Vertragsstreitigkeiten aber und schloss sich dem kleinen FC Rustavi an. Weil ein Transfer zum FC Bayern scheiterte, wechselte er kurz danach an seinem 18. Geburtstag zunächst per Leihe zu Lokomotive Moskau und im Sommer 2019 - mittlerweile als georgischer A-Nationalspieler - fest zu Rubin Kasan.
Während seiner drei Jahre in Kasan entwickelte sich Kvaratskhelia zu einem der besten Spieler der russischen Premier Liga und weckte 2021 abermals das Interesse des FC Bayern. "Ich bin überzeugt, dass er bei Real Madrid oder Bayern landen wird", sagte sein Berater Nobel Dzhugueli damals. Erneut kam kein Transfer zustande und so verließ Kvaratskhelia Kasan erst nach Russlands Angriff auf die Ukraine im März 2022. Vorübergehend kam er anschließend beim georgischen Erstligisten Dinamo Batumi unter, war aber natürlich längst viel zu gut für die Liga seines kleinen Heimatlandes.
Im Sommer 2022 schlug die SSC Neapel für 11,5 Millionen Euro zu, am Vesuv wurde Kvaratskhelia erst 'Kvaradona' und dann italienischer Meister. Im Januar 2025 zog er für 80 Millionen Euro zu PSG weiter, ein halbes Jahr später gewann er die Champions League - und zwar in München. Mittlerweile gilt Kvaratskhelia als einer der besten Spieler der Welt, den 5:4-Hinspielsieg gegen den FC Bayern prägte er mit einem Doppelpack.