Auch der PSG-Superstar absolvierte einst ein Probetraining: Schnappt sich der FC Bayern München den Bruder von Khvicha Kvaratskhelia?

Khvicha spielte in der Jugend für Dinamo Tiflis und absolvierte sogar erste Profieinsätze, verließ den Klub wegen Vertragsstreitigkeiten aber und schloss sich dem kleinen FC Rustavi an. Weil ein Transfer zum FC Bayern scheiterte, wechselte er kurz danach an seinem 18. Geburtstag zunächst per Leihe zu Lokomotive Moskau und im Sommer 2019 - mittlerweile als georgischer A-Nationalspieler - fest zu Rubin Kasan.

Während seiner drei Jahre in Kasan entwickelte sich Kvaratskhelia zu einem der besten Spieler der russischen Premier Liga und weckte 2021 abermals das Interesse des FC Bayern. "Ich bin überzeugt, dass er bei Real Madrid oder Bayern landen wird", sagte sein Berater Nobel Dzhugueli damals. Erneut kam kein Transfer zustande und so verließ Kvaratskhelia Kasan erst nach Russlands Angriff auf die Ukraine im März 2022. Vorübergehend kam er anschließend beim georgischen Erstligisten Dinamo Batumi unter, war aber natürlich längst viel zu gut für die Liga seines kleinen Heimatlandes.

Im Sommer 2022 schlug die SSC Neapel für 11,5 Millionen Euro zu, am Vesuv wurde Kvaratskhelia erst 'Kvaradona' und dann italienischer Meister. Im Januar 2025 zog er für 80 Millionen Euro zu PSG weiter, ein halbes Jahr später gewann er die Champions League - und zwar in München. Mittlerweile gilt Kvaratskhelia als einer der besten Spieler der Welt, den 5:4-Hinspielsieg gegen den FC Bayern prägte er mit einem Doppelpack.