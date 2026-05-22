Wie Het Laatste Nieuwsaus Belgien berichtet, werde der erst 17 Jahre junge Nathan De Cat den RSC Anderlecht im Sommer verlassen und habe diesbezüglich gleich mehreren Bundesligisten einen Besuch in den vergangenen Wochen einen Besuch abgestattet - darunter auch Borussia Dortmund.
Auch der FC Bayern war schon an ihm dran: BVB hat offenbar Überraschungs-Transfer von Shootingstar im Blick
De Cat spricht wohl mit dem BVB, RB Leipzig und Bayer Leverkusen
Demnach strebe De Cat eine schnelle Entscheidung über seinen künftigen Verein an. Neben dem BVB soll es auch Treffen und Gespräche über die sportliche Perspektive mit RB Leipzig und Bayer Leverkusen gegeben haben.
Auch der FC Bayern wurde in den vergangenen Monaten immer wieder mit De Cat in Verbindung gebracht, allerdings sei dieser Schritt für den flexibel einsetzbaren zentralen Mittelfeldspieler noch eine Nummer zu groß, wie HLN schreibt.
Dass der belgische Nationalspieler, der angesichts seiner starken Saison in Anderlecht überraschend nicht für die WM nominiert wurde, seinen Jugendklub verlassen wird, deutete sich bereits am Donnerstagabend an. Da lief De Cat nach dem 3:1-Sieg über St. Truiden in Badelatschen über den Rasen des Lotto Park in Anderlecht und brach in Tränen aus, offenbar in dem Wissen, dass dies sein letztes Heimspiel für den RSC sein wird.
Auch Anderlecht selbst hat sich dem Bericht zufolge bereits mit dem Abgang des Mega-Talents abgefunden, fordert jedoch mindestens 25 Millionen Euro für die Dienste des Hochbegabten. Angesichts des 2027 auslaufenden Vertrags eine durchaus große Preisvorstellung.
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Eichhorn zum FC Bayern und De Cat zum BVB?
De Cat hatte erst während der letztjährigen Meisterschafts-Playoffs den Sprung zu den Anderlecht-Profis geschafft und etablierte sich mit Saisonstart als absolute Stammkraft beim RSC. In der am Wochenende zu Ende gehenden Spielzeit kommt er bis dato auf 45 Pflichtspiele, drei Tore und fünf Vorlagen.
Dass der BVB auf der Suche nach einem zentralen, eher defensiv orientierten Mittelfeldspieler ist, gilt als verbrieft. Diesbezüglich galt jedoch eigentlich der erst 16 Jahre junge Kennet Eichhorn von Hertha BSC als großes Transferziel. Sowohl Sportdirektor Ole Book als auch Trainer Niko Kovac sollen schon Gespräche mit Eichhorn geführt haben.
Anders als De Cat wären großartige Verhandlungen mit der Hertha bei Eichhorn nicht vonnöten. Der Teenager darf den Zweitligisten dank einer Ausstiegsklausel, die bei zehn bis zwölf Millionen Euro liegen soll, verlassen. Womöglich aber schaut sich der BVB auch wegen des nach wie vor vorhandenen Interesses des FC Bayern an Eichhorn mittlerweile intensiver nach Alternativen um.
Münchens Sportvorstand Max Eberl bestätigte am Freitag nochmals, dass sich der FC Bayern mit Eichhorn beschäftige. "Ich finde, wenn du Kenny Eichhorn siehst – und der FC Bayern würde sich damit nicht beschäftigen –, dann würden wir unseren Job nicht machen. Jetzt muss man gucken, ob das reinpasst und was die Vorstellung von ihm und seinem Management ist. Ob das dann passiert, ist was ganz anderes", sagte Eberl gegenüber Bild.