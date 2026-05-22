Auch der FC Bayern war schon an ihm dran: BVB hat offenbar Überraschungs-Transfer von Shootingstar im Blick

Demnach strebe De Cat eine schnelle Entscheidung über seinen künftigen Verein an. Neben dem BVB soll es auch Treffen und Gespräche über die sportliche Perspektive mit RB Leipzig und Bayer Leverkusen gegeben haben.

Auch der FC Bayern wurde in den vergangenen Monaten immer wieder mit De Cat in Verbindung gebracht, allerdings sei dieser Schritt für den flexibel einsetzbaren zentralen Mittelfeldspieler noch eine Nummer zu groß, wie HLN schreibt.

Dass der belgische Nationalspieler, der angesichts seiner starken Saison in Anderlecht überraschend nicht für die WM nominiert wurde, seinen Jugendklub verlassen wird, deutete sich bereits am Donnerstagabend an. Da lief De Cat nach dem 3:1-Sieg über St. Truiden in Badelatschen über den Rasen des Lotto Park in Anderlecht und brach in Tränen aus, offenbar in dem Wissen, dass dies sein letztes Heimspiel für den RSC sein wird.

Auch Anderlecht selbst hat sich dem Bericht zufolge bereits mit dem Abgang des Mega-Talents abgefunden, fordert jedoch mindestens 25 Millionen Euro für die Dienste des Hochbegabten. Angesichts des 2027 auslaufenden Vertrags eine durchaus große Preisvorstellung.