Goal.com
Live
Book KovacIMAGO / RHR-Foto
Jonas Rütten

Auch der FC Bayern war an ihm dran: BVB verpflichtet offenbar eines der größten Abwehrtalente Europas

Bundesliga
Bayern München
Borussia Dortmund

Der BVB hat sich offenbar einen begehrten Jugendspieler geangelt, den auch der FC Bayern wollte.

Der BVB hat sich nach Angaben der Ruhr Nachrichten die Dienste des erst 15 Jahre jungen Innenverteidigers Liam Claude Kante gesichert. Kante, der von NK Lokomotiva Zagreb kommt, soll ab Sommer schon in der U19 spielen und nach und nach an die Profis herangeführt werden.

  • Auch der FC Bayern wollte Kante offenbar haben

    Neben Borussia Dortmund sollen zahlreiche Bundesligisten und auch Klubs aus Italien um Kante gebuhlt haben - darunter der FC Bayern, RB Leipzig und die TSG Hoffenheim. Den Zuschlag soll der BVB letztlich nach einem mehrstündigen Gespräch erhalten haben, weil er den Jugendspieler mit den Entwicklungsmöglichkeiten in Dortmund überzeugt habe.

    Kante gilt als eines der vielversprechendsten Abwehrtalente Europas. Der BVB soll ihn "seit geraumer Zeit" auf dem Zettel haben. Kante misst schon jetzt 1,90 Meter, ist Linksfuß und hat Stärken als Balleroberer und in der Spieleröffnung. Für die U19 hat der BVB vor Kante bereits Flügelspieler Peniel Poba von Borussia Mönchengladbach verpflichtet. 

    • Werbung

  • BVB setzt wieder vermehrt auf eigene Talente

    Beim BVB sollen junge Talente in Zukunft mehr Chancen bei den Profis erhalten. Schon in dieser Saison hinterließen Teenager wie Samuele Inacio, Luca Reggiani, Filippo Mane, Mathis Albert und Mussa Kaba bei den Profis durchaus Eindruck.

    In Justin Lerma und Kaua Prates stoßen zwei weitere junge und vielversprechende Spieler ab dem kommenden Sommer zum BVB.

Champions League
Bayern München crest
Bayern München
FCB
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Bundesliga
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Eintracht Frankfurt crest
Eintracht Frankfurt
SGE