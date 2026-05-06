Der BVB hat sich nach Angaben der Ruhr Nachrichten die Dienste des erst 15 Jahre jungen Innenverteidigers Liam Claude Kante gesichert. Kante, der von NK Lokomotiva Zagreb kommt, soll ab Sommer schon in der U19 spielen und nach und nach an die Profis herangeführt werden.
Auch der FC Bayern war an ihm dran: BVB verpflichtet offenbar eines der größten Abwehrtalente Europas
Auch der FC Bayern wollte Kante offenbar haben
Neben Borussia Dortmund sollen zahlreiche Bundesligisten und auch Klubs aus Italien um Kante gebuhlt haben - darunter der FC Bayern, RB Leipzig und die TSG Hoffenheim. Den Zuschlag soll der BVB letztlich nach einem mehrstündigen Gespräch erhalten haben, weil er den Jugendspieler mit den Entwicklungsmöglichkeiten in Dortmund überzeugt habe.
Kante gilt als eines der vielversprechendsten Abwehrtalente Europas. Der BVB soll ihn "seit geraumer Zeit" auf dem Zettel haben. Kante misst schon jetzt 1,90 Meter, ist Linksfuß und hat Stärken als Balleroberer und in der Spieleröffnung. Für die U19 hat der BVB vor Kante bereits Flügelspieler Peniel Poba von Borussia Mönchengladbach verpflichtet.
BVB setzt wieder vermehrt auf eigene Talente
Beim BVB sollen junge Talente in Zukunft mehr Chancen bei den Profis erhalten. Schon in dieser Saison hinterließen Teenager wie Samuele Inacio, Luca Reggiani, Filippo Mane, Mathis Albert und Mussa Kaba bei den Profis durchaus Eindruck.
In Justin Lerma und Kaua Prates stoßen zwei weitere junge und vielversprechende Spieler ab dem kommenden Sommer zum BVB.