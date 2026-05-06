Auch der FC Bayern war an ihm dran: BVB verpflichtet offenbar eines der größten Abwehrtalente Europas

Neben Borussia Dortmund sollen zahlreiche Bundesligisten und auch Klubs aus Italien um Kante gebuhlt haben - darunter der FC Bayern, RB Leipzig und die TSG Hoffenheim. Den Zuschlag soll der BVB letztlich nach einem mehrstündigen Gespräch erhalten haben, weil er den Jugendspieler mit den Entwicklungsmöglichkeiten in Dortmund überzeugt habe.

Kante gilt als eines der vielversprechendsten Abwehrtalente Europas. Der BVB soll ihn "seit geraumer Zeit" auf dem Zettel haben. Kante misst schon jetzt 1,90 Meter, ist Linksfuß und hat Stärken als Balleroberer und in der Spieleröffnung. Für die U19 hat der BVB vor Kante bereits Flügelspieler Peniel Poba von Borussia Mönchengladbach verpflichtet.