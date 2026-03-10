Luka Vuskovic sorgt im Trikot des Hamburger SV mit hervorragenden Leistungen für Aufsehen. Dabei hätte seine Karriere völlig anders verlaufen können. Wie ESPN berichtet, wäre der Kroate einst fast bei Real Madrid gelandet, als er noch in seiner Heimat für Hajduk Split auflief.
Auch der FC Bayern jagt ihn angeblich: Bundesliga-Star stand einst kurz vor einem Transfer zu Real Madrid
Zu einem Wechsel zu den Königlichen kam es bekanntlich nicht. Stattdessen entschied sich Vuskovic im selben Sommer für einen Wechsel zu Tottenham Hotspur. Von dort wurde er in der laufenden Spielzeit bis zum Sommer an den HSV ausgeliehen. Bei den Rothosen beeindruckt der Innenverteidiger von Woche zu Woche: Mit bereits fünf Treffern gehört er zu den torgefährlichsten Abwehrspielern der Liga und ist vor allem im Kopfball eine Macht.
Kein Wunder also, dass zahlreiche europäische Topklubs derzeit an dem 19-Jährigen interessiert sind. Neben dem FC Barcelona soll unter anderem auch der FC Bayern München ein Auge auf ihn geworfen haben. Zu den möglichen Avancen des deutschen Rekordmeisters sagte Vuskovic jüngst der kroatischen Newsplattform Tportal: "Ja, das habe ich gehört. Ich weiß nicht, was passieren wird, aber darüber werden wir im Sommer sprechen."
Luka Vuskovic kehrt nach der Saison wahrscheinlich zu Tottenham zurück
Nach der Saison kehrt Vuskovic voraussichtlich zu Tottenham Hotspur zurück. In London ist er vertraglich noch bis 2030 gebunden, ein Verbleib in der Hansestadt ist aber nicht ausgeschlossen.
Der 19-Jährige würde gerne weiter in Hamburg bleiben – vor allem, um mit seinem älteren Bruder Mario Vuskovic gemeinsam auf dem Platz zu stehen. Derzeit kann dieser jedoch wegen einer Sperre nach einem Dopingvergehen noch nicht spielen: "Was mich angeht, hätte ich eigentlich kein Problem, wenn ich weiter für den HSV spielen würde. Mario wird im Herbst wieder spielen können, dann hätte ich die Chance, mit ihm zu spielen, was momentan mein größter Wunsch ist."
Vuskovics Berater Pini Zahavi sagte erst kürzlich in einem Interview über die Zukunft seines Klienten: "Ich kann dazu zum jetzigen Zeitpunkt nichts sagen. Der Spieler gehört weiterhin zu Hamburg und konzentriert sich voll und ganz auf diesen Verein", erklärte er und ergänzte: "In genau zwei Monaten, also nach Ablauf seiner Leihfrist und seiner offiziellen Rückkehr zu Tottenham, kann ich Neuigkeiten bekannt geben."
Luka Vuskovic: Seine Leistungsdaten beim HSV
- Bundesliga: 22 Spiele, 5 Tore
- DFB-Pokal: 2 Spiele