Auch der FC Bayern jagt ihn angeblich: Bundesliga-Star stand einst kurz vor einem Transfer zu Real Madrid

Nach der Saison kehrt Vuskovic voraussichtlich zu Tottenham Hotspur zurück. In London ist er vertraglich noch bis 2030 gebunden, ein Verbleib in der Hansestadt ist aber nicht ausgeschlossen.

Der 19-Jährige würde gerne weiter in Hamburg bleiben – vor allem, um mit seinem älteren Bruder Mario Vuskovic gemeinsam auf dem Platz zu stehen. Derzeit kann dieser jedoch wegen einer Sperre nach einem Dopingvergehen noch nicht spielen: "Was mich angeht, hätte ich eigentlich kein Problem, wenn ich weiter für den HSV spielen würde. Mario wird im Herbst wieder spielen können, dann hätte ich die Chance, mit ihm zu spielen, was momentan mein größter Wunsch ist."

Vuskovics Berater Pini Zahavi sagte erst kürzlich in einem Interview über die Zukunft seines Klienten: "Ich kann dazu zum jetzigen Zeitpunkt nichts sagen. Der Spieler gehört weiterhin zu Hamburg und konzentriert sich voll und ganz auf diesen Verein", erklärte er und ergänzte: "In genau zwei Monaten, also nach Ablauf seiner Leihfrist und seiner offiziellen Rückkehr zu Tottenham, kann ich Neuigkeiten bekannt geben."