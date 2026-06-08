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Germany v Finland - International FriendlyGetty Images Sport
Tim Ursinus

Auch beim Trainingsauftakt des FC Bayern München noch nicht wieder fit? Lennart Karl fällt offenbar monatelang aus

Bundesliga
Bayern München
Deutschland
Weltmeisterschaft
L. Karl

Auch der FC Bayern wird wohl zunächst auf das Talent verzichten müssen, wenn die Vorbereitung auf die neue Saison startet.

Lennart Karl wird dem FC Bayern München aufgrund seiner Verletzung voraussichtlich auch zum Trainingsauftakt fehlen. Die Bild-Zeitung berichtet von einer Ausfallzeit zwischen sechs und acht Wochen, die mit dem Muskelbündelriss im linken vorderen Oberschenkel des 18-Jährigen einhergeht. Bewahrheiten sich sie Befürchtungen, würde er auch die ersten Einheiten des deutschen Rekordmeisters nach der WM verpassen. Los soll es bereits am Tag nach dem Finale (20. Juli) gehen.

  • Tränenreicher Abschied: Hainer meldete sich bei Karl

    Karl hatte sich die Verletzung beim Abschlusstraining der deutschen Nationalmannschaft vor der WM-Generalprobe gegen die USA am Samstag zugezogen und ist bereits vom DFB-Team abgereist. Für ihn wurde Assan Ouedraogo von RB Leipzig nachnominiert. 

    Im Zuge des tränenreichen Abschieds meldete sich mitunter FCB-Präsident Herbert Hainer bei dem Teenager. "Ich habe ihm eine WhatsApp geschickt und ihm geschrieben, dass er jetzt nach vorne schauen muss, so groß die Enttäuschung natürlich auch ist. Denn er hat noch so eine tolle Zukunft vor sich. Lennart ist bei uns in bester medizinischer Behandlung, und in seiner Mannschaft hat er ja auch ein Beispiel, wie schnell es wieder nach vorne gehen kann: Aleks Pavlovic fiel vor zwei Jahren unmittelbar vor der EM aus – und heute ist er Stammspieler in der Nationalmannschaft", erklärte er der dem Boulevardblatt. 

    Der 71-Jährige ergänzte: "Es tut mir natürlich unheimlich leid für Lennart, der so eine tolle Entwicklung genommen hat. Für so einen jungen Spieler ist es natürlich das Größte, zur WM zu fahren. Wir alle hätten ihn gern bei der WM gesehen, denn Lennart steht für eine wunderbare Geschichte: innerhalb von nur einer Saison als Talent vom Campus des FC Bayern gleich zur WM. Er zeigt, was beim FC Bayern alles möglich ist."

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  • Lennart Karl Germany 2026Getty Images

    Karl-Verletzung kein Zufall? FC Bayern kommt wohl ins Grübeln

    Nach Informationen des kicker soll die Karl-Verletzung die Bayern außerdem ins Grübeln gebracht haben. Es war nämlich bei weitem nicht der erste muskulär-bedingte Ausfall eines Münchner Talents in der jüngeren Vergangenheit.

    David Santos Daiber muss seit Mitte März pausieren, ebenso wie ihm macht auch Guido Della Rovere, Maycon Cardozo und Vincent Manuba derzeit eine Oberschenkelverletzung zu schaffen. Karl verpasste obendrein einige Spiele im Saisonendspurt aufgrund einer anderen Muskelverletzung. Nun habe sich der Verdacht genährt, dass die Zahl der Ausfälle kein Zufall sein könne. Daher soll die offenbar bestehende Problematik im Nachwuchs intern aufgearbeitet werden. 

  • Ohne Lennart Karl: Der WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft

    PositionSpielerVereinRückennummer
    TorOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    TorManuel NeuerFC Bayern München1
    TorAlexander NübelVfB Stuttgart21
    DefensiveWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    DefensiveNathaniel BrownEintracht Frankfurt18
    DefensivePascal GroßBrighton & Hove Albion13
    DefensiveJoshua KimmichFC Bayern München6
    DefensiveFelix NmechaBorussia Dortmund23
    DefensiveAleksandar PavlovicFC Bayern München5
    DefensiveDavid RaumRB Leipzig22
    DefensiveAntonio RüdigerReal Madrid2
    DefensiveNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    DefensiveAngelo StillerVfB Stuttgart16
    DefensiveJonathan TahFC Bayern München4
    DefensiveMalick ThiawNewcastle United24
    OffensiveNadiem AmiriMainz 0520
    OffensiveMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    OffensiveLeon GoretzkaFC Bayern München8
    OffensiveKai HavertzFC Arsenal7
    OffensiveAssan OuedraogoRB Leipzig25
    OffensiveJamie LewelingVfB Stuttgart9
    OffensiveJamal MusialaFC Bayern München10
    OffensiveLeroy SaneGalatasaray Istanbul19
    OffensiveDeniz UndavVfB Stuttgart26
    OffensiveFlorian WirtzFC Liverpool17
    OffensiveNick WoltemadeNewcastle United11
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