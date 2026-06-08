Lennart Karl wird dem FC Bayern München aufgrund seiner Verletzung voraussichtlich auch zum Trainingsauftakt fehlen. Die Bild-Zeitung berichtet von einer Ausfallzeit zwischen sechs und acht Wochen, die mit dem Muskelbündelriss im linken vorderen Oberschenkel des 18-Jährigen einhergeht. Bewahrheiten sich sie Befürchtungen, würde er auch die ersten Einheiten des deutschen Rekordmeisters nach der WM verpassen. Los soll es bereits am Tag nach dem Finale (20. Juli) gehen.
Auch beim Trainingsauftakt des FC Bayern München noch nicht wieder fit? Lennart Karl fällt offenbar monatelang aus
Tränenreicher Abschied: Hainer meldete sich bei Karl
Karl hatte sich die Verletzung beim Abschlusstraining der deutschen Nationalmannschaft vor der WM-Generalprobe gegen die USA am Samstag zugezogen und ist bereits vom DFB-Team abgereist. Für ihn wurde Assan Ouedraogo von RB Leipzig nachnominiert.
Im Zuge des tränenreichen Abschieds meldete sich mitunter FCB-Präsident Herbert Hainer bei dem Teenager. "Ich habe ihm eine WhatsApp geschickt und ihm geschrieben, dass er jetzt nach vorne schauen muss, so groß die Enttäuschung natürlich auch ist. Denn er hat noch so eine tolle Zukunft vor sich. Lennart ist bei uns in bester medizinischer Behandlung, und in seiner Mannschaft hat er ja auch ein Beispiel, wie schnell es wieder nach vorne gehen kann: Aleks Pavlovic fiel vor zwei Jahren unmittelbar vor der EM aus – und heute ist er Stammspieler in der Nationalmannschaft", erklärte er der dem Boulevardblatt.
Der 71-Jährige ergänzte: "Es tut mir natürlich unheimlich leid für Lennart, der so eine tolle Entwicklung genommen hat. Für so einen jungen Spieler ist es natürlich das Größte, zur WM zu fahren. Wir alle hätten ihn gern bei der WM gesehen, denn Lennart steht für eine wunderbare Geschichte: innerhalb von nur einer Saison als Talent vom Campus des FC Bayern gleich zur WM. Er zeigt, was beim FC Bayern alles möglich ist."
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Karl-Verletzung kein Zufall? FC Bayern kommt wohl ins Grübeln
Nach Informationen des kicker soll die Karl-Verletzung die Bayern außerdem ins Grübeln gebracht haben. Es war nämlich bei weitem nicht der erste muskulär-bedingte Ausfall eines Münchner Talents in der jüngeren Vergangenheit.
David Santos Daiber muss seit Mitte März pausieren, ebenso wie ihm macht auch Guido Della Rovere, Maycon Cardozo und Vincent Manuba derzeit eine Oberschenkelverletzung zu schaffen. Karl verpasste obendrein einige Spiele im Saisonendspurt aufgrund einer anderen Muskelverletzung. Nun habe sich der Verdacht genährt, dass die Zahl der Ausfälle kein Zufall sein könne. Daher soll die offenbar bestehende Problematik im Nachwuchs intern aufgearbeitet werden.
Ohne Lennart Karl: Der WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft
Position Spieler Verein Rückennummer Tor Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Tor Manuel Neuer FC Bayern München 1 Tor Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Defensive Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Defensive Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt 18 Defensive Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Defensive Joshua Kimmich FC Bayern München 6 Defensive Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Defensive Aleksandar Pavlovic FC Bayern München 5 Defensive David Raum RB Leipzig 22 Defensive Antonio Rüdiger Real Madrid 2 Defensive Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Defensive Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Defensive Jonathan Tah FC Bayern München 4 Defensive Malick Thiaw Newcastle United 24 Offensive Nadiem Amiri Mainz 05 20 Offensive Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Offensive Leon Goretzka FC Bayern München 8 Offensive Kai Havertz FC Arsenal 7 Offensive Assan Ouedraogo RB Leipzig 25 Offensive Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Offensive Jamal Musiala FC Bayern München 10 Offensive Leroy Sane Galatasaray Istanbul 19 Offensive Deniz Undav VfB Stuttgart 26 Offensive Florian Wirtz FC Liverpool 17 Offensive Nick Woltemade Newcastle United 11