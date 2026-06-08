Auch beim Trainingsauftakt des FC Bayern München noch nicht wieder fit? Lennart Karl fällt offenbar monatelang aus

Karl hatte sich die Verletzung beim Abschlusstraining der deutschen Nationalmannschaft vor der WM-Generalprobe gegen die USA am Samstag zugezogen und ist bereits vom DFB-Team abgereist. Für ihn wurde Assan Ouedraogo von RB Leipzig nachnominiert.

Im Zuge des tränenreichen Abschieds meldete sich mitunter FCB-Präsident Herbert Hainer bei dem Teenager. "Ich habe ihm eine WhatsApp geschickt und ihm geschrieben, dass er jetzt nach vorne schauen muss, so groß die Enttäuschung natürlich auch ist. Denn er hat noch so eine tolle Zukunft vor sich. Lennart ist bei uns in bester medizinischer Behandlung, und in seiner Mannschaft hat er ja auch ein Beispiel, wie schnell es wieder nach vorne gehen kann: Aleks Pavlovic fiel vor zwei Jahren unmittelbar vor der EM aus – und heute ist er Stammspieler in der Nationalmannschaft", erklärte er der dem Boulevardblatt.

Der 71-Jährige ergänzte: "Es tut mir natürlich unheimlich leid für Lennart, der so eine tolle Entwicklung genommen hat. Für so einen jungen Spieler ist es natürlich das Größte, zur WM zu fahren. Wir alle hätten ihn gern bei der WM gesehen, denn Lennart steht für eine wunderbare Geschichte: innerhalb von nur einer Saison als Talent vom Campus des FC Bayern gleich zur WM. Er zeigt, was beim FC Bayern alles möglich ist."