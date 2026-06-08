Lennart Karl vom FC Bayern steht auf der Scoutingliste des FC Barcelona. Das berichtet die spanische Mundo Deportivo und beruft sich dabei auf "zuverlässige Quellen".
Auch Bayern Münchens Lennart Karl ist angeblich darauf: Spektakuläre Scoutingliste des FC Barcelona enthüllt
Auch Ibrahim Maza von Bayer Leverkusen auf der Liste?
Darauf stehen demnach fünf prominente Zukunftsziele, für die insbesondere die anstehende Weltmeisterschaft als perfektes Sprungbrett dienen könnte. Neben Karl wird noch ein zweiter Bundesligaprofis genannt: Ibrahim Maza von Bayer Leverkusen, der Barca durch "hervorragendes Dribbling, Kreativität und Spielübersicht" überzeugen soll, heißt es.
Karl allerdings verpasst mit 18-Jahren das Turnier verletzungsbedingt durch einen Muskelbündelriss, bleibt aber im Visier der Spanier.
Komplettiert wird die Liste durch die beiden Achter Kees Smit (AZ Alkmaar) und Lewis Miley (Newcastle United) sowie den Portos Spielmacher Rodrigo Mora.
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Karl spielte eine starke Saison für den FC Bayern
Für Karl nominierte Bundestrainer Julian Nagelsmann Assan Ouedraogo von RB Leipzig nach. Der 18-Jährige besitzt noch einen Vertrag bis 2029 in München.
Das Arbeitspapier gilt seit seinem 18. Geburtstag im Februar dieses Jahres. In seiner ersten vollen Profi-Saison gelangen Karl 17 Torbeteiligungen in 39 Pflichtspielen.