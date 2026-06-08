Auch Bayern Münchens Lennart Karl ist angeblich darauf: Spektakuläre Scoutingliste des FC Barcelona enthüllt

Darauf stehen demnach fünf prominente Zukunftsziele, für die insbesondere die anstehende Weltmeisterschaft als perfektes Sprungbrett dienen könnte. Neben Karl wird noch ein zweiter Bundesligaprofis genannt: Ibrahim Maza von Bayer Leverkusen, der Barca durch "hervorragendes Dribbling, Kreativität und Spielübersicht" überzeugen soll, heißt es.

Karl allerdings verpasst mit 18-Jahren das Turnier verletzungsbedingt durch einen Muskelbündelriss, bleibt aber im Visier der Spanier.

Komplettiert wird die Liste durch die beiden Achter Kees Smit (AZ Alkmaar) und Lewis Miley (Newcastle United) sowie den Portos Spielmacher Rodrigo Mora.