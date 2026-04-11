Gleich mehrere Erstligisten aus Spanien und Italien sind angeblich an Bayern Münchens Youngster Julien Yanda interessiert. Das berichtet Estadio Deportivo.
Auch aus Deutschland gibt es Interesse: Zwei Top-Talente des FC Bayern München offenbar heiß begehrt
FC Bayern: Yanda könnte verliehen werden
Demnach geht es um Real Betis, Parma Calcio und US Sassuolo.
Linksverteidiger Yanda soll dem Bericht zufolge Spielpraxis sammeln - und deshalb sei ein Leihgeschäft aus Münchner Sicht die wahrscheinlichste Option. Allerdings sei auch ein Verkauf denkbar, falls eine Rückkaufoption für den FCB vereinbart wird.
Der gebürtige Hamburger Yanda wechselte 2025 aus der Jugend des FC St. Pauli nach München. Dort wird der 18-Jährige aufgrund seiner Spielweise auf der Position links hinten mit Alphonso Davies verglichen.
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Della Rovere hat offenbar auch Interesse aus Deutschland
Außerdem berichtet die Bild-Zeitung, dass Guido Della Rovere von mehreren italienischen und deutschen Klubs umgarnt werde.
Der Vertrag des 18-jährigen Italieners läuft noch bis 2027, nachdem der Mittelfeldspieler vor zwei Jahren von Cremonese für 240.000 Euro an den Bayern-Campus gewechselt war. Ein Einsatz bei den Profis blieb ihm bislang verwehrt, gegen Union Berlin Ende März stand das Talent aber immerhin erstmals im Kader von Trainer Vincent Kompany.
Della Rovere gehört zu den absoluten Leistungsträgern der Zweitvertretung in der Regionalliga und kommt in 24 Einsätzen auf vier Tore und zehn Vorlagen. Am Freitag musste er jedoch bei der 1:2-Pleite gegen die Würzburger Kickers verletzt ausgewechselt werden. Eine Diagnose gibt es noch nicht.