Auch aus Deutschland gibt es Interesse: Zwei Top-Talente des FC Bayern München offenbar heiß begehrt

Außerdem berichtet die Bild-Zeitung, dass Guido Della Rovere von mehreren italienischen und deutschen Klubs umgarnt werde.

Der Vertrag des 18-jährigen Italieners läuft noch bis 2027, nachdem der Mittelfeldspieler vor zwei Jahren von Cremonese für 240.000 Euro an den Bayern-Campus gewechselt war. Ein Einsatz bei den Profis blieb ihm bislang verwehrt, gegen Union Berlin Ende März stand das Talent aber immerhin erstmals im Kader von Trainer Vincent Kompany.

Della Rovere gehört zu den absoluten Leistungsträgern der Zweitvertretung in der Regionalliga und kommt in 24 Einsätzen auf vier Tore und zehn Vorlagen. Am Freitag musste er jedoch bei der 1:2-Pleite gegen die Würzburger Kickers verletzt ausgewechselt werden. Eine Diagnose gibt es noch nicht.