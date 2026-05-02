Auch Antonio Rüdiger soll "die Nerven verloren" haben: Brisanter Bericht enthüllt "explosive Stimmung" bei Real Madrid

Stattdessen hätte die endgültig verspielte Meisterschaft im Duell mit dem Erzrivalen FC Barcelona und das Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen den FC Bayern München die Lage nochmal verschärft. Aus den vergangenen sechs Spielen ging Real nur einmal als Sieger hervor. Die Madrilenen werden zum zweiten Mal in Serie eine Saison ohne größeren Titel beenden.

"Die Kabine der Königlichen ist zu einem wahren Pulverfass geworden", heißt es außerdem in dem Bericht. Schon länger ist von internen Spannungen zwischen den Spielern die Rede, außerdem herrscht in Teilen Unzufriedenheit mit der Arbeit von Trainer Alvaro Arbeloa, dessen Tage nach der Spielzeit schon wieder gezählt sein dürften. Allen voran den Starspieler Kylian Mbappe, VInicius Junior und Jude Bellingham war in den vergangenen Wochen immer wieder nachgesagt worden, dass sie für Zündstoff - teils auch untereinander - sorgen würden.