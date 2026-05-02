Bei Real Madrid will einfach keine Ruhe einkehren. Nun schürt ein weiterer Bericht die Gerüchte um ein Zerwürfnis innerhalb der Mannschaft. Auch Antonio Rüdiger ist Thema. Wie aus einem Bericht der Zeitung Mundo Deportivo hervorgeht, herrsche in der Kabine der Königlichen eine "explosive Stimmung". Eine Deeskalation sei nicht in Sicht.
Auch Antonio Rüdiger soll "die Nerven verloren" haben: Brisanter Bericht enthüllt "explosive Stimmung" bei Real Madrid
"Die Kabine der Königlichen ist zu einem wahren Pulverfass geworden"
Stattdessen hätte die endgültig verspielte Meisterschaft im Duell mit dem Erzrivalen FC Barcelona und das Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen den FC Bayern München die Lage nochmal verschärft. Aus den vergangenen sechs Spielen ging Real nur einmal als Sieger hervor. Die Madrilenen werden zum zweiten Mal in Serie eine Saison ohne größeren Titel beenden.
"Die Kabine der Königlichen ist zu einem wahren Pulverfass geworden", heißt es außerdem in dem Bericht. Schon länger ist von internen Spannungen zwischen den Spielern die Rede, außerdem herrscht in Teilen Unzufriedenheit mit der Arbeit von Trainer Alvaro Arbeloa, dessen Tage nach der Spielzeit schon wieder gezählt sein dürften. Allen voran den Starspieler Kylian Mbappe, VInicius Junior und Jude Bellingham war in den vergangenen Wochen immer wieder nachgesagt worden, dass sie für Zündstoff - teils auch untereinander - sorgen würden.
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Antonio Rüdiger lieferte sich angeblich Zoff mit Mitspieler
Am Freitag berichteten die Marca und AS zudem von einem Zoff zwischen Mittelfeldspieler Dani Ceballos und Arbeloa, wonach die Situation in einem Vieraugengespräch am Tag zuvor eskaliert sei. Mit dem Ergebnis, dass Ceballos für die restliche Saison kein Kontakt mehr zu dem Real-Coach haben will.
Arbeloa erklärte dahingehend am Samstag auf einer Pressekonferenz zurückhaltend: "Ich diskutiere meine Angelegenheiten mit meinen Spielern nicht öffentlich. Vor über 20 Jahren habe ich von den erfahrenen Spielern als Erstes gelernt, dass das, was in der Umkleidekabine passiert, auch dortbleibt. Daran halte ich mich seit 20 Jahren und daran werde ich auch weiterhin festhalten."
Des Weiteren wird ein ESPN-Bericht aufgegriffen, wonach Antonio Rüdiger vor einigen Wochen mit einem Mitspieler aneinandergeraten sei, der Verein die Auseinandersetzung aber geheim halten wollte. Laut der Mundo Deportivo habe der Nationalspieler "die Nerven verloren". Obendrein habe es hitzige Wortgefechte zwischen Arbeloa und Dani Carvajal sowie Raul Asencio gegeben.
Real Madrid: Muss es Jose Mourinho richten?
Für Rüdiger wäre es nicht der erste Fehltritt in der jüngeren Vergangenheit. Zuletzt während des Viertelfinal-Rückspiels gegen die Bayern, als er Josip Stanisic laut dessen Aussagen unter der Gürtellinie beleidigt haben soll. "Es ist genau nur ein Wort gefallen - und das zweimal. Aber sie können ihn ja selbst fragen, was er gesagt hat. Vielleicht ist er ja Manns genug, es zuzugeben!", betonte der Kroate damals vielsagend.
Die Verantwortlichen von Real suchen übereinstimmenden Medienberichten zufolge derweil intensiv nach einem Nachfolger für Arbeloa, der erst Anfang des Jahres von Xabi Alonso übernommen hatte. Laut The Athletic soll die Wunschlösung von Präsident Florentino Perez Jose Mourinho sein, um der zerrütteten Mannschaft wieder Disziplin einzuflößen. Dieser reagierte unlängst gelassen auf jenes Gerücht und betonte, dass "niemand von Real Madrid" mit ihm gesprochen habe.
Als weitere Kandidaten wurden zuletzt unter anderem Frankreichs scheidender Nationaltrainer Didier Deschamps, Jürgen Klopp oder Massimliano Allegri gehandelt.