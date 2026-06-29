Wie die spanische Zeitung Sport berichtet, sei die Stimmung bei den Rojiblancos und vor allem bei Coach Simeone hinsichtlich der jüngsten Aussagen des Argentiniers gekippt.
Atletico Madrid mit radikalem Entschluss? Weg für Transfer von Julian Alvarez zum FC Barcelona offenbar frei
Alvarez hatte vergangene Woche, im Anschluss an das WM-Gruppenspiel der Albiceleste gegen Österreich (2:0), öffentlich seine Wechselambitionen im anstehenden Transferfenster kundgetan.
"Das Beste für alle ist ein Transfer. Ich möchte mir meine Träume erfüllen. Ich weiß, dass das nicht der richtige Augenblick ist, um zu sprechen. Aber ich will mich auch nicht länger verstecken. Ich will ein ehrlicher Mensch sein und ich habe mit den Leuten bei Atletico gesprochen, mit denen ich sprechen musste", sagte der 26-Jährige im Gespräch mit ESPN.
Simeone soll demnach mittlerweile die Geduld mit dem Angreifer verloren haben, weshalb er ihn gerne im Sommer verkaufen würde. Der Atletico-Coach sieht den Abgang des Weltmeisters "als einzige logische Lösung", um den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft zu wahren.
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Schließt sich Alvarez nun dem FC Barcelona an?
Alvarez soll Medienberichten zufolge mit einem Wechsel zum FC Barcelona liebäugeln, gleichwohl sind zahlreiche europäische Topklubs hinter ihm her. Champions-League-Sieger PSG, Englands Meister Arsenal und Atleticos Stadtrivale Real Madrid sollen ebenfalls großes Interesse zeigen.
Die Königlichen etwa boten 150 Millionen Euro für den Weltmeister von 2022, die die Rojiblancos schlankweg ablehnten. Über Barca spottete Atletico vor einigen Wochen bereits in den Sozialen Medien und warf dem spanischen Meister Falschmeldungen und bewusste Leaks vor.
Alvarez' Stern ging 2022 bei der Weltmeisterschaft in Katar auf, wo der damals 22-Jährige an der Seite von Lionel Messi großen Anteil am Titelgewinn der Argentinier hatte. Über River Plate und Manchester City gelangte er für 75 Millionen Euro Ablöse im Sommer 2024 zu Atletico, wo er einen Vertrag bis 2030 unterschrieb.
In 106 Spielen unter seinem Landsmann Diego Simeone erzielte Alvarez 49 Tore und bereitete 17 weitere vor, einen Titel holte er nicht.