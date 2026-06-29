Atletico Madrid mit radikalem Entschluss? Weg für Transfer von Julian Alvarez zum FC Barcelona offenbar frei

Alvarez hatte vergangene Woche, im Anschluss an das WM-Gruppenspiel der Albiceleste gegen Österreich (2:0), öffentlich seine Wechselambitionen im anstehenden Transferfenster kundgetan.

"Das Beste für alle ist ein Transfer. Ich möchte mir meine Träume erfüllen. Ich weiß, dass das nicht der richtige Augenblick ist, um zu sprechen. Aber ich will mich auch nicht länger verstecken. Ich will ein ehrlicher Mensch sein und ich habe mit den Leuten bei Atletico gesprochen, mit denen ich sprechen musste", sagte der 26-Jährige im Gespräch mit ESPN.

Simeone soll demnach mittlerweile die Geduld mit dem Angreifer verloren haben, weshalb er ihn gerne im Sommer verkaufen würde. Der Atletico-Coach sieht den Abgang des Weltmeisters "als einzige logische Lösung", um den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft zu wahren.



