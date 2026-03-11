"Atalanta, so geht es nicht!": Internationale Presse feiert den FC Bayern München nach Gala-Auftritt gegen Bergamo

Tuttosport: "Bayern München ist eine Walze, Atalanta nach dem 1:6 in Bergamo K.o."

Gazzetta dello Sport: "Atalanta, so geht es nicht! Zu Hause von einem unaufhaltsamen Bayern gedemütigt: sechs Gegentore – und es hätte noch viel schlimmer kommen können."

Goal Italia: "Olise überragend, Gnabry nicht zu stoppen, Luis Díaz elektrisierend und Jackson überragend, damit war Atalanta klar überfordert."

Corriere della Serra: "Den Deutschen, die Kane und Musiala zunächst auf der Bank lassen, reichen 25 Minuten, um die Hoffnungen von Atalanta zu zerstören. Mit drei Toren pro Halbzeit fliegt Bayern München bereits Richtung Viertelfinale."