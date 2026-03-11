Italienische Medien schreiben von der bayerischen "Walze", die mit einem "klar überforderten" Atalanta kurzen Prozess gemacht hätte. Auch in England, Spanien und Frankreich zieht man nach dem 6:1 den Hut vor dem deutschen Rekordmeister. Eine Auswahl der Pressestimmen.
"Atalanta, so geht es nicht!": Internationale Presse feiert den FC Bayern München nach Gala-Auftritt gegen Bergamo
Pressestimmen zur CL-Gala der Bayern gegen Atalanta: ITALIEN
Tuttosport: "Bayern München ist eine Walze, Atalanta nach dem 1:6 in Bergamo K.o."
Gazzetta dello Sport: "Atalanta, so geht es nicht! Zu Hause von einem unaufhaltsamen Bayern gedemütigt: sechs Gegentore – und es hätte noch viel schlimmer kommen können."
Goal Italia: "Olise überragend, Gnabry nicht zu stoppen, Luis Díaz elektrisierend und Jackson überragend, damit war Atalanta klar überfordert."
Corriere della Serra: "Den Deutschen, die Kane und Musiala zunächst auf der Bank lassen, reichen 25 Minuten, um die Hoffnungen von Atalanta zu zerstören. Mit drei Toren pro Halbzeit fliegt Bayern München bereits Richtung Viertelfinale."
- Getty Images
Pressestimmen zur CL-Gala der Bayern gegen Atalanta: FRANKREICHL'Equipe: "Bayern München überrollt Atalanta Bergamo im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League."
Pressestimmen zur CL-Gala der Bayern gegen Atalanta: ENGLAND
BBC: "Michael Olise glänzte in Abwesenheit von Harry Kane, als Bayern München Atalanta im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals deutlich besiegte."
ESPN: "Bayern in Torlaune: Sechs Treffer bei Kantersieg in Bergamo."
- AFP
Pressestimmen zur CL-Gala der Bayern gegen Atalanta: SPANIEN
AS: "Diese Bayern machen Angst: Mit einem 6:1-Auswärtssieg gegen Atalanta untermauern die Bayern einmal mehr ihre Titelambitionen. Musiala glänzte erneut."
Marca: "Alphonso Davies’ Albtraum überschattet Bayerns Gala: Der Kanadier wurde zur Halbzeit in Bergamo eingewechselt, musste den Platz jedoch nach nur 25 Minuten unter Tränen wieder verlassen."
Mundo Deportivo: "Bayern vernichtet Atalanta und wartet nun auf Real Madrid oder Manchester City. Der deutsche Meister hat Europa mit seinem überwältigenden Fußball gezeigt, dass er ein ernstzunehmender Anwärter auf den Titel in der Champions League ist, indem er Atalanta im Achtelfinale mit einem sensationellen 6:1-Sieg vom Platz gefegt hat."
El Pais: "Bayern ist ein Wirbelwind! In einem denkwürdigen Spiel sichert sich Bayern München in Bergamo den Einzug ins Viertelfinale."
Pressestimmen zur CL-Gala der Bayern gegen Atalanta: ÖSTERREICH
Heute: "Bayern feiern Schützenfest – Torspektakel in Madrid: Bayern München fertigt Atalanta Bergamo mit 6:1 ab."
Kronen Zeitung: "Bayern München demütigt inferiores Atalanta."
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.