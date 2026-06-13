Wie The Athletic berichtet, erwägt Arsenal, Club Brügge ein Angebot für den griechischen Nationalspieler zu unterbreiten. Im Raum stehen 40 Millionen Euro als Ablöse für den 24-Jährigen, der beim belgischen Meister einen Vertrag bis 2029 besitzt.
Arsenals Plan B nach Abfuhr bei Kenan Yildiz? Ex-Zweitliga-Star offenbar im Fokus der Gunners
Christos Tzolis performt überragend bei Fortuna Düsseldorf
Tzolis spielte in der Saison 2023/24 für Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga und legte in 37 Spielen überragende 24 Tore und zehn Assists auf. Am Ende konnte aber auch er nicht verhindern, dass die Rheinländer trotz eines 3:0-Erfolgs im ersten Spiel in der Relegation am VfL Bochum scheiterten.
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Christos Tzolis für Wechsel zu Topklub offen
Im Sommer 2024 wechselte Tzolis dann nach Belgien, wo er ebenfalls herausragende Statistiken aufweist und regelmäßig in der Champions League auflief.
Im Mai erklärte Tzolis in einem Interview mit der belgischen Zeitung Nieuwsblad, dass er sich einen Wechsel zu einem Champions-League-Teilnehmer aus England, Deutschland, Spanien oder Italien vorstellen könnten. Zudem käme Paris Saint-Germain in Frage.
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Arsenal blitzte bei Juventus wegen Kenan Yildiz ab
Offenbar ist Tzolis Arsenals Alternative für Kenan Yildiz von Juventus Turin. Wie The Athletic berichtete, blitzten die Londoner beim italienischen Rekordmeister mit ihrem Interesse für den türkischen Offensivstar ab. Yildiz stehe nicht zum Verkauf, ließ Juve wissen.
Arsenal beendete mit dem Gewinn der Premier League in der zurückliegenden Saison eine 22-jährige Durststrecke. Anschließend scheiterten die Gunners im Finale der Champions League im Elfmeterschießen an PSG.
Christos Tzolis: Seine Stationen und Statistiken
- FC Brügge: 108 Spiele/43 Tore/45 Assists
- Fortuna Düsseldorf: 37/24/10
- Norwich City: 30/3/2
- Twente Enschede: 15/3/-
- PAOK Saloniki: 57/17/10