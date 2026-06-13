Arsenals Plan B nach Abfuhr bei Kenan Yildiz? Ex-Zweitliga-Star offenbar im Fokus der Gunners

Im Sommer 2024 wechselte Tzolis dann nach Belgien, wo er ebenfalls herausragende Statistiken aufweist und regelmäßig in der Champions League auflief.

Im Mai erklärte Tzolis in einem Interview mit der belgischen Zeitung Nieuwsblad, dass er sich einen Wechsel zu einem Champions-League-Teilnehmer aus England, Deutschland, Spanien oder Italien vorstellen könnten. Zudem käme Paris Saint-Germain in Frage.