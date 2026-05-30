Arsenals Bollwerk bricht an der erwartbaren Stelle - und die gefährlichste Waffe kommt gegen PSG nicht zur Geltung

Es hätte nicht besser laufen können für den FC Arsenal. Nach Kai Havertz' früher Führung durften sich die Londoner auf ihre Paradedisziplin beschränken: das Verteidigen. Paris Saint-Germain ließ den Ball um den gegnerischen Strafraum zirkulieren, kam aber partout nicht durch Arsenals engmaschiges 4-4-2-Abwehrsystem durch. Sämtliche Hereingaben droschen, grätschen, köpfelten die Kanoniere umgehend wieder aus dem Strafraum. Die vereinzelten Distanzschüsse gingen über das Tor.

62 Minuten lang hatte die beste Defensive Europas den besten Angriff Europas unter Kontrolle. Arsenal schaffte das vermeintlich Unmögliche und nahm die drei so furchteinflößenden Pariser Stürmer Desire Doue, Ousmane Dembele und Khvicha Kvaratskhelia völlig aus dem Spiel. In München dürfte man sich gefragt haben: Wie nur ist das möglich? Im spektakulären Halbfinale gegen den FC Bayern hatte PSG schließlich insgesamt sechs Tore geschossen.

Letztlich brach Arsenals Bollwerk gegen PSG aber an der erwartbaren Stelle - auf Arsenals Problemposition rechts hinten. Für den nominellen Rechtsverteidiger Jurrien Timber wäre ein Startelfeinsatz nach über zweimonatiger Zwangspause zu früh gekommen, sein Vertreter Ben White fehlte verletzt, also musste Trainer Mikel Arteta auf die dritte Wahl zurückgreifen: den nominellen Innenverteidiger Cristhian Mosquera. Der 21-jährige Spanier absolvierte in dieser Saison erst sein sechstes Pflichtspiel rechts hinten.

Mosquera traf dort ausgerechnet auf Khvicha Kvaratskhelia, den besten PSG-Spieler dieser Champions-League-Saison. In der ersten Halbzeit hatte Kvaratskhelia gegen Mosquera keinen Stich. Kurz nach der Pause sah Mosquera wegen Zeitspiels die Gelbe Karte, was seine hochkomplexe Aufgabe weiter verkomplizierte. In der 63. Minute passierte es dann: Kvaratskhelia entwischte Mosquera, der ihn im Strafraum von hinten traf. Ousmane Dembele verwandelte den berechtigten Elfmeter zum 1:1.

Kurz darauf musste Mosquera runter und Timber feierte auf allergrößter Bühne sein Comeback. PSG wurde nach dem Ausgleich zwar etwas gefährlicher, aber selten wirklich zwingend. Die beste Chance auf das 2:1 vergab Kvaratskhelia (77.), dann wurde auch er ausgewechselt.