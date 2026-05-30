Kai Havertz brachte den FC Arsenal in der 6. Minute in Führung, Ousmane Dembele glich in der 65. per Foulelfmeter aus. Nach einer torlosen Verlängerung gewann PSG mit 4:3 im Elfmeterschießen. Für Arsenal vergaben Eberechi Eze und Gabriel, für PSG scheiterte lediglich der sichtlich entkräftete Nuno Mendes.
Arsenals Bollwerk bricht an der erwartbaren Stelle - und die gefährlichste Waffe kommt gegen PSG nicht zur Geltung
- AFP
Arsenals Bollwerk bricht gegen PSG an der erwartbaren Stelle
Es hätte nicht besser laufen können für den FC Arsenal. Nach Kai Havertz' früher Führung durften sich die Londoner auf ihre Paradedisziplin beschränken: das Verteidigen. Paris Saint-Germain ließ den Ball um den gegnerischen Strafraum zirkulieren, kam aber partout nicht durch Arsenals engmaschiges 4-4-2-Abwehrsystem durch. Sämtliche Hereingaben droschen, grätschen, köpfelten die Kanoniere umgehend wieder aus dem Strafraum. Die vereinzelten Distanzschüsse gingen über das Tor.
62 Minuten lang hatte die beste Defensive Europas den besten Angriff Europas unter Kontrolle. Arsenal schaffte das vermeintlich Unmögliche und nahm die drei so furchteinflößenden Pariser Stürmer Desire Doue, Ousmane Dembele und Khvicha Kvaratskhelia völlig aus dem Spiel. In München dürfte man sich gefragt haben: Wie nur ist das möglich? Im spektakulären Halbfinale gegen den FC Bayern hatte PSG schließlich insgesamt sechs Tore geschossen.
Letztlich brach Arsenals Bollwerk gegen PSG aber an der erwartbaren Stelle - auf Arsenals Problemposition rechts hinten. Für den nominellen Rechtsverteidiger Jurrien Timber wäre ein Startelfeinsatz nach über zweimonatiger Zwangspause zu früh gekommen, sein Vertreter Ben White fehlte verletzt, also musste Trainer Mikel Arteta auf die dritte Wahl zurückgreifen: den nominellen Innenverteidiger Cristhian Mosquera. Der 21-jährige Spanier absolvierte in dieser Saison erst sein sechstes Pflichtspiel rechts hinten.
Mosquera traf dort ausgerechnet auf Khvicha Kvaratskhelia, den besten PSG-Spieler dieser Champions-League-Saison. In der ersten Halbzeit hatte Kvaratskhelia gegen Mosquera keinen Stich. Kurz nach der Pause sah Mosquera wegen Zeitspiels die Gelbe Karte, was seine hochkomplexe Aufgabe weiter verkomplizierte. In der 63. Minute passierte es dann: Kvaratskhelia entwischte Mosquera, der ihn im Strafraum von hinten traf. Ousmane Dembele verwandelte den berechtigten Elfmeter zum 1:1.
Kurz darauf musste Mosquera runter und Timber feierte auf allergrößter Bühne sein Comeback. PSG wurde nach dem Ausgleich zwar etwas gefährlicher, aber selten wirklich zwingend. Die beste Chance auf das 2:1 vergab Kvaratskhelia (77.), dann wurde auch er ausgewechselt.
- AFP
Arsenals gefährlichste Waffe kommt gegen PSG nicht zur Geltung
Ganz kurz vor dem Ende der Verlängerung brach plötzlich Jubel aus in der Puskas Arena. Arsenal-Fans rissen die Fäuste in die Höhe, dazu Sprechchöre. Warum? Die Londoner hatte nicht etwa das entscheidende 2:1 erzielt, sondern einen Eckball zugesprochen bekommen. Arsenals Fans wussten: Der Sieg liegt jetzt in der Luft (haha, sorry).
Die Londonern sind schließlich die unumstrittenen Eckball-Könige Europas - auch weil sie Methoden entwickelt habe, die gegnerischen Torhüter an der Grenze der Legalität zu irritieren. 18 Treffer erzielten sie auf dem Weg zum Meistertitel, Rekord in der Premier-League-Geschichte. Auch bei Arsenals Sieg gegen den FC Bayern im Herbst erwiesen sich Ecken als entscheidende Waffe. Und nun? Noni Maduekes Hereingabe wird zunächst geklärt, das Siegtor fällt auch nach einem darauffolgenden Gestocher im Strafraum nicht. Dann pfeift Schiedsrichter Daniel Siebert ab.
Diesmal immerhin erst nach der Ausführung. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit hatten die Londoner ebenfalls einen Eckball zugesprochen bekommen - ihren ersten des Spiels. Während Arsenals Fans einem Torjubel entgegenjubelten, schritt Bukayo Saka genüsslich Richtung Eckfahne. Für den deutschen Schiedsrichter Daniel Siebert aber etwas zu genüsslich. Weil die Nachspielzeit schon abgelaufen war, pfiff er kurzerhand zur Pause. Arsenals Spieler reagierten fassungslos. Die nächste Chance gab es erst zu Beginn der Verlängerung, als Madueke gleich zwei Versuche bekam. Erst scheiterte er an Goncalo Ramos, dann am Außennetz. Arsenals größte Offensivwaffe kam gegen PSG somit nicht zur Geltung.
- Getty Images Sport
Die beiden Deutschen überzeugen in Budapest
Obwohl kein Bundesligist beim Finale von Budapest vertreten war, standen dennoch zwei Deutsche auf dem Rasen. Einerseits Schiedsrichter Daniel Siebert, der trotz der Empörung der Londoner insgesamt eine tadellose Leistung zeigte. Siebert lag mit seinen wichtigen Pfiffen richtig - und schreckte auch nicht vor unbequemen Entscheidungen zurück.
Seine Eckball-Unterbindung in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit war genauso vertretbar wie der Elfmeterpfiff für PSG und Mosqueras vorherige Gelbe Karte wegen Zeitspiels. Zudem unterband Siebert einen falschen Einwurf von Joao Neves korrekt. Durchaus strittig, aber nicht falsch war es, Arsenal für ein vermeintliches Foul an Madueke in der Verlängerung keinen Elfmeter zu geben, Madueke war im Laufduell eingefädelt und hatte den Pfiffn zu sehr erzwingen wollen. Weil sich Arteta und Declan Rice darüber etwas zu energisch beschwerten, gab Siebert beiden Gelb. Nach diesem souveränen Auftritt im größten Spiel des europäischen Klubfußballs erscheint es noch verwunderlicher, dass die FIFA Siebert nicht für die WM nominiert hat.
Neben Siebert überzeugte auch der zweite Deutsche in Budapest: Havertz brachte Arsenal früh mit 1:0 in Führung und unterstrich damit seinen Status als Mann für die großen Momente. 2021 hatte der 26-jährige Aachener seinen Ex-Klub FC Chelsea zum Finalsieg gegen Manchester City geschossen, am vorletzten Spieltag dieser Premier-League-Saison ebnete er Arsenal mit seinem Treffer zum 1:0 gegen den FC Burnley den Weg zum Meistertitel.
Auch wenn sein Treffer von Budapest letztlich ungekrönt blieb, avancierte Havertz immerhin zum erst dritten Spieler, der für zwei verschiedene Klubs in einem Champions-League-Finale getroffen hat (seit der Einführung des neuen Modus 1992). Die anderen beiden waren Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid) und Mario Mandzukic (Juventus Turin, Bayern München).