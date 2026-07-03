"Arrogant und überheblich": Weltmeister äußerst nach erneutem Knockout bei der WM vernichtende Kritik an Julian Nagelsmann

Der Weltmeister von 1990 postete ein Reel, in welchem eine Kachel mit einem Zitat von ihm zu sehen war. Darin heißt es: "Wenn Johannes B. Kerner ihm eine Frage stellt, dann hat er vernünftig zu antworten, denn er antwortet nicht Kerner, sondern den Menschen."

Littbarski bezog sich dabei offensichtlich auf Nagelsmanns Verhalten nach der 3:4-Niederlage im Elfmeterschießen des Sechzehntelfinals gegen Paraguay. Dort hatte der 38-Jährige äußerst schmallippig und ausweichend auf die von MagentaTV-Moderator Kerner gestellten Fragen reagiert.

In der Caption schrieb Littbarski: "Danke für nichts. Lieber DFB, erlöse uns von Julian Nagelsmann. Arroganz und Überheblichkeit gehören nicht zu den Tugenden eines Bundestrainers, der auch eine Vorbildfunktion hat."