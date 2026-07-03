Auf seinem Instagram-Kanal fand Pierre Littbarski deutliche Worte zum mittlerweile freigestellten Bundestrainer und ging nach dem nächsten enttäuschenden deutschen Abschneiden bei einer WM scharf mit dessen öffentlichem Auftritt ins Gericht.
"Arrogant und überheblich": Weltmeister äußerst nach erneutem Knockout bei der WM vernichtende Kritik an Julian Nagelsmann
Der Weltmeister von 1990 postete ein Reel, in welchem eine Kachel mit einem Zitat von ihm zu sehen war. Darin heißt es: "Wenn Johannes B. Kerner ihm eine Frage stellt, dann hat er vernünftig zu antworten, denn er antwortet nicht Kerner, sondern den Menschen."
Littbarski bezog sich dabei offensichtlich auf Nagelsmanns Verhalten nach der 3:4-Niederlage im Elfmeterschießen des Sechzehntelfinals gegen Paraguay. Dort hatte der 38-Jährige äußerst schmallippig und ausweichend auf die von MagentaTV-Moderator Kerner gestellten Fragen reagiert.
In der Caption schrieb Littbarski: "Danke für nichts. Lieber DFB, erlöse uns von Julian Nagelsmann. Arroganz und Überheblichkeit gehören nicht zu den Tugenden eines Bundestrainers, der auch eine Vorbildfunktion hat."
- Getty Images Sport
Nagelsmann ringt sich zu freiwilligem Rücktritt durch
Der 66-Jährige reiht sich mit seiner Kritik nahtlos in die Reihe von Experten ein, die dem Bundestrainer in den vergangenen Tagen schwere Fehler und Versäumnisse in Bezug auf die Abläufe während des Turniers vorwarfen.
Die Sport Bild und Sky enthüllten darüber hinaus, dass die Stimmung im DFB-Camp entgegen der öffentlichen Wahrnehmung alles andere als optimal gewesen sei. Dabei reichten die Vorwürfe gegen Nagelsmann von schlechter Kommunikation mit Spielern über einen kontroversen Umgang mit Stürmer Deniz Undav bis hin zur Unzufriedenheit einiger Stars mit dem zusammengestellten Trainer- und Physioteam des 38-Jährigen.
Einen Rücktritt hatte Nagelsmann unmittelbar nach dem Turnier-Aus noch entschieden abgelehnt, am Freitag verkündete der DFB schließlich die einvernehmliche Trennung. Die DFB-Granden um um Präsident Bernd Neuendorf, Bundesliga-Präsident Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Rudi Völler sollen dem Bundestrainer einen freiwilligen Verzicht auf seinen Posten nahegelegt haben, dem stimmte Nagelsmann letztlich zu.
- AFP
Nagelsmann weg: Übernimmt nun Jürgen Klopp?
Die Nachfolge soll nun Jürgen Klopp antreten. Zeitgleich mit der Nagelsmann-Verkündung schrieb der DFB, dass man "nunmehr das Gespräch" mit dem ehemaligen Liverpool- und BVB-Coach suchen werde. "Er hat bereits seine grundsätzliche Bereitschaft zur Übernahme des Postens signalisiert", heißt es.
Grundsätzlich stünde Klopp zur Verfügung, sollte es eine Möglichkeit geben, aus seinem bei Red Bull noch bis Ende 2029 laufenden Vertrag herauszukommen. Dort ist er als 'Global Head of Soccer' angestellt. Eine dem Vernehmen nach existierende Ausstiegsklausel soll es nur in mündlicher Form geben, der DFB müsste dementsprechend eine Ablöse entrichten. Die Bild berichtet von einer Summe im einstelligen Millionenbereich, die Red Bull fordere.
Zu einem weiteren komplizierten Thema könnte das Gehalt Klopps werden. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus geht davon aus, dass der 59-Jährige nicht für das Jahressalär von Nagelsmann (kolportierte sieben Millionen Euro) zu haben sei. "Das ist ein Gesamtpaket, das Kopfschmerzen bereitet - vor allem den Verantwortlichen beim DFB", so Matthäus.
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Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".