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ARD, ZDF, Amazon Prime oder nur live bei DAZN? Wer zeigt / überträgt das Champions League Finale PSG (Paris) vs. FC Arsenal heute im Live Stream und live im TV?

Champions League
Paris Saint-Germain - FC Arsenal
Paris Saint-Germain
FC Arsenal

PSG und der FC Arsenal treffen heute Abend im Finale der Champions League aufeinander. Alle Informationen zum Spiel sowie zur Übertragung in TV und Livestream bekommt ihr hier bei GOAL.

Das Spiel zwischen Paris Saint-Germain und den Gunners findet am heutigen Samstagabend, 30. Mai 2026, statt. Anpfiff ist um 18 Uhr in der Puskas Arena in Budapest, der Hauptstadt Ungarns.

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Hier in diesem Artikel erfahrt Ihr, wo Ihr das Spiel live mitverfolgen könnt.

  • ARD, ZDF, Amazon Prime oder nur live bei DAZN? Wer zeigt / überträgt das Champions League Finale PSG (Paris) vs. FC Arsenal heute im Live Stream und live im TV?

    Gute Nachrichten für alle Fußball-Fans. Das CL-Finale zwischen PSG und Arsenal läuft live und in voller Länge im Free-TV. 55 Minuten vor dem Anpfiff, also um 17.05 Uhr, startet das ZDF die Live-Übertragung. Ein kostenfreier Livestream steht ebenfalls bereit, ihn findet ihr auf sportstudio.de.

    Folgendes Team begleitet Euch im ZDF durch das Endspiel:

    • Moderator: Jochen Breyer
    • Experten: Christoph Kramer, Per Mertesacker
    • Kommentator: Gari Paubandt

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    Parallel zeigt DAZN das Finale ebenfalls live. Dort beginnt die Sendung bereits um 17 Uhr mit Moderatorin Laura Wontorra, den Experten Michael Ballack und Nils Petersen sowie Kommentator Jan Platte.

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  • ARD, ZDF, Amazon Prime oder nur live bei DAZN? Wer zeigt / überträgt das Champions League Finale PSG (Paris) vs. FC Arsenal heute im Live Stream und live im TV? – die Infos zum Spiel

    • Begegnung: Paris Saint-Germain vs. FC Arsenal
    • Runde: Finale
    • Wettbewerb: Champions League
    • Datum: Samstag, 30. Mai 2025
    • Uhrzeit: 18 Uhr
    • Spielort: Puskás-Arena, Budapest, Ungarn
    • TV: ZDF
    • Livestream: DAZN, ZDF (sportstudio.de)

  • ARD, ZDF, Amazon Prime oder nur live bei DAZN? Wer zeigt / überträgt das Champions League Finale PSG (Paris) vs. FC Arsenal heute im Live Stream und live im TV? – die Wege ins Finale

    • Der Weg von PSG ins Finale ab der K.o.-Phase:
    RundeGegnerErgebnis
    AchtelfinaleFC Chelsea8:2 (5:2, 3:0)
    ViertelfinaleFC Liverpool4:0 (2:0, 2:0)
    HalbfinaleFC Bayern München6:5 (5:4, 1:1)
    • Der Weg von Arsenal ins Finale ab der K.o.-Phase:
    RundeGegnerErgebnis
    AchtelfinaleBayer 04 Leverkusen3:1 (1:1, 2:0)
    ViertelfinaleSporting Lissabon1:0 (1:0, 0:0)
    HalbfinaleAtletico Madrid2:1 (1:1, 1:0)

Häufig gestellte Fragen

Der FC Arsenal wurde im Jahr 1886 in Woolwich gegründet.

Der FC Arsenal gehört der Kroenke Sports & Entertainment-Gruppe um den US-amerikanischen Milliardär Stan Kroenke. Erste Anteile kaufte der Unternehmer im April 2007, im Anschluss kaufte er Stück für Stück auch weitere Aktien auf - bis zur endgültigen Übernahme im September 2018. Neben den Gunners besitzt Kroenke auch noch weitere Sportklubs, unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und die Colorado Avalanche (NHL).

Seit der Saison 2006/07 spielt Arsenal im Emirates Stadium im Stadtteil Holloway im Norden Londons. Vorher hatte der Klub seine Heimspiele lange Jahre im Highbury ausgetragen. 

Das Emirates Stadium hat eine Kapazität von 60.704 Sitzplätzen. Damit ist es eines der fünf größten Stadien in der Premier League. 

Mit 47 Titeln sind die Gunners einer der erfolgreichsten Klubs Englands. Die meisten dieser Trophäen sammelte der Klub national - noch nie konnte Arsenal die Champions League gewinnen. 

Auf nationaler Ebene hat der FC Arsenal über die Jahre gut abgeräumt. Neben 14 Titeln im FA Cup (Rekordsieger) gewannen die Londoner auch 13-mal die englische Meisterschaft. 

Rekordspieler bei Arsenal ist David O'Leary. Satte 722 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 1975 und 1994. 

Für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte sorgte Thierry Henry. Der Franzose knipste in 377 Auftritten ganze 228-mal. Hinter ihm folgt Ian Wright mit 185 Toren.

Über die Jahre standen zahlreiche Superstars für die Gunners auf dem Feld. Hier eine Auswahl: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Tony Adams, Ian Wright, Robert Pires, Cesc Fabregas, David Seaman, Mesut Özil, Marc Overmars, Ashley Cole oder Kai Havertz. 

Rekordtrainer des Vereins ist Arsene Wenger, der zwischen 1996 und 2018 insgesamt 17 Titel nach Nordlondon holte. Andere erfolgreiche Coaches sind Herbert Chapman (5 Titel), George Graham (6 Titel), Bertie Mee (3 Titel) oder Mikel Arteta (2 Titel).

Der Verein trägt aufgrund der Kanone im Wappen auch den Spitznamen "The Gunners", zu deutsch "die Kanoniere". 

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