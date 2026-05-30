ARD, ZDF, Amazon Prime oder nur live bei DAZN? Wer zeigt / überträgt das Champions League Finale PSG (Paris) vs. FC Arsenal heute im Live Stream und live im TV?

Gute Nachrichten für alle Fußball-Fans. Das CL-Finale zwischen PSG und Arsenal läuft live und in voller Länge im Free-TV. 55 Minuten vor dem Anpfiff, also um 17.05 Uhr, startet das ZDF die Live-Übertragung. Ein kostenfreier Livestream steht ebenfalls bereit, ihn findet ihr auf sportstudio.de.

Folgendes Team begleitet Euch im ZDF durch das Endspiel:

Moderator : Jochen Breyer

: Jochen Breyer Experten : Christoph Kramer, Per Mertesacker

: Christoph Kramer, Per Mertesacker Kommentator: Gari Paubandt

Parallel zeigt DAZN das Finale ebenfalls live. Dort beginnt die Sendung bereits um 17 Uhr mit Moderatorin Laura Wontorra, den Experten Michael Ballack und Nils Petersen sowie Kommentator Jan Platte.