ARD oder ZDF für das DFB Pokalfinale heute live: Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. VfB Stuttgart live im Free TV und Live Stream?

Die Übertragung des Pokalfinals zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart übernimmt auch in diesem Jahr Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt die Partie ab 18.45 Uhr auf Sky Sport Mix sowie Sky Sport UHD. Als Kommentator begleitet Wolff Fuss das Endspiel.

Wer das Finale lieber online verfolgen möchte, kann außerdem den Livestream von Sky nutzen. Mit SkyGo oder dem Streamingdienst WOW erhaltet Ihr Zugriff auf die kompletten Livebilder.

Auch im frei empfangbaren Fernsehen wird das Endspiel übertragen. Die ARD steigt ab 19 Uhr mit ihrer Vorberichterstattung ein. Durch die Sendung führt Moderator Alex Schlüter, unterstützt von Experte Bastian Schweinsteiger. Kommentiert wird die Begegnung von Philipp Sohmer.

Zusätzlich bietet die ARD einen kostenlosen Livestream an. Dieser ist sowohl über sportschau.de als auch in der ARD-Mediathek abrufbar.