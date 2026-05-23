Im Endspiel des DFB-Pokals treffen der FC Bayern und der VfB Stuttgart aufeinander. Welcher Sender das Finale live überträgt, erfahrt Ihr hier.
Mit dem DFB-Pokalfinale endet am heutigen Samstag, den 23. Mai, die deutsche Fußball-Saison 2025/26. Im Berliner Olympiastadion treffen dabei der FC Bayern München und Titelverteidiger VfB Stuttgart aufeinander. Der Anpfiff der Partie erfolgt um 20 Uhr.
Hier erfahrt Ihr, welcher Sender das Finale live im TV und Livestream überträgt.
ARD oder ZDF für das DFB Pokalfinale heute live: Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. VfB Stuttgart live im Free TV und Live Stream?
Die Übertragung des Pokalfinals zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart übernimmt auch in diesem Jahr Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt die Partie ab 18.45 Uhr auf Sky Sport Mix sowie Sky Sport UHD. Als Kommentator begleitet Wolff Fuss das Endspiel.
Wer das Finale lieber online verfolgen möchte, kann außerdem den Livestream von Sky nutzen. Mit SkyGo oder dem Streamingdienst WOW erhaltet Ihr Zugriff auf die kompletten Livebilder.
Auch im frei empfangbaren Fernsehen wird das Endspiel übertragen. Die ARD steigt ab 19 Uhr mit ihrer Vorberichterstattung ein. Durch die Sendung führt Moderator Alex Schlüter, unterstützt von Experte Bastian Schweinsteiger. Kommentiert wird die Begegnung von Philipp Sohmer.
Zusätzlich bietet die ARD einen kostenlosen Livestream an. Dieser ist sowohl über sportschau.de als auch in der ARD-Mediathek abrufbar.
ARD oder ZDF für das DFB Pokalfinale heute live: Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. VfB Stuttgart live im Free TV und Live Stream? Der Pfad ins Finale
Runde
FC Bayern
VfB Stuttgart
Runde
3:2 vs. Wehen Wiesbaden
8:7 i.E. vs. Eintracht Braunschweig
2. Runde
4:1 vs. 1. FC Köln
2:0 vs. 1. FSV Mainz 05
Achtelfinale
3:2 vs. Union Berlin
2:0 vs. VfL Bochum
Viertelfinale
2:0 vs. RB Leipzig
3:0 vs. Holstein Kiel
Halbfinale
2:0 vs. Bayer Leverkusen
2:1 n.V. vs. SC Freiburg
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.