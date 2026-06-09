Anzeichen auf Abschied von Karim Adeyemi verdichten sich wohl: BVB hat angeblich schon einen Nachfolger ausfindig gemacht

Da der Angreifer nach aktuellem Stand aber in sein letztes Vertragsjahr gehen würde, verdichten sich laut Sky die Anzeichen auf eine sofortige Trennung. Im Sommer hat der BVB schließlich die letzte Möglichkeit, eine angemessene Ablösesumme für Adeyemi einzustreichen.

Darüber hinaus liege der Fokus zunächst auf der Stürmerposition. Sollte Serhou Guirassy (Vertrag bis 2028), der dem Vernehmen nach auf einen letzten großen Vertrag seiner Karriere aus ist, den Verein verlassen, müsste dringend Ersatz her. Als möglicher Ersatz soll Fisnik Asllani von der TSG Hoffenheim hoch im Kurs stehen, der sich einen Wechsel in den Ruhrpott sehr gut vorstellen könne.

Um Guirassy zu halten, soll der BVB dem Torjäger Gerüchten zufolge sogar die Transferplanungen offengelegt haben. Dabei hätten Ricken und Sportdirektor Ole Book darauf verwiesen, ihm einen spielstarken Partner für die Offensive an die Seite stellen zu wollen, um den Stürmer noch besser ins Spiel einzubinden. Ob ein Transfer des eher unbekannten Moussa einen solchen Effekt erwirken würde, ist zumindest fraglich. Zumal der Algerier vorrangig selbst als Torjäger auf sich aufmerksam gemacht hatte. 14 seiner 21 Scorerpunkte waren eigene Treffer.