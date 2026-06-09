Sollte Karim Adeyemi den BVB im Sommer verlassen, hat Borussia Dortmund offenbar schon einen potenziellen Nachfolger ausfindig gemacht. Nach Informationen von Sky haben die Schwarzgelben Anis Hadj Moussa von Feyenoord Rotterdam ins Visier genommen, der sich in der abgelaufenen Spielzeit mit guten Leistungen für den niederländischen Topklub ins Schaufenster gespielt hat.
Anzeichen auf Abschied von Karim Adeyemi verdichten sich wohl: BVB hat angeblich schon einen Nachfolger ausfindig gemacht
Moussa erzielte 21 Scorerpunkte in 40 Spielen
Moussa, der 21 Torbeteiligungen in 40 Pflichtspielen beisteuerte, sei dem BVB in der Vergangenheit obendrein schon mehrfach proaktiv von Beratern angeboten worden. Der 24-Jährige ist jedoch noch bis 2030 an Feyenoord gebunden und dürfte somit nicht günstig werden. Durch seine Teilnahme an der WM mit der algerischen Nationalmannschaft könnte der in Paris geborene Flügelspieler seinen Marktwert zudem nochmal steigern.
Dem Bericht zufolge habe die Borussia noch keine konkrete Schritte bei Moussa eingeleitet. Das dürfte auch damit begründet sein, dass die Zukunft Adeyemis weiterhin völlig offen ist. Eine baldige Vertragsverlängerung, die zwischenzeitlich als wahrscheinlich galt, war zuletzt in weite Ferne gerückt.
- AFP
BVB: Guirassy-Baustelle hat Vorrang
Da der Angreifer nach aktuellem Stand aber in sein letztes Vertragsjahr gehen würde, verdichten sich laut Sky die Anzeichen auf eine sofortige Trennung. Im Sommer hat der BVB schließlich die letzte Möglichkeit, eine angemessene Ablösesumme für Adeyemi einzustreichen.
Darüber hinaus liege der Fokus zunächst auf der Stürmerposition. Sollte Serhou Guirassy (Vertrag bis 2028), der dem Vernehmen nach auf einen letzten großen Vertrag seiner Karriere aus ist, den Verein verlassen, müsste dringend Ersatz her. Als möglicher Ersatz soll Fisnik Asllani von der TSG Hoffenheim hoch im Kurs stehen, der sich einen Wechsel in den Ruhrpott sehr gut vorstellen könne.
Um Guirassy zu halten, soll der BVB dem Torjäger Gerüchten zufolge sogar die Transferplanungen offengelegt haben. Dabei hätten Ricken und Sportdirektor Ole Book darauf verwiesen, ihm einen spielstarken Partner für die Offensive an die Seite stellen zu wollen, um den Stürmer noch besser ins Spiel einzubinden. Ob ein Transfer des eher unbekannten Moussa einen solchen Effekt erwirken würde, ist zumindest fraglich. Zumal der Algerier vorrangig selbst als Torjäger auf sich aufmerksam gemacht hatte. 14 seiner 21 Scorerpunkte waren eigene Treffer.
Leistungsdaten und Statistiken von Anis Hadj Moussa für Feyenoord Rotterdam 2025/26
Wettbewerb Spiele Tore Assists Eredivisie 30 11 6 Europa League 8 2 1 Champions-League-Quali 2 1 -
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.