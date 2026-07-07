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USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
SID

"Antwort auf dem Platz geben": Belgien dankt den USA für Extramotivation durch den "Fall Balogun" - US-Stürmer spricht erstmals über überraschende Begnadigung bei der WM

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Die Kontroverse um US-Stürmer Folarin Balogun hat bei Belgiens Fußballern für einen zusätzlichen Motivationsschub vor dem WM-Achtelfinale gesorgt.

"Seien wir ehrlich: Wir haben eine Besprechung abgehalten, als wir von den Neuigkeiten gehört haben", sagte Kapitän Youri Tielemans über die überraschende Begnadigung Baloguns: "Wir haben uns gesagt, dass wir unsere Antwort auf dem Platz geben müssen. Genau das haben wir heute getan. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft."
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