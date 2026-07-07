"Antwort auf dem Platz geben": Belgien dankt den USA für Extramotivation durch den "Fall Balogun" - US-Stürmer spricht erstmals über überraschende Begnadigung bei der WM
Die Roten Teufel warfen den Co-Gastgeber durch ein 4:1 (1:0) aus dem Turnier. Balogun stand am Montag in der Startaufstellung der USA, nachdem die FIFA dessen Sperre wegen eines Platzverweises im Sechzehntelfinale in eine Bewährungssanktion umgewandelt hatte. Die Entscheidung des Weltverbandes war nach einer Intervention des US-Präsidenten Donald Trump erfolgt und löste weltweit im Fußball Kritik aus.
"Ich denke, dass es im Leben immer eine gewisse Gerechtigkeit gibt. Was passiert ist, kann man nennen, wie man will, aber wir hatten nicht das Gefühl, dass es gerecht war", sagte Mittelfeldspieler Nicolas Raskin. Er denke, "dass uns das vielleicht ein bisschen zusätzliche Energie gegeben hat".
Tielemans lobte den "echten Kampfgeist" seines Teams. "Wir wollten gut ins Spiel starten – etwas, das uns zuvor im Turnier gefehlt hatte. Wir wussten: Wenn wir sie unter Druck setzen, würden sie Fehler machen", sagte er. Im Viertelfinale treffen die Belgier am Freitag in Los Angeles auf Europameister Spanien.
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"Nicht allzu überrascht": Balogun meldet sich zu Wort
Balogun, der in der Startelf stand, war die Debatte um seine Person derweil egal. "Ich habe die Entscheidung akzeptiert, als ich die Rote Karte bekommen habe. Ich habe auch die Entscheidung akzeptiert, als mir gesagt wurde, dass ich spielen darf", sagte er: "Ich war nicht an diesem Prozess beteiligt. Das hatte nichts mit mir persönlich zu tun."
Er sei "nicht allzu überrascht" gewesen, dass die Entscheidung der FIFA "kontrovers diskutiert" wurde. "Aber als Spieler war meine Aufgabe einfach, mich darauf zu konzentrieren und meine Arbeit zu machen."
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