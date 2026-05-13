Antonio Rüdiger ist offenbar nur die Alternative: Bedient sich Galatasatay Istanbul beim FC Liverpool?

Van Dijks Zukunft bei den Reds ist dem Vernehmen nach offen, obwohl sein Arbeitspapier noch bis 2027 datiert ist. Der 34-Jährige pocht dem Bericht zufolge angeblich auf einen letzten großen Vertrag und will nach der WM eine Entscheidung treffen, ob er sich noch einmal eine neue Herausforderung sucht oder in Anfield bleibt.

Nach der "inakzeptablen Saison", wie van Dijk unlängst selbst bilanzierte, steht in Liverpool ein weiterer Umbruch an. Allerdings ist es mehr als fraglich, dass dieser ohne den langjährigen Abwehrchef stattfinden wird.

In seinem Fazit betonte er zudem vielsagend: "Wir müssen arbeiten, wir müssen das drehen und sicherstellen, dass sich solche Dinge nächste Saison nicht wiederholen, denn das ist nicht Liverpool." Nach Abschied klingt das nicht.