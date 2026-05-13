Galatasaray plant offenbar die nächste spektakuläre Verstärkung im Sommer. Im Fokus soll Virgil van Dijk vom FC Liverpool stehen. Wie die Istanbuler Tageszeitung Habertürk berichtet, wollen die Gala-Verantwortlichen den niederländischen Innenverteidiger an den Bosporus locken.
Antonio Rüdiger ist offenbar nur die Alternative: Bedient sich Galatasatay Istanbul beim FC Liverpool?
Van Dijks Zukunft beim FC Liverpool angeblich offen
Van Dijks Zukunft bei den Reds ist dem Vernehmen nach offen, obwohl sein Arbeitspapier noch bis 2027 datiert ist. Der 34-Jährige pocht dem Bericht zufolge angeblich auf einen letzten großen Vertrag und will nach der WM eine Entscheidung treffen, ob er sich noch einmal eine neue Herausforderung sucht oder in Anfield bleibt.
Nach der "inakzeptablen Saison", wie van Dijk unlängst selbst bilanzierte, steht in Liverpool ein weiterer Umbruch an. Allerdings ist es mehr als fraglich, dass dieser ohne den langjährigen Abwehrchef stattfinden wird.
In seinem Fazit betonte er zudem vielsagend: "Wir müssen arbeiten, wir müssen das drehen und sicherstellen, dass sich solche Dinge nächste Saison nicht wiederholen, denn das ist nicht Liverpool." Nach Abschied klingt das nicht.
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Rüdiger müsste für Real-Verbleib wohl auf viel Geld verzichten
Dem ist sich freilich auch Gala bewusst, weshalb die Löwen eine hochkarätige Alternative ins Auge gefasst haben sollen. Für den Fall, dass van Dijk nicht zu haben ist, spielt laut Habertürk Antonio Rüdiger eine Rolle in den Überlegungen der Kaderplaner. Zumal der Vertrag des deutschen Nationalspielers bei Real Madrid am Saisonende ausläuft.
Ende März berichteten spanische Medien, dass er für einen Verbleib einer drastischen Gehaltskürzung zustimmen müsste. Sein derzeitiges Jahresgehalt von 14 Millionen Euro brutto könnte demnach halbiert werden, wie auch bei Luka Modric in dessen letzter Saison bei den Königlichen.
Gleichwohl halten sich Gerüchte, wonach die Berater von Rüdiger den Markt in Saudi-Arabien sondiert haben. Ein Wechsel scheint ob der angespannten Sicherheitslage im Nahen Osten aber unwahrscheinlich zu sein. Stattdessen soll auch Juventus Turin die Situation des 33-Jährigen beobachten.
Dass Gala und die anderen Istanbuler Klubs eine gewisse Strahlkraft auf alternde Stars haben, bestätigte sich in der Vergangenheit schon zuhauf. Im vergangenen Sommer wechselte Leroy Sane ablösefrei vom FC Bayern München zum Meister in die türkische Metropole. Obendrein verpflichtete Cimbom Victor Osimhen für 75 Millionen Euro von der SSC Neapel.