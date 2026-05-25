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Oliver Maywurm

Anstoßzeiten in Deutschland bei der WM 2026: Um wie viel Uhr deutscher Zeit spielt Kroatien bei der Weltmeisterschaft?

Weltmeisterschaft
Kroatien - Ghana
Kroatien
Panama - Kroatien
England - Kroatien

Manche Spiele der WM 2026 beginnen zu deutscher Zeit in der Nacht. Ist das auch bei Partien von Kroatien so? GOAL klärt auf.

Kroatien zählt auch bei der WM 2026 mal wieder zu den Geheimfavoriten und will möglichst weit kommen. In seiner Vorrundengruppe trifft der WM-Finalist von 2018 auf England, Ghana und Panama, die Kroaten sind der klare Favorit auf Platz zwei hinter den Engländern.


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Zu welchen Zeiten die Gruppenspiele der Kroaten in Deutschland angepfiffen werden, erfahrt Ihr jetzt hier bei GOAL!

  • Anstoßzeiten in Deutschland bei der WM 2026: Um wie viel Uhr deutscher Zeit spielt Kroatien bei der Weltmeisterschaft?

    Kroatien startet als einer der letzten Teilnehmer in die WM 2026 - und es geht gleich mit einem Kracher los. Am 17. Juni treffen Luka Modric und Co. in ihrem Auftaktspiel auf England, einen der Mitfavoriten auf den Titel. Die Partie findet in Dallas (USA) statt und beginnt deutscher Zeit um 22 Uhr.

    Die Anstoßzeit von Kroatiens zweitem Gruppenspiel ist da schon ungünstiger. Gegen Panama (in Toronto, Kanada) spielen die Jungs von Trainer Zlatko Dalic in der Nacht vom 23. auf den 24. Juni um 1 Uhr nachts deutscher Zeit. Man muss hier also ziemlich lange durchhalten, um sich das Spiel in voller Länge anschauen zu können.

    Zum Abschluss der Vorrunde, wenn es möglicherweise noch darum geht, das Weiterkommen in die K.o.-Phase klar zu machen, sind die Kroaten am 27. Juni gegen Ghana gefordert. Die Partie in Philadelphia (USA) wird zu deutscher Zeit um 23 Uhr angestoßen. Vor allem, da es sich um einen Samstag handelt, ist das eine zumindest annehmbare Anstoßzeit.

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  • Colombia v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport

    Anstoßzeiten in Deutschland bei der WM 2026: Um wie viel Uhr deutscher Zeit spielt Kroatien bei der Weltmeisterschaft? Die kroatischen Gruppenspiele in der Übersicht


    Datum

    Anstoß deutscher Zeit

    Spiel

    Mittwoch, 17. Juni

    22 Uhr

    Kroatien vs. England

    Mittwoch, 24. Juni

    1 Uhr

    Kroatien vs. Panama

    Samstag, 27. Juni

    23 Uhr

    Kroatien vs. Ghana


  • Anstoßzeiten in Deutschland bei der WM 2026: Um wie viel Uhr deutscher Zeit spielt Kroatien bei der Weltmeisterschaft? Mögliche Anstoßzeiten in den ersten Runden der K.o.-Phase

    Vorausgesetzt, Kroatien kommt als Gruppenerster weiter, wäre das für die Anstoßzeit im Sechzehntelfinale super. Dann würde man nämlich am 1. Juli um 18 Uhr deutscher Zeit spielen, in Atlanta (USA) gegen einen der acht besten Gruppendritten. Das kroatische Achtelfinale würde dann jedoch zu deutscher Zeit in der Nacht angepfiffen werden, um 2 Uhr am 6. Juli (in Mexiko City) ginge es los.

    Wird Kroatien Gruppenzweiter, steigt das Sechzehntelfinale um 1 Uhr in der Nacht vom 2. auf den 3. Juli (in Toronto, Kanada). Kroatiens Achtelfinale hätte hierzulande dann eine angenehme Anstoßzeit, würde am 6. Juli um 21 Uhr deutscher Zeit angepfiffen werden (Spielort: Dallas, USA).


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    Anstoßzeiten in Deutschland bei der WM 2026: Um wie viel Uhr deutscher Zeit spielt Kroatien bei der Weltmeisterschaft? Übertragung live im Free TV und Livestream

    MagentaTV überträgt alle 104 Spiele der WM 2026 live. Somit sind natürlich auch alle Partien Kroatiens im Verlauf des Turniers bei dem Pay-TV-Sender live zu sehen, allerdings benötigt Ihr für MagentaTV zunächst ein kostenpflichtiges Abo.

    Die gute Nachricht: ARD und ZDF sind Sublizenznehmer und in Besitz der Übertragungsrechte an 60 WM-Spielen, die Ihr so live und kostenlos im Free-TV verfolgen könnt. Kroatiens erstes Gruppenspiel gegen England ist beispielsweise neben der Übertragung bei MagentaTV auch live im Free-TV beim ZDF zu sehen.

    Anders ist das am 2. Spieltag, für Kroatiens Auftritt gegen Panama benötigt Ihr zwingend ein Abo bei MagentaTV. Das dritte kroatische Gruppenspiel gegen Ghana läuft dann wieder live im Free-TV, wieder ist das ZDF der richtige Sender.

    Kroatiens Gruppenspiele bei der WM 2026 live im TV und Livestream: Die Übertragung in der Übersicht


    Datum

    Spiel

    Übertragung live im Free-TV / kostenlosen Livestream

    Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

    Mittwoch, 17. Juni, 22 Uhr

    Kroatien vs. England

    ZDF

    MagentaTV

    Mittwoch, 24. Juni, 1 Uhr

    Kroatien vs. Panama

    /

    MagentaTV

    Samstag, 27. Juni, 23 Uhr

    Kroatien vs. Ghana

    ZDF

    MagentaTV


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