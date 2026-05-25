Anstoßzeiten in Deutschland bei der WM 2026: Um wie viel Uhr deutscher Zeit spielt Kroatien bei der Weltmeisterschaft?

Kroatien startet als einer der letzten Teilnehmer in die WM 2026 - und es geht gleich mit einem Kracher los. Am 17. Juni treffen Luka Modric und Co. in ihrem Auftaktspiel auf England, einen der Mitfavoriten auf den Titel. Die Partie findet in Dallas (USA) statt und beginnt deutscher Zeit um 22 Uhr.

Die Anstoßzeit von Kroatiens zweitem Gruppenspiel ist da schon ungünstiger. Gegen Panama (in Toronto, Kanada) spielen die Jungs von Trainer Zlatko Dalic in der Nacht vom 23. auf den 24. Juni um 1 Uhr nachts deutscher Zeit. Man muss hier also ziemlich lange durchhalten, um sich das Spiel in voller Länge anschauen zu können.

Zum Abschluss der Vorrunde, wenn es möglicherweise noch darum geht, das Weiterkommen in die K.o.-Phase klar zu machen, sind die Kroaten am 27. Juni gegen Ghana gefordert. Die Partie in Philadelphia (USA) wird zu deutscher Zeit um 23 Uhr angestoßen. Vor allem, da es sich um einen Samstag handelt, ist das eine zumindest annehmbare Anstoßzeit.