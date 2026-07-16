"Also wenn Louis van Gaal gesundheitlich die Energie hat, ja, hundertprozentig. Der würde auch gut passen. Das ist einer, der kann etwas Neues aufbauen und hat eine Struktur", erläuterte der 41-Jährige seinen Vorschlag.

Schweinsteiger kennt den Niederländer bestens aus gemeinsamen Zeiten beim FC Bayern, wo sie zwischen 2009 und 2011 unter anderem das Double aus deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal sowie den DFL-Supercup gewannen.

Zuvor hatte van Gaal bereits Ajax Amsterdam, den FC Barcelona und AZ Alkmaar trainiert. Nach seinem zweijährigen Engagement in München heuerte er bei der niederländischen Nationalmannschaft (zwei Amtszeiten) sowie bei Manchester United an.