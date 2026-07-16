In seiner Funktion als ARD-Experte bei der WM ließ der ehemalige Nationalspieler mit einem überraschenden Vorschlag für die Besetzung des Bundestrainerpostens aufhorchen. Schweinsteiger warf seinen Ex-Coach Louis van Gaal in den Ring.
Anstelle von Jürgen Klopp? Bastian Schweinsteiger plädiert für ehemaligen Coach des FC Bayern als Bundestrainer
"Also wenn Louis van Gaal gesundheitlich die Energie hat, ja, hundertprozentig. Der würde auch gut passen. Das ist einer, der kann etwas Neues aufbauen und hat eine Struktur", erläuterte der 41-Jährige seinen Vorschlag.
Schweinsteiger kennt den Niederländer bestens aus gemeinsamen Zeiten beim FC Bayern, wo sie zwischen 2009 und 2011 unter anderem das Double aus deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal sowie den DFL-Supercup gewannen.
Zuvor hatte van Gaal bereits Ajax Amsterdam, den FC Barcelona und AZ Alkmaar trainiert. Nach seinem zweijährigen Engagement in München heuerte er bei der niederländischen Nationalmannschaft (zwei Amtszeiten) sowie bei Manchester United an.
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Louis van Gaal? "Wäre bei mir ganz oben"
Auch aufgrund seiner Erfahrung wäre van Gaal ein guter Kandidat für den DFB, findet Schweinsteiger: "Er hat bei den Holländern schon bewiesen, dass er die immer weit gebracht hat. Wenn Jürgen Klopp es nicht machen würde, wäre er bei mir ganz oben."
Mit der Niederlande war van Gaal bei der WM 2014 bis ins Halbfinale vorgedrungen, wo man sich am Ende knapp im Elfmeterschießen Argentinien geschlagen geben musste. Auch beim Turnier 2022 stand der 74-Jährige an der Seitenlinie der Elftal - wieder war im Elfmeterschießen gegen Argentinien Schluss, dieses Mal schon im Viertelfinale.
Eine Berufung van Gaals als neuen Bundestrainer wäre aus DFB-Sicht ein absolutes Novum. Bislang kamen alle Übungsleiter der Nationalmannschaft aus Deutschland, auf Einflüsse von außen wurde stets verzichtet.
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Wird Jürgen Klopp neuer Bundestrainer?
Aller Voraussicht nach wird sich das zeitnah auch nicht ändern. Nachdem Julian Nagelsmann in Folge des blamablen Ausscheidens im Sechzehntelfinale der WM 2026 gegen Paraguay seinen Hut nehmen musste, soll Klopp die DFB-Elf übernehmen.
Mit dem Ex-Trainer von Borussia Dortmund und des FC Liverpool befänden sich die Verhandlungen "auf der Zielgeraden", wie ein namentlich nicht genannter DFB-Funktionär dem SID mitteilte.
Eine Verkündung wäre Anfang der kommenden Woche denkbar. Das erste Länderspiel unter dem neuen Bundestrainer steht am 24. September in Amsterdam in der Nations League gegen die Niederlande an.
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Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".