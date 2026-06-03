Wie die Corriere dello Sport berichtet, solle Donyell Malen dabei helfen, den 30 Jahre alten Offensivspieler von einem Wechsel zur AS Rom zu überzeugen. Das Blatt bezeichnet die beiden als "Zwillinge" zu Dortmunder Zeiten und verweist darauf, dass Malen und Brandt beim BVB gemeinsam in dreieinhalb Jahren an 135 Toren direkt beteiligt waren (73 Tore, 62 Vorlagen).
Anruf vom BVB-"Zwilling" ausschlaggebend? Julian Brandt soll Top-Klub grünes Licht für Wechsel gegeben haben
Brandt und Malen: "Die beiden Brüder" bei der Roma wieder vereint?
Der in Bremen geborene Brandt sei der "geborene Spielmacher" und beeindrucke "mit seinen Dribblings und seiner ausgeprägten Dynamik". Zudem sei er aufgrund seiner Vertragslage "die vielleicht interessanteste Option auf dem europäischen Transfermarkt". Die Roma wolle "die beiden Brüder" nun sehr gerne "wieder vereinen".
Bereits im März soll die Roma die Möglichkeit eines Brandt-Wechsels ausgelotet und dabei durchaus positive Signale erhalten haben. Nun soll Malen das Zepter des Handelns übernommen und Brandt wenige Tage vor Abreise mit der niederländischen Nationalmannschaft zur WM in den USA, Kanada und Mexiko erneut angerufen haben, um nachzufragen, ob er noch immer Interesse an einem Wechsel in die ewige Stadt habe. "Die Antwort? Natürlich ja", heißt es in dem Bericht der italienischen Sporttageszeitung.
Allerdings verhandle Brandt auch noch mit anderen Klubs. Unter anderem war Atletico Madrid in der Vergangenheit großes Interesse nachgesagt worden. Zudem fordere der langjährige BVB-Profi wohl Nettojahresgehalt in Höhe von vier Millionen Euro (in Deutschland ca. 8 Millionen brutto).
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Donyell Malens Leistungsexplosion bei AS Rom als Hauptargument?
Dass ein Wechsel zur Roma durchaus ein überaus erfolgreiches Unterfangen sein kann, bewies nicht zuletzt Malen selbst. Der Niederländer war im Januar 2025 für 25 Millionen Euro zu Aston Villa gewechselt, wurde dort den Erwartungen aber zu keinem Zeitpunkt gerecht.
Nach nur zwei halben Spielzeiten wurde Malen im Winter 2026 per Leihe an die Roma weitergegeben, wo er völlig unerwartet eine Leistungsexplosion in ungewohnter Mittelstürmer-Rolle hinlegte, zum Publikumsliebling avancierte und die Roma mit 14 Toren in 18 Serie-A-Spielen nach acht Jahren zurück in die Champions League schoss.
Die italienischen Gazetten jubilierten schon wenige Monate nach Malens Ankunft. "Alle sind verrückt nach Malen", stand im Corriere dello Sport. "Der Malen-Faktor - er ist der Stürmer, der der Roma gefehlt hat", hatte die Gazzetta dello Sport im Angebot.
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Nach BVB-Aus: Brandt hat viele Optionen - auch ein Bundesliga-Verbleib ist möglich
Die beste Werbung für einen Wechsel nach Rom machte also Brandts sogenannter "Zwilling" höchst selbst. Mit einer Entscheidung über seine Zukunft will sich Brandt selbst aber noch Zeit lassen. "Ich bin da sehr geordnet. In manchen Doppelpass-Runden wirft man dafür zwei Euro ins Sparschwein. Aber: Ich mache einen Schritt nach dem anderen. Das wird sich nicht bis in den August ziehen, das kann ich sagen", erklärte er bei Sky kurz vor Saisonende.
Ein Verbleib innerhalb der Bundesliga sei allerdings keineswegs vom Tisch. "Ich würde grundsätzlich gar nichts ausschließen", sagte Brandt: "Aber es gibt schon Sachen, die ich bevorzuge. Und es gibt Sachen, die ich zum jetzigen Zeitpunkt eher weniger bevorzuge. Es gibt ein, zwei Gedanken. Aber alles der Reihe nach." In der Vergangenheit hatte es dahingehend schon Gerüchte über ein Interesse des SV Werder Bremen gegeben.
Auch eine Rückkehr zu Bayer Leverkusen war zwischenzeitlich Thema, nachdem Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro im Zuge der Bekanntgabe seines BVB-Abschieds mit Brandt geflirtet hatte. Sportchef Simon Rolfes schloss ein Comeback kurz darauf jedoch kategorisch aus. "Bei Rückholaktionen bin ich skeptisch. Wir haben auf der Position mit Ibo Maza einen super Spieler, der sich in den nächsten Jahren hervorragend entwickeln wird. Deshalb wird Julian kein Thema bei uns sein", sagte er.
Bereits seit März steht fest, dass Brandt den BVB nach sieben Jahren mit Auslaufen seines Vertrags am 30. Juni verlassen wird. Für die Dortmunder erzielte er in 307 Pflichtspielen 57 Tore und bereitete 70 Treffer vor. Am Ende gewann er mit dem Pokalsieg 2021 jedoch "nur" einen großen Titel mit den Schwarzgelben. Im Finale der Champions League 2024 gegen Real Madrid und am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison 2022/23 blieb Brandt die ultimative Titel-Krönung mit dem BVB jeweils verwehrt.