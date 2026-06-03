Anruf vom BVB-"Zwilling" ausschlaggebend? Julian Brandt soll Top-Klub grünes Licht für Wechsel gegeben haben

Die beste Werbung für einen Wechsel nach Rom machte also Brandts sogenannter "Zwilling" höchst selbst. Mit einer Entscheidung über seine Zukunft will sich Brandt selbst aber noch Zeit lassen. "Ich bin da sehr geordnet. In manchen Doppelpass-Runden wirft man dafür zwei Euro ins Sparschwein. Aber: Ich mache einen Schritt nach dem anderen. Das wird sich nicht bis in den August ziehen, das kann ich sagen", erklärte er bei Sky kurz vor Saisonende.

Ein Verbleib innerhalb der Bundesliga sei allerdings keineswegs vom Tisch. "Ich würde grundsätzlich gar nichts ausschließen", sagte Brandt: "Aber es gibt schon Sachen, die ich bevorzuge. Und es gibt Sachen, die ich zum jetzigen Zeitpunkt eher weniger bevorzuge. Es gibt ein, zwei Gedanken. Aber alles der Reihe nach." In der Vergangenheit hatte es dahingehend schon Gerüchte über ein Interesse des SV Werder Bremen gegeben.

Auch eine Rückkehr zu Bayer Leverkusen war zwischenzeitlich Thema, nachdem Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro im Zuge der Bekanntgabe seines BVB-Abschieds mit Brandt geflirtet hatte. Sportchef Simon Rolfes schloss ein Comeback kurz darauf jedoch kategorisch aus. "Bei Rückholaktionen bin ich skeptisch. Wir haben auf der Position mit Ibo Maza einen super Spieler, der sich in den nächsten Jahren hervorragend entwickeln wird. Deshalb wird Julian kein Thema bei uns sein", sagte er.

Bereits seit März steht fest, dass Brandt den BVB nach sieben Jahren mit Auslaufen seines Vertrags am 30. Juni verlassen wird. Für die Dortmunder erzielte er in 307 Pflichtspielen 57 Tore und bereitete 70 Treffer vor. Am Ende gewann er mit dem Pokalsieg 2021 jedoch "nur" einen großen Titel mit den Schwarzgelben. Im Finale der Champions League 2024 gegen Real Madrid und am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison 2022/23 blieb Brandt die ultimative Titel-Krönung mit dem BVB jeweils verwehrt.