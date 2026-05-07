Anpassungen sind unausweichlich: Was Vincent Kompany beim FC Bayern ändern muss

In der Gesamtheit betrachtet ist der FC Bayern nicht an fehlenden Toren gescheitert, sondern an zu vielen Gegentoren. An fehlender Balance. Es ehrt Trainer Vincent Kompany (und es freut den neutralen Fan), dass er seiner riskanten Spielphilosophie samt hoch stehender Viererkette und mannorientierter Verteidigung treu bleibt. Das sollte (und wird) er auch weiterhin tun. Für den ganz großen Triumph sind aber einige risikominimierende Anpassungen unausweichlich.

Die beeindruckende Offensive um Michael Olise, Harry Kane und Luis Diaz kann noch so oft treffen und noch so viele Torrekorde brechen. Eine derartige Flut an Rückständen und Gegentoren wie zuletzt rächt sich irgendwann zwangsläufig.

In der Bundesliga kassierten die Münchner je drei gegen den FSV Mainz 05 und den 1. FC Heidenheim. In der Champions League scheiterten sie in der vergangenen Saison im Viertelfinale nach vier Gegentreffern an Inter Mailand. Diesmal überstanden sie zwar noch vier gegen Real Madrid, sechs gegen PSG waren dann aber zu viel. Der zweite Finalist FC Arsenal kassierte in der gesamten Champions-League-Saison bis dato übrigens sechs Gegentore.