Joshua Kimmich gewann beim FC Bayern bis dato zehn Meistertitel mit acht verschiedenen Trainern, stand insgesamt fünfmal im Halbfinale der Champions League und feierte als Krönung 2020 das Triple. Kimmich hat reichlich Vergleichswerte, seine historische Einordnung also durchaus Gewicht - und die lautete: "In elf Jahren bei Bayern war das die stärkste Saison, die wir gespielt haben."
Anpassungen sind unausweichlich: Was Vincent Kompany beim FC Bayern ändern muss
Noch vor etwaigen Nachfragen stellte Kimmich klar: "Stärker als die Triple-Saison." Damals "haben wir eigentlich ein halbes Jahr lang gar nicht gut Fußball gespielt", es war glücklicherweise der Saisonauftakt unter Niko Kovac. "Und dann das zweite halbe Jahr sehr guten Fußball gespielt", die entscheidende Phase unter Hansi Flick. Diesmal aber überzeuge der FC Bayern durchwegs "in einer Konstanz und Art und Weise" wie ganz selten zuvor.
"Solche Saisons kommen nicht so oft vor", befand Kimmich. "Es wäre auf jeden Fall möglich gewesen." Es - der Finaleinzug, der Henkelpott, das Triple. Meister sind die Münchner schon, im Pokalfinale stehen sie auch. In der Champions League schlossen sie die Ligaphase auf Tabellenplatz zwei ab, schalteten Angstgegner Real Madrid aus und lieferten sich im Halbfinale ein ebenso spektakuläres wie enges Duell mit Titelverteidiger Paris Saint-Germain. Ja, es wäre möglich gewesen.
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FC Bayern: Vincent Kompany muss die nötige Balance finden
In der Gesamtheit betrachtet ist der FC Bayern nicht an fehlenden Toren gescheitert, sondern an zu vielen Gegentoren. An fehlender Balance. Es ehrt Trainer Vincent Kompany (und es freut den neutralen Fan), dass er seiner riskanten Spielphilosophie samt hoch stehender Viererkette und mannorientierter Verteidigung treu bleibt. Das sollte (und wird) er auch weiterhin tun. Für den ganz großen Triumph sind aber einige risikominimierende Anpassungen unausweichlich.
Die beeindruckende Offensive um Michael Olise, Harry Kane und Luis Diaz kann noch so oft treffen und noch so viele Torrekorde brechen. Eine derartige Flut an Rückständen und Gegentoren wie zuletzt rächt sich irgendwann zwangsläufig.
In der Bundesliga kassierten die Münchner je drei gegen den FSV Mainz 05 und den 1. FC Heidenheim. In der Champions League scheiterten sie in der vergangenen Saison im Viertelfinale nach vier Gegentreffern an Inter Mailand. Diesmal überstanden sie zwar noch vier gegen Real Madrid, sechs gegen PSG waren dann aber zu viel. Der zweite Finalist FC Arsenal kassierte in der gesamten Champions-League-Saison bis dato übrigens sechs Gegentore.
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Diese Mannschaft bekommt noch mindestens eine weitere Chance
Dieses Aus wirkt aber nicht wie ein Ende, sondern nur wie ein Zwischenhalt. "Die Champions League zu gewinnen, ist auch eine gewisse Reise", befand Sportvorstand Max Eberl. "Wir haben letztes Jahr etwas gelernt, wir müssen dieses Jahr etwas draus lernen, dann werden wir nächstes Jahr wieder angreifen." Kimmich sagte: "Ich sitze in der Kabine und habe das Gefühl, dass ich mit dieser Mannschaft die Champions League noch gewinnen kann."
Mindestens eine Chance haben die Münchner in dieser Konstellation noch. Stand jetzt verlässt im Sommer kein Stammspieler den Klub. Der gegen PSG überragende Manuel Neuer steht unmittelbar vor einer Verlängerung bis 2027. Konrad Laimer dürfte ungeachtet des stockenden Vertragspokers mit dem FC Bayern in die neue Saison gehen, vielleicht kommt dann doch noch eine Verlängerung seines 2027 auslaufenden Kontrakts zustande.
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FC Bayern: Auf Max Eberl & Co. wartet ein Drahtseilakt
Damit der große Triumph tatsächlich gelingt, muss Kompany leichte taktische Anpassungen vornehmen und die perfekte Balance finden. Die sportliche Führung um Eberl und Sportdirektor Freund muss derweil den Kader in der Breite verstärken. Spätestens nach den Verletzungen von Serge Gnabry, Tom Bischof, Lennart Karl und Raphael Guerreiro fehlten Kompany furchteinflößende Wechseloptionen.
Die nötige Kaderverbreiterung kommt gerade mit Blick auf die zuletzt so erfreuliche Förderung des hauseigenen Nachwuchses und der angedachten Reduktion der Gehaltskosten aber auch einem Drahtseilakt gleich. Raphael Guerreiro, Leon Goretzka und Nicolas Jackson werden München verlassen. Ein Flügelstürmer wie Anthony Gordon, ein Stürmer, ein Mittelfeldspieler und ein Außenverteidiger sollten im Idealfall kommen.
Mittelfristig geht es nicht nur um die Breite, sondern auch um die Spitze. Kann Jonas Urbig irgendwann Stammkeeper Neuer (40) ersetzen? Wie lange halten Chefstratege Kimmich (31) und Torjäger Harry Kane (32) ihr absolutes Spitzenniveau? Aktuell deutet bei beiden jedenfalls noch nichts auf einen Verfall hin. Sie wirken sehr fit, sind selten verletzt und leben sowieso weniger von ihrer Schnelligkeit als vielmehr von ihrer Spielintelligenz und ihrer Technik.
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Holt der FC Bayern erstmals seit 2020 den DFB-Pokal?
Ehe all diese Weichenstellungen anstehen, kann der FC Bayern nach dem Meistertitel noch eine zweite Trophäe holen. Erstmals seit 2020 stehen die Münchner im DFB-Pokalfinale. Am 23. Mai geht es in Berlin gegen den VfB Stuttgart. Mit dem Double hätte diese Saison das Prädikat erfolgreich verdient, besonders ist sie ungeachtet dessen schon jetzt.
Nie zuvor schoss eine Münchner Mannschaft so viele Tore. Und selten zuvor gewann sie mit ihrer Spielweise, aber auch mit ihrem generellen Auftreten so viele Sympathien. Das 4:5 im Hinspiel gegen PSG wird als eines der spektakulärsten Spiele in die Klubgeschichte eingehen. Urheber dessen ist Trainer Vincent Kompany, der seinen Vertrag erst im Herbst bis 2029 verlängert hat und eine Münchner Erfolgsära prägen könnte.