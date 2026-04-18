Angespanntes Verhältnis zu Max Eberl? Christoph Freund äußert sich zu brisantem Gerücht beim FC Bayern

"Es hat mich auch verwundert. Die Zusammenarbeit funktioniert sehr, sehr gut", sagte Freund am Samstag auf der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel der Bayern gegen den VfB Stuttgart (Sonntag, 17.30 Uhr).

Der kicker hatte zuletzt von wachsenden Spannungen zwischen Freund und Eberl berichtet. Demnach sei offen, ob die Zusammenarbeit mittel- bis langfristig Bestand hat, zumal sich die Differenzen häufen sollen.

Die Hoffnung auf ein harmonisches Führungsduo nach dem Vorbild von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge habe sich bislang nicht erfüllt. Stattdessen sprach der kicker von einer "Zwangsehe".