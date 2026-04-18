Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund hat Gerüchte über ein angeblich angespanntes Verhältnis zu Sportvorstand Max Eberl ins Reich der Fabel verwiesen.
Angespanntes Verhältnis zu Max Eberl? Christoph Freund äußert sich zu brisantem Gerücht beim FC Bayern
"Es hat mich auch verwundert. Die Zusammenarbeit funktioniert sehr, sehr gut", sagte Freund am Samstag auf der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel der Bayern gegen den VfB Stuttgart (Sonntag, 17.30 Uhr).
Der kicker hatte zuletzt von wachsenden Spannungen zwischen Freund und Eberl berichtet. Demnach sei offen, ob die Zusammenarbeit mittel- bis langfristig Bestand hat, zumal sich die Differenzen häufen sollen.
Die Hoffnung auf ein harmonisches Führungsduo nach dem Vorbild von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge habe sich bislang nicht erfüllt. Stattdessen sprach der kicker von einer "Zwangsehe".
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Freund: "Es besteht eine richtig gute Atmosphäre"
All dem widersprach Freund deutlich: "Am Ende des Tages sieht man gerade das Ergebnis, für das sind wir alle da, im Sinne des FC Bayern München die bestmögliche Arbeit zu verrichten - und das als Team", stellte der Österreicher klar. "Wir haben eine Mannschaft, die sehr gut funktioniert. Es besteht eine richtig gute Atmosphäre. Es macht Spaß und es ist wichtig, wie es intern funktioniert - und das tut es momentan sehr, sehr gut."
Während es hinter den Kulissen beim FC Bayern auf Führungsebene rumort, läuft es auf dem Platz dafür umso besser. Der Rekordmeister ist noch in allen drei Wettbewerben vertreten: In der Bundesliga kann am Sonntag gegen den VfB Stuttgart bereits der Titel perfekt gemacht werden. Im DFB-Pokal wartet am Mittwoch im Halbfinale Bayer Leverkusen, während es in der Champions League im Halbfinale gegen Paris Saint-Germain geht.
FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB
Datum Spiel Wettbewerb Sonntag, 19. April FC Bayern vs. VfB Stuttgart Bundesliga Mittwoch, 22. April Bayer Leverkusen vs. FC Bayern DFB-Pokal Samstag, 25. April FSV Mainz 05 vs. FC Bayern Bundesliga Dienstag, 28. April Paris Saint-Germain vs. FC Bayern Champions League Samstag, 2. Mai FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim Bundesliga
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.