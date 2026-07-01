Einem Bericht der Bild ist zu entnehmen, dass die Atmosphäre innerhalb des DFB-Teams deutlich angespannter und unharmonischer war, als dies in der öffentlichen Wahrnehmung den Eindruck erweckte.
Angespannte Atmosphäre zwischen Spielern und Trainer im WM-Camp! Bericht enthüllt gravierende Anschuldigungen gegen Julian Nagelsmann
So soll Nagelsmann mit seinem Verhalten vor und während des Turniers in den USA, Mexiko und Kanada bei Spielern und teils auch Verantwortlichen auf großes Unverständnis getroffen sein. Immer wieder hätten die Entscheidungen des Bundestrainers für Verwirrung gesorgt.
Bezeichnend dafür steht die Debatte um den "richtigen" Umgang mit Deniz Undav. Nach Bild-Infos soll Nagelsmann dem Stürmer des VfB Stuttgart eher kritisch gegenübergestanden sein.
Vor dem sportlich unbedeutenden dritten Gruppenspiel gegen Ecuador hätte innerhalb des Trainerteams die Diskussion stattgefunden, ob man den 29-Jährigen angesichts seiner guten Leistungen mit einem Startelfeinsatz belohnen sollte. Auch DFB-Sportdirektor Rudi Völler wurde demnach als Ratgeber geladen, der Bundestrainer entschied sich letztlich jedoch erneut dagegen, Undav von Anfang an zu bringen.
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Nagelsmann verbrachte hauptsächlich Zeit mit seinem Trainerteam
Dass es grundsätzlich große Probleme mit der Kommunikation von Seiten Nagelsmanns gegeben habe, war bereits vor dem WM-Ausscheiden berichtet worden. Der Bundestrainer soll der Mannschaft Personalentscheidungen lange nicht mitgeteilt haben, vor allem der Umgang mit Undav habe das Team irritiert.
Ein weiterer Leidtragender dieses "Zickzackkurses", wie es die Bild beschreibt, war Oliver Baumann. Diesen hatte Nagelsmann lange in dem Glauben gelassen, er sei seine Nummer eins während des Turniers. Der Schlussmann der TSG Hoffenheim habe von seiner Ablösung durch Rückkehrer Manuel Neuer erst nach dem letzten Bundesliga-Spieltag Mitte Mai erfahren, obwohl im Hintergrund offenbar bereits seit März an einem Comeback des Bayern-Keepers gearbeitet worden war.
Einzelgespräche mit Spielern hätten so gut wie überhaupt nicht stattgefunden, stattdessen verbrachte Nagelsmann seine freie Zeit hauptsächlich mit seinen Trainerkollegen oder mit seiner Ehefrau Lena, wenn diese im Camp weilte. Dass das Ehepaar einmal gemeinsam zum Training radelte, empfanden einige Spieler "unpassend".
Ein weiterer Knackpunkt, welcher zu generellen Unzufriedenheit innerhalb des Teams beitrug, war angeblich das Camp selbst. Einige Spieler fanden das Quartier in Winston Salem aufgrund der extremen Abgeschiedenheit und wenigen Freizeit-Möglichkeiten "stinklangweilig". Den großen Kontrast dazu gab es in der Vorbereitungs-Woche in Chicago, wo den DFB-Stars deutlich mehr geboten wurde. Viele sollen sich eine ähnliche Unterbringen auch während des Turniers gewünscht haben.
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Jürgen Klopp als Nachfolger von Nagelsmann gehandelt
Das DFB-Team war am Montagabend nach einer 4:5-Niederlage im Elfmeterschießen gegen den krassen Außenseiter aus Paraguay bereits im Sechzehntelfinale der Weltmeisterschaft 2026 ausgeschieden.
Nagelsmann hatte trotz der herben Enttäuschung einen Rücktritt unmittelbar nach Spielende noch ausgeschlossen. "Ich stehe bereit, wenn man das möchte und wenn man das nicht möchte, muss man mir das sagen”, sagte er bei MagentaTV. Rückendeckung bekam er darauf auch von Völler.
Dennoch ist nicht gesichert, dass der 38-Jährige nach dem erneut frühen Aus eines deutschen Teams bei einer WM-Endrunde weitermachen darf. Eine eigentlich anberaumte Pressekonferenz des DFB wurde kurzerhand abgesagt, stattdessen teilte Präsident Bernd Neuendorf mit, dass es lediglich ein erstes längeres Sondierungsgespräch zwischen ihm, Nagelsmann, Völler und Geschäftsführer Andreas Rettig gegeben habe.
Als möglicher Nachfolger wird immer wieder Jürgen Klopp ins Spiel gebracht. Nach Sky-Infos stünde dieser für eine Übernahme auch zur Verfügung, sollte sich der DFB vorzeitig von Nagelsmann (Vertrag bis 2028) trennen.
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".