Angespannte Atmosphäre zwischen Spielern und Trainer im WM-Camp! Bericht enthüllt gravierende Anschuldigungen gegen Julian Nagelsmann

Dass es grundsätzlich große Probleme mit der Kommunikation von Seiten Nagelsmanns gegeben habe, war bereits vor dem WM-Ausscheiden berichtet worden. Der Bundestrainer soll der Mannschaft Personalentscheidungen lange nicht mitgeteilt haben, vor allem der Umgang mit Undav habe das Team irritiert.

Ein weiterer Leidtragender dieses "Zickzackkurses", wie es die Bild beschreibt, war Oliver Baumann. Diesen hatte Nagelsmann lange in dem Glauben gelassen, er sei seine Nummer eins während des Turniers. Der Schlussmann der TSG Hoffenheim habe von seiner Ablösung durch Rückkehrer Manuel Neuer erst nach dem letzten Bundesliga-Spieltag Mitte Mai erfahren, obwohl im Hintergrund offenbar bereits seit März an einem Comeback des Bayern-Keepers gearbeitet worden war.

Einzelgespräche mit Spielern hätten so gut wie überhaupt nicht stattgefunden, stattdessen verbrachte Nagelsmann seine freie Zeit hauptsächlich mit seinen Trainerkollegen oder mit seiner Ehefrau Lena, wenn diese im Camp weilte. Dass das Ehepaar einmal gemeinsam zum Training radelte, empfanden einige Spieler "unpassend".

Ein weiterer Knackpunkt, welcher zu generellen Unzufriedenheit innerhalb des Teams beitrug, war angeblich das Camp selbst. Einige Spieler fanden das Quartier in Winston Salem aufgrund der extremen Abgeschiedenheit und wenigen Freizeit-Möglichkeiten "stinklangweilig". Den großen Kontrast dazu gab es in der Vorbereitungs-Woche in Chicago, wo den DFB-Stars deutlich mehr geboten wurde. Viele sollen sich eine ähnliche Unterbringen auch während des Turniers gewünscht haben.