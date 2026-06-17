Angebot über 40 Millionen Euro! Entscheidung im Transferflirt zwischen Frankfurts Markus Krösche und der AC Mailand ist wohl gefallen

Krösche lenkt nun bereits seit fünf Jahren die sportlichen Geschicke der Frankfurter. In dieser Zeit erarbeitete er sich durch zahlreiche exzellente Transferentscheidungen den Ruf, einer der profiliertesten und erfolgreichsten Manager im deutschen Fußball-Oberhaus zu sein.

Die Erleichterung über seinen Verbleib dürfte im Umfeld der Eintracht riesig sein, denn auf den Sportvorstand wartet nach einer komplizierten Saison eine Menge Arbeit. In der abgelaufenen Spielzeit verpassten die Frankfurter den Einzug ins internationale Geschäft. Die Verantwortung dafür trägt zu großen Teilen ein personelles Missverständnis an der Seitenlinie: Der Spanier Albert Riera, der im Februar als absoluter Wunschkandidat von Krösche installiert worden war, entpuppte sich als kapitaler Fehlgriff.