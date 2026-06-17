Nach intensiven Spekulationen um einen sofortigen Abgang zur AC Mailand hat Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche den Italienern eine finale Absage erteilt und bleibt den Hessen laut eines Berichts von Sky erhalten. Für die SGE bedeutet dieser Schritt ein wichtiges Signal der Kontinuität in einer sportlich unruhigen Phase. Die Hessen können damit wie geplant langfristig mit Krösche, dessen Arbeitspapier noch bis 2028 läuft, sowie Sportdirektor Timmo Hardung planen.
Angebot über 40 Millionen Euro! Entscheidung im Transferflirt zwischen Frankfurts Markus Krösche und der AC Mailand ist wohl gefallen
Krösche lenkt nun bereits seit fünf Jahren die sportlichen Geschicke der Frankfurter. In dieser Zeit erarbeitete er sich durch zahlreiche exzellente Transferentscheidungen den Ruf, einer der profiliertesten und erfolgreichsten Manager im deutschen Fußball-Oberhaus zu sein.
Die Erleichterung über seinen Verbleib dürfte im Umfeld der Eintracht riesig sein, denn auf den Sportvorstand wartet nach einer komplizierten Saison eine Menge Arbeit. In der abgelaufenen Spielzeit verpassten die Frankfurter den Einzug ins internationale Geschäft. Die Verantwortung dafür trägt zu großen Teilen ein personelles Missverständnis an der Seitenlinie: Der Spanier Albert Riera, der im Februar als absoluter Wunschkandidat von Krösche installiert worden war, entpuppte sich als kapitaler Fehlgriff.
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Krösche holte Hütter zur SGE zurück
Nach dem verpassten Einzug in den Europapokal zog die Vereinsführung die Reißleine und entließ den glücklosen Coach. Um das Riera-Debakel zu korrigieren und die Eintracht zurück in die Erfolgsspur zu führen, leitete Krösche kürzlich eine Rolle rückwärts ein. Mit Adi Hütter kehrte jener Erfolgstrainer zurück auf die Frankfurter Bank, der den Klub einst ins Halbfinale der Europa League geführt hatte.
Zuvor hatte es ein längeres Rätselraten um Krösche gegeben. Dabei kursierten immer wieder Berichte über eine vermeintliche Einigung oder gar eine bereits erfolgte Zusage des Managers beim italienischen Traditionsklub. Auch Sportdirektor Hardung sollte zu Milan mitkommen.
Milan bot Krösche wohl 40 Millionen
Wie der kicker berichtet, soll Krösche ein finanziell äußerst attraktives Angebot erhalten haben. Demnach hätte er bei Milan innerhalb von vier Jahren insgesamt 40 Millionen Euro verdienen können.
Die Verantwortlichen der Eintracht hatten jedoch bereits zu Beginn der Woche erklärt, keine Kenntnisse über entsprechende Pläne zu haben. "Von Seiten des AC Mailand gab es niemanden, der wegen Markus Krösche auf uns zugekommen ist", sagte der Frankfurter Präsident und Aufsichtsratsvorsitzende Mathias Beck der Bild.
Häufig gestellte Fragen
Die Associazione Calcio Milan, kurz AC Milan, wurde im Dezember 1899 als Mailänder Fußball- und Cricketklub (Milan Cricket and Football Club) gegründet.
Milan gehört seit 2022 mehrheitlich der US-Investmentfirma RedBird Capital Partners. Für rund 1,2 Milliarden Dollar übernahm die Gruppe den Verein.
Die Heimspielstätte der AC Milan ist das Giuseppe-Meazza-Stadion, auch oft San Siro genannt. Der Verein teilt sich die Arena mit dem Stadtrivalen Inter Mailand.
Das San Siro fasst satte 75.817 Fans, womit es eines der größten Fußballstadien Europas ist.
Auch an der Titelfront ist Milan im europäischen Vergleich ganz vorne mit dabei. Insgesamt hat der Verein rund 50 Trophäen eingesackt, darunter alleine siebenmal die Champions League. Nur Real Madrid hat die Königsklasse häufiger gewonnen (15-mal).
Auch auf nationaler Ebene ist die AC über die Jahre extrem erfolgreich gewesen. Nur wenige italienische Klubs haben mehr Titel eingefahren als die 19 Meisterschaften und fünf Coppa Italia von Mailand.
Rekordspieler der AC Milan Paolo Maldini. Die Vereinslegende stand 901-mal für die Rossoneri auf dem Feld, führte sein Team dabei unter anderem zu fünf CL-Titeln, sieben Meisterschaften und dem Gewinn des italienischen Pokals.
Bester Torschütze ist der Schwede Gunnar Nordahl. Er erzielte zwischen 1949 und 1956 ganze 214 Tore in nur 262 Spielen. Zweiter ist Andriy Shevchenko mit 175 Buden.
Es haben vermutlich mehr Legenden für Milan gespielt, als hier aufgezählt werden könnten. Hier eine Auswahl: Paolo Maldini, Franco Baresi, Gianni Rivera, Marco van Basten, Ruud Gullit, Andriy Shevchenko, Kaka, Zlatan Ibrahimovic, Andrea Pirlo, Clarence Seedorf oder Alessandro Nesta.
Die erfolgreichsten Trainer für Mailand waren Nereo Rocco, Arrigo Sacchi, Fabio Capello und Carlo Ancelotti. Unter allen vieren konnte der Verein sowohl die Meisterschaft als auch die Königsklasse gewinnen - in den meisten Fällen jeweils mehrfach.
Die gängigsten Spitznamen der AC Milan sind "I Rossoneri" ("die Rot-Schwarzen"), sowie "Il Diavolo" ("der Teufel").