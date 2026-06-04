Angebot für BVB-Star vorbereitet: Schnappt sich Manchester United einen deutschen WM-Fahrer von Borussia Dortmund?

Ob Dortmund dazu bereit wäre, über ein etwaiges Angebot für Anton nachzudenken, ist fraglich. Schließlich zählt der deutsche Nationalspieler beim BVB zu den Konstanten, ist in der Abwehrreihe von Trainer Niko Kovac absolut gesetzt. Zudem ist die Personalsituation in der Innenverteidigung angespannt, da Niklas Süle nach seinem Karriereende kommende Saison nicht mehr zur Verfügung steht und Emre Can mit Kreuzbandriss noch länger fehlen wird.

Abwehrchef Nico Schlotterbeck hat derweil zwar vor einigen Wochen seinen Vertrag verlängert, ließ sich dabei mit einer Ausstiegsklausel allerdings ein Hintertürchen dafür offen, nach der WM möglicherweise doch noch zu einem internationalen Topklub zu wechseln.

Anton, 2024 vom VfB Stuttgart nach Dortmund gekommen, steht beim BVB noch bis 2028 unter Vertrag. Der 29-Jährige hat es als eine der Alternativen im Abwehrzentrum hinter der Stammbesetzung Schlotterbeck und Jonathan Tah (FC Bayern) in den deutschen WM-Kader geschafft. Für den Fall eines Ausfalls von Joshua Kimmich könnte Bundestrainer Julian Nagelsmann Anton beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada möglicherweise auch als Rechtsverteidiger im Kopf haben.