Angebliche Schattenliste enthüllt! VfB Stuttgart hat wohl vier Kandidaten als Nachfolger von Sebastian Hoeneß im Visier

Kontakt zu einem der Coaches habe es allerdings noch nicht gegeben, schließlich plane man beim amtierenden DFB-Pokalsieger mit Hoeneß und gehe fest davon aus, dass dieser in der kommenden Saison an der Stuttgarter Seitenlinie stehen wird.

Die Sport Bild hatte jüngste von einem Interesse Real Madrids an Hoeneß berichtet. Demnach sei der 43-Jährigen ein potenzieller Kandidat, um im kommenden Sommer Alvaro Arbeloa zu ersetzen, der über das Saisonende hinaus wohl nicht der Trainer der Königlichen bleiben wird.

Die Verantwortlichen der Madrilenen hätten Hoeneß demnach bereits ganz genau unter die Lupe genommen. Dabei sollen allen voran Stuttgarts mutiger Spielstil und Hoeneß' Fähigkeit, ohne das Einkaufen fertiger Stars eine funktionierende Mannschaft zu entwickeln, den Real-Bossen imponiert haben.

Eine konkrete Anfrage Richtung Hoeneß aus Madrid gab es allerdings wohl noch nicht. Der Neffe von Bayern-Patron Uli Hoeneß steht beim VfB noch bis 2028 unter Vertrag, eine Ausstiegsklausel ist in dem Arbeitspapier nicht enthalten. Dementsprechend müsste Real mit Stuttgart eine Ablösesumme aushandeln, sollten die Spanier ernst machen.