Nach Informationen der Bild stünden mit Tonda Eckert (FC Southampton), Fabian Hürzeler (Brighton & Hove Albion), Vincent Wagner (SV Elversberg) und dem derzeit vereinslosen Jacob Neestrup (zuletzt FC Kopenhagen) vier Kandidaten auf der "Schattenliste", sollte der VfB-Cheftrainer seine Zelte bei den Schwaben vorzeitig abbrechen.
Angebliche Schattenliste enthüllt! VfB Stuttgart hat wohl vier Kandidaten als Nachfolger von Sebastian Hoeneß im Visier
Kontakt zu einem der Coaches habe es allerdings noch nicht gegeben, schließlich plane man beim amtierenden DFB-Pokalsieger mit Hoeneß und gehe fest davon aus, dass dieser in der kommenden Saison an der Stuttgarter Seitenlinie stehen wird.
Die Sport Bild hatte jüngste von einem Interesse Real Madrids an Hoeneß berichtet. Demnach sei der 43-Jährigen ein potenzieller Kandidat, um im kommenden Sommer Alvaro Arbeloa zu ersetzen, der über das Saisonende hinaus wohl nicht der Trainer der Königlichen bleiben wird.
Die Verantwortlichen der Madrilenen hätten Hoeneß demnach bereits ganz genau unter die Lupe genommen. Dabei sollen allen voran Stuttgarts mutiger Spielstil und Hoeneß' Fähigkeit, ohne das Einkaufen fertiger Stars eine funktionierende Mannschaft zu entwickeln, den Real-Bossen imponiert haben.
Eine konkrete Anfrage Richtung Hoeneß aus Madrid gab es allerdings wohl noch nicht. Der Neffe von Bayern-Patron Uli Hoeneß steht beim VfB noch bis 2028 unter Vertrag, eine Ausstiegsklausel ist in dem Arbeitspapier nicht enthalten. Dementsprechend müsste Real mit Stuttgart eine Ablösesumme aushandeln, sollten die Spanier ernst machen.
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Hoeneß führt den VfB Stuttgart ins internationale Geschäft
Hoeneß hatte den VfB im Frühjahr 2023 in prekärer Lage im Abstiegskampf übernommen, dabei zunächst über die Relegation den Klassenerhalt geschafft. In der Saison darauf führte er Stuttgart zur Vizemeisterschaft und Champions-League-Qualifikation und etablierte die Schwaben auch in den Spielzeiten danach als Kandidat für das internationale Geschäft.
Vergangenes Jahr gelang zudem der DFB-Pokalsieg, von dem man auch diese Saison wieder träumen darf und im Halbfinale am Donnerstag auf den SC Freiburg trifft. Als aktueller Tabellenvierter peilen Hoeneß und Co. zudem die erneute Qualifikation für die Champions League an.
Am Randes des Pokalduells gegen Freiburg erklärte Hoeneß, dass er sich von den Gerüchten um seine Zukunft nicht ablenken lassen wolle und stattdessen voll und ganz auf seine Spiele mit dem VfB fokussiere. "Das bewegt mich nicht so sehr", meinte er auf der Pressekonferenz am Mittwoch.