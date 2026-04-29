Angeblich wird sie "in Kürze vorgestellt": Kathleen Krüger vom FC Bayern soll Sportchefin bei einem Bundesligarivalen werden

Während die Sport Bild schreibt, dass die aktuelle Leiterin Organisation und Infrastruktur des FCB "die besten Chancen" habe, den Zuschlag zu erhalten, geht das Abendblat

Der HSV sucht seit dem überraschenden Abgang von Stefan Kuntz Ende 2025 einen neuen Sportchef. Gemäß Sport Bild sei für die Suche eine Headhunter-Agentur eingeschaltet worden und diese habe auf Grundlage des Anforderungskatalogs der Rothosen Krüger kontaktiert.

Der Name der 40 Jahre alte Ex-Bundesligaspielerin habe zunächst auf der Shortlist gestanden. Krüger sei dann in die Endauswahl gekommen und habe "dabei sehr gut abgeschnitten".

Während der viermonatigen Chefsuche der Hamburger wurden unter anderem auch Ex-BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl (46) und der aktuelle HSV-Sportdirektor Claus Costa (41) gehandelt.