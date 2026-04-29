Kathleen Krüger vom FC Bayern soll eine aussichtsreiche Kandidatin auf den vakanten Posten des Sportvorstands beim Bundesligarivalen Hamburger SV sein. Das berichtet die Sport Bild und das Hamburger Abendblatt übereinstimmend.tsogar noch einen Schritt weiter: Dort heißt es, Krüger werde "in Kürze vorgestellt".
Angeblich wird sie "in Kürze vorgestellt": Kathleen Krüger vom FC Bayern soll Sportchefin bei einem Bundesligarivalen werden
Während die Sport Bild schreibt, dass die aktuelle Leiterin Organisation und Infrastruktur des FCB "die besten Chancen" habe, den Zuschlag zu erhalten, geht das Abendblat
Der HSV sucht seit dem überraschenden Abgang von Stefan Kuntz Ende 2025 einen neuen Sportchef. Gemäß Sport Bild sei für die Suche eine Headhunter-Agentur eingeschaltet worden und diese habe auf Grundlage des Anforderungskatalogs der Rothosen Krüger kontaktiert.
Der Name der 40 Jahre alte Ex-Bundesligaspielerin habe zunächst auf der Shortlist gestanden. Krüger sei dann in die Endauswahl gekommen und habe "dabei sehr gut abgeschnitten".
Während der viermonatigen Chefsuche der Hamburger wurden unter anderem auch Ex-BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl (46) und der aktuelle HSV-Sportdirektor Claus Costa (41) gehandelt.
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Kathleen Krüger war zwölf jahre lang Teammanagerin beim FC Bayern
Zur ihrer aktiven Zeit spielte Krüger von 2004 bis 2009 für die Bayern und war ab 2010 Assistentin des damaligen FCB-Sportdirektors Christian Nerlinger. Anschließend arbeitete sie zwölf Jahre lang als Teammanagerin der Profimannschaft.
2024 übernahm sie den Job der Leiterin Organisation und Infrastruktur. Ihr Vertrag beim deutschen Rekordmeister ist unbefristet. Sollte Krüger als Sportvorstand zum HSV wechseln, wäre sie die erste Frau in einer solchen Position in der Bundesliga.