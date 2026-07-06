Anfechtung von Belgien in der Causa Folarin Balogun bei der WM 2026: FIFA gibt Entscheidung bekannt

Die Berufungskommission des Weltverbandes FIFA teilte am Montag mit, dass der Antrag "unzulässig" sei, da die RBFA "nicht Verfahrensbeteiligter ist und somit nicht befugt ist, gegen die Entscheidung Berufung einzulegen".

Balogun kann somit im WM-Achtelfinale am Dienstagmorgen (2.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) eingesetzt werden. Der Stürmer hatte im Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina (2:0) die Rote Karte gesehen.

Am Sonntag hatte die FIFA die Sperre für den US-Stürmer auf Bewährung ausgesetzt. US-Präsident Donald Trump hatte persönlich bei FIFA-Boss Gianni Infantino angerufen, um ihn um eine Überprüfung der Roten Karte zu bitten.