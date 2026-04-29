"Anfängerfehler", "unreife Verteidigung", "verrückt": Englische Legende redet sich nach Spektakel zwischen PSG und FC Bayern in Rage

Getragen wurde PSG an diesem Abend von einer gnadenlosen Offensive. Harry Kane eröffnete den Torreigen per Elfmeter, bevor Khvicha Kvaratskhelia und Ousmane Dembele die Münchner Defensive phasenweise in ihre Einzelteile zerlegten. Sowohl der Georgier als auch der ehemalige Dortmunder Dembele glänzten mit einem Doppelpack und sicherten den Gastgebern den knappen Vorsprung für das Rückspiel in der Allianz Arena.

Doch wer dachte, Bayern würde nach dem zwischenzeitlichen Drei-Tore-Rückstand einknicken, sah sich getäuscht. Die Mannschaft von Kompany bewies Moral und eine offensive Wucht, die den Vorsprung der Franzosen fast egalisierte. Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano und Luis Diaz sorgten mit ihren Treffern dafür, dass die Tür zum Finale weit offen bleibt.

Die nackten Zahlen unterstreichen den Wahnsinn: Paris glänzte mit einer fast schon unheimlichen Effizienz. Aus zwölf Torschüssen und einem xG-Wert von nur 1,91 machten sie fünf Tore. Bayern hingegen erspielte sich eine deutlich höhere Qualität an Chancen (xG-Wert von 2,51 bei zehn Torschüssen, acht davon direkt aufs Tor), musste sich aber mit vier Treffern begnügen.

Mit dem Sieg gegen den deutschen Rekordmeister erreichte PSG-Coach Enrique zudem die Marke von 50 Siegen in der Champions League - und das in weniger Spielen als jeder andere Trainer vor ihm. Damit verdrängte er seinen ehemaligen Weggefährten Pep Guardiola vom Thron.