Was für ein Abend in der Stadt der Liebe! In einem Hinspiel des Champions-League-Halbfinales, das sämtliche taktischen Fesseln sprengte, setzte sich Paris Saint-Germain mit einem wilden 5:4 gegen den FC Bayern München durch. Während die Neutralen den Atem anhielten, teilten die Experten am Mikrofon von Amazon Prime ordentlich aus.
"Anfängerfehler", "unreife Verteidigung", "verrückt": Englische Legende redet sich nach Spektakel zwischen PSG und FC Bayern in Rage
Wayne Rooney, Legende von Manchester United, fand deutliche Worte für das Defensivverhalten beider Klubs: "Beide Mannschaften verfügen im Angriff über so viel Qualität, dass sie wahrscheinlich ein wenig die Verteidigung vergessen und das bedeutet, dass wir uns an einigen großartigen Toren erfreuen dürfen."
Besonders PSG-Coach Luis Enrique geriet in Rooneys Visier, da er es verpasste, das Spiel beim Stand von 5:2 zu beruhigen: "Luis Enrique ist ein Spitzen-Trainer und als sie mit 5:2 in Führung lagen, hätte er sagen sollen: 'Okay, jetzt machen wir den Laden dicht, stellen uns hinter den Ball und machen es ihnen schwer.' Dann wäre man möglicherweise schon ins Finale gekommen. Aber das haben sie nicht getan, sie haben auf weitere Tore gesetzt."
- AFP
Rooney glaubt an Vorteil für den FC Bayern
Auch für Bayerns gesperrten Trainer Vincent Kompany hatte Rooney wenig schmeichelhafte Analysen übrig: "Vincent Kompany hat offensichtlich eine sehr offensiv ausgerichtete Mannschaft. Ich denke, man sieht deutlich, dass sie nicht viel an der Verteidigung gearbeitet haben. Einige der Gegentore sind Anfängerfehler. Auf diesem Niveau haben wir einige Glanzleistungen gesehen, aber wir haben auch eine unreife Verteidigung gesehen, was verrückt ist."
Der Engländer schloss mit einer mutigen Prognose ab, die den Bayern-Fans gefallen dürfte: "Ich würde gerne in einem solchen Spiel spielen, aber ich war früher auch stolz auf meine Verteidigungsleistung. Daher glaube ich, ich wäre verärgert, wenn wir so viele Gegentore kassieren würden. Insgesamt wäre ich vor dem Spiel nächste Woche viel glücklicher, wenn ich Bayern München wäre. Mit nur einem Tor Rückstand hier wegzugehen und zu wissen, dass man gegen PSG Tore schießen kann - ich glaube, der Vorteil liegt bei ihnen."
Seedorf setzt auf Arsenal als CL-Sieger
Noch härter ins Gericht ging Clarence Seedorf. Der ehemalige niederländische Weltstar, der die Champions League mit drei verschiedenen Vereinen gewann, sieht in keinem der beiden Teams einen kommenden Sieger, solange die Balance fehlt: "Man kann die Champions League auf keinen Fall gewinnen, wenn man nicht weiß, wie man verteidigt. Man würde ein Mindestmaß an Verteidigung erwarten."
Seedorf führte aus: "Das Zu-Null-Spiel war immer heilig. Wir haben gesehen, wie eine Mannschaft wie Arsenal in diesem Jahr den Unterschied gemacht hat, indem sie so viele Zu-Null-Spiele hatte. Wenn ich eine Mannschaft nennen muss, die aufgrund dieser Fähigkeit tatsächlich in der Lage sein könnte, den Titel nach Hause zu holen, dann ist es Arsenal."
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Enrique stößt Guardiola vom Thron
Getragen wurde PSG an diesem Abend von einer gnadenlosen Offensive. Harry Kane eröffnete den Torreigen per Elfmeter, bevor Khvicha Kvaratskhelia und Ousmane Dembele die Münchner Defensive phasenweise in ihre Einzelteile zerlegten. Sowohl der Georgier als auch der ehemalige Dortmunder Dembele glänzten mit einem Doppelpack und sicherten den Gastgebern den knappen Vorsprung für das Rückspiel in der Allianz Arena.
Doch wer dachte, Bayern würde nach dem zwischenzeitlichen Drei-Tore-Rückstand einknicken, sah sich getäuscht. Die Mannschaft von Kompany bewies Moral und eine offensive Wucht, die den Vorsprung der Franzosen fast egalisierte. Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano und Luis Diaz sorgten mit ihren Treffern dafür, dass die Tür zum Finale weit offen bleibt.
Die nackten Zahlen unterstreichen den Wahnsinn: Paris glänzte mit einer fast schon unheimlichen Effizienz. Aus zwölf Torschüssen und einem xG-Wert von nur 1,91 machten sie fünf Tore. Bayern hingegen erspielte sich eine deutlich höhere Qualität an Chancen (xG-Wert von 2,51 bei zehn Torschüssen, acht davon direkt aufs Tor), musste sich aber mit vier Treffern begnügen.
Mit dem Sieg gegen den deutschen Rekordmeister erreichte PSG-Coach Enrique zudem die Marke von 50 Siegen in der Champions League - und das in weniger Spielen als jeder andere Trainer vor ihm. Damit verdrängte er seinen ehemaligen Weggefährten Pep Guardiola vom Thron.
Die nächsten Spiele des FC Bayern München
Datum Spiel Wettbewerb Samstag, 2. Mai FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim Bundesliga Mittwoch, 6. Mai FC Bayern vs. Paris Saint-Germain Champions League Samstag, 9. Mai VfL Wolfsburg vs. FC Bayern Bundesliga Samstag, 16. Mai FC Bayern vs. 1. FC Köln Bundesliga
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.