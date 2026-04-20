Der FC Liverpool will wohl alles daran setzen, sich im Sommer mit Offensivspieler Yan Diomande von RB Leipzig zu verstärken.
Anderer Weltklub im Transferpoker wohl klar vor PSG! Wechselt Yan Diomande im Sommer für über 100 Millionen Euro?
Yan Diomandes Berater sprechen schon mit dem FC Liverpool
Wie Sky Sport berichtet, haben die Reds den 19-Jährigen nun als ihren absoluten Top-Kandidaten für die Nachfolge von Mohamed Salah festgelegt, der Liverpool nach Saisonende verlassen wird.
Dem Bericht zufolge sind "sehr konkrete Gespräche" von Liverpools Verantwortlichen mit Diomandes Berateragentur bereits im Gange. Zwischen dem englischen Spitzenklub und Leipzig habe es zwar noch keinerlei Kontakt gegeben, das könne sich allerdings zeitnah ändern, heißt es.
Klar ist derweil, dass Liverpool für Diomande sehr tief in die Tasche greife müsste. Der Nationalspieler der Elfenbeinküste steht bei RB noch bis 2030 unter Vertrag. Laut Sky will Leipzig das entsprechende Arbeitspapier noch anpassen und befindet sich dafür seinerseits ebenfalls in Gesprächen mit Diomandes Beratern. Letztlich würde der Bundesliga-Dritte, der auch dank Diomande auf bestem Weg zurück in die Champions League ist, für sein Offensivjuwel mehr als 100 Millionen Euro Ablöse fordern.
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Transferpoker mit PSG? Liverpool offenbar klar in der Pole Position
Damit würde Diomande nach Kai Havertz (2020 für 100 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zum FC Chelsea), Florian Wirtz (2025, 125 Millionen Euro, Leverkusen zu Liverpool), Jude Bellingham (2023, 127 Millionen Euro, BVB zu Real Madrid) und Ousmane Dembele (2017, 148 Millionen Euro, BVB zu Barcelona) zum fünften Bundesliga-Abgang avancieren, der die 100-Millionen-Marke knackt.
Erst vergangenes Jahr war Diomande für 20 Millionen Euro Ablöse von CD Leganes nach Leipzig gewechselt. Der Ivorer machte sich als einer der Shootingstars dieser Bundesliga-Saison schnell einen Namen, ist ein absoluter Schlüsselspieler bei RB. Bis dato gelangen Diomande in 2025/26 in 32 Einsätzen 13 Tore und acht Assists. Im Oktober debütierte er für die Nationalmannschaft der Elfenbeinküste, mit der er bei der WM im Sommer in der Gruppenphase das DFB-Team ärgern will.
Aufgrund seiner herausragenden Entwicklung wird Diomande mit zahlreichen weiteren europäischen Topklubs in Verbindung gebracht, neben Liverpool soll aktuell vor allem das Interesse von Paris Saint-Germain heiß sein. Sky zufolge traf sich auch PSG jüngst mit der Spielerseite, allerdings sei Liverpool im Poker um den Superdribbler derzeit klar in der Pole Position.
Wird Yan Diomande der Salah-Ersatz beim FC Liverpool?
Diomande hatte in jüngerer Vergangenheit betont, dass Liverpool sein absoluter Traumverein sei. "Ich bin ein großer Fan von Liverpool. Mein Vater träumt davon, mich einmal in Anfield spielen zu sehen. Das ist auch mein Traum - und den möchte ich verwirklichen", sagte er im Januar in einem TikTok-Video.
Kurios: Mit Bazoumana Toure von der TSG Hoffenheim soll Liverpool als möglichen Salah-Ersatz zuletzt einen weiteren Ivorer aus der Bundesliga im Auge gehabt haben. Ebenso wie bei Diomande wurde auch bei Toure zudem der FC Bayern München immer wieder als Interessent gehandelt.
Wichtig wird für Liverpool in der finalen Saisonphase sein, sich für die Champions League zu qualifizieren. Platz fünf, den man in der Premier League derzeit innehat, würde dafür reichen - und seit dem vergangenen Wochenende ist die Ausgangslage, diesen fünften Rang bis Saisonende zu halten, deutlich besser geworden. Der direkte Verfolger FC Chelsea verlor mit 0:1 gegen Manchester United, tags darauf gewann Liverpool das Stadtderby beim FC Everton mit 2:1. Fünf Spieltage vor Schluss liegen die Reds damit nun sieben Punkte vor Chelsea.
Schon zuvor hatte der renommierte Sportjournalist David Ornstein im Podcast The Athletic FC etwas überraschend berichtet, dass Slot selbst bei einem Verpassen der Champions League gute Chancen haben würde, Liverpool-Trainer zu bleiben. Eigentlich war die Luft für den Niederländer, der noch bis 2027 Vertrag hat, angesichts der unbefriedigend verlaufenden Saison immer dünner geworden.
Im turbulenten Verlauf der Spielzeit gab es unter anderem ein Zerwürfnis mit Superstar Salah im Dezember. Die Wogen glätteten sich zwar schnell wieder, der Ägypter wird Liverpool nun aber doch schon ein Jahr vor Ende seines Vertrages verlassen. "Leider ist der Tag nun gekommen. Dies ist der erste Teil meines Abschieds. Ich werde Liverpool am Ende der Saison verlassen", hatte Salah Ende März verkündet.
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Die Rekordabgänge der Bundesliga
Platz
Spieler
Von
Zu
Jahr
Ablöse
1
Ousmane Dembele
Borussia Dortmund
FC Barcelona
2017
148 Millionen Euro
2
Jude Bellingham
Borussia Dortmund
Real Madrid
2023
127 Millionen Euro
3
Florian Wirtz
Bayer Leverkusen
FC Liverpool
2025
125 Millionen Euro
4
Kai Havertz
Bayer Leverkusen
FC Chelsea
2020
100 Millionen Euro
5
Hugo Ekitike
Eintracht Frankfurt
FC Liverpool
2025
95 Millionen Euro
6
Randal Kolo Muani
Eintracht Frankfurt
Paris Saint-Germain
2023
95 Millionen Euro