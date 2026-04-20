Anderer Weltklub im Transferpoker wohl klar vor PSG! Wechselt Yan Diomande im Sommer für über 100 Millionen Euro?

Diomande hatte in jüngerer Vergangenheit betont, dass Liverpool sein absoluter Traumverein sei. "Ich bin ein großer Fan von Liverpool. Mein Vater träumt davon, mich einmal in Anfield spielen zu sehen. Das ist auch mein Traum - und den möchte ich verwirklichen", sagte er im Januar in einem TikTok-Video.

Kurios: Mit Bazoumana Toure von der TSG Hoffenheim soll Liverpool als möglichen Salah-Ersatz zuletzt einen weiteren Ivorer aus der Bundesliga im Auge gehabt haben. Ebenso wie bei Diomande wurde auch bei Toure zudem der FC Bayern München immer wieder als Interessent gehandelt.

Wichtig wird für Liverpool in der finalen Saisonphase sein, sich für die Champions League zu qualifizieren. Platz fünf, den man in der Premier League derzeit innehat, würde dafür reichen - und seit dem vergangenen Wochenende ist die Ausgangslage, diesen fünften Rang bis Saisonende zu halten, deutlich besser geworden. Der direkte Verfolger FC Chelsea verlor mit 0:1 gegen Manchester United, tags darauf gewann Liverpool das Stadtderby beim FC Everton mit 2:1. Fünf Spieltage vor Schluss liegen die Reds damit nun sieben Punkte vor Chelsea.

Schon zuvor hatte der renommierte Sportjournalist David Ornstein im Podcast The Athletic FC etwas überraschend berichtet, dass Slot selbst bei einem Verpassen der Champions League gute Chancen haben würde, Liverpool-Trainer zu bleiben. Eigentlich war die Luft für den Niederländer, der noch bis 2027 Vertrag hat, angesichts der unbefriedigend verlaufenden Saison immer dünner geworden.

Im turbulenten Verlauf der Spielzeit gab es unter anderem ein Zerwürfnis mit Superstar Salah im Dezember. Die Wogen glätteten sich zwar schnell wieder, der Ägypter wird Liverpool nun aber doch schon ein Jahr vor Ende seines Vertrages verlassen. "Leider ist der Tag nun gekommen. Dies ist der erste Teil meines Abschieds. Ich werde Liverpool am Ende der Saison verlassen", hatte Salah Ende März verkündet.