An Lionel Messi vorbei: FC Bayerns Manuel Neuer rückt gegen Real Madrid in Rangliste einen Platz vor und ist nun Zweiter

Zudem kündigte Neuer an, dass der Klub und er zeitnah eine Entscheidung verkünden werden. "Ich glaube nicht, dass es noch allzu lange dauern wird", ergänzte er, "bis ich mir ein Herz fasse und eine Entscheidung treffen werde. Und dann wird es natürlich Gespräche mit dem Verein geben."

Die Bayern-Bosse hatten zuletzt durchblicken lassen, dass sie den Vertrag mit dem 40-Jährigen durchaus noch einmal um ein Jahr verlängern würden, sofern dieser das möchte. Neuer hatte mehrfach betont, genau in seinen Körper hineinhören zu wollen, ehe er sich entscheide.

Die Sport Bild berichtete zuletzt, dass eine Verlängerung von Neuer um ein weiteres Jahr mittlerweile "wahrscheinlich" sei. In diesem Fall wird von den Bayern-Bossen allerdings angestrebt, dass der Weltmeister von 2014 in der kommenden Saison deutlich dosierter zum Einsatz kommt. Neuer-Vertreter Jonas Urbig soll dagegen mehr Spielpraxis kriegen und auf diese Weise noch besser auf die Nach-Neuer-Ära vorbereitet werden. Die Rede ist davon, dass der 22-Jährige 20 Spiele absolvieren soll.

In dieser Spielzeit stand Urbig in bisher 14 Begegnungen zwischen den Pfosten. Er profitierte dabei allerdings auch davon, dass Neuer zu Beginn des Jahres wegen zweier Muskelverletzungen eine Zwangspause von insgesamt knapp einem Monat einlegen musste und dadurch sechs Partien verpasste.