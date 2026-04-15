Der legendäre Torhüter des FC Bayern stand im Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid zum 137. Mal für den FCB in einer Startelf in der Champions League und zog damit an keinem geringeren als Lionel Messi vorbei (136). Thomas Müller liegt in diesem Ranking auf Platz neun mit 119 Startelfeinsätzen.
An Lionel Messi vorbei: FC Bayerns Manuel Neuer rückt gegen Real Madrid in Rangliste einen Platz vor und ist nun Zweiter
Real-Madrid-Legende Iker Casillas liegt vorne
Der unangefochtene Leader bleibt jedoch vorerst noch Iker Casillas mit 149 Startelfmandaten in der Königsklasse für Real Madrid. Doch sollte Neuer seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister noch einmal um ein Jahr verlängern und auch in einem potenziellen Halbfinale und Finale in der laufenden Saison von Beginn an im Kasten stehen, könnte die ewige Bestmarke von Casillas bedenklich wackeln.
Allein durch die Ligaphase der Champions League sind den Bayern in der kommenden Saison acht Spiele garantiert. Hinzu kommen sehr wahrscheinlich noch einige K.o.-Spiele. Der 40-Jährige könnte sich also durchaus noch Chancen auf diesen CL-Rekord ausrechnen.
Davon abhängig wird er seine nach wie vor ausstehende Zukunftsentscheidung jedoch sehr wahrscheinlich nicht machen. Gleiches sagte er schon am Dienstag während der Pressekonferenz vor dem Showdown gegen Real, als er danach gefragt wurde, ob die Aussicht auf Titel Einfluss auf seine Entscheidung habe.
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Manuel Neuer will angeblich noch einmal beim FC Bayern verlängern
Zudem kündigte Neuer an, dass der Klub und er zeitnah eine Entscheidung verkünden werden. "Ich glaube nicht, dass es noch allzu lange dauern wird", ergänzte er, "bis ich mir ein Herz fasse und eine Entscheidung treffen werde. Und dann wird es natürlich Gespräche mit dem Verein geben."
Die Bayern-Bosse hatten zuletzt durchblicken lassen, dass sie den Vertrag mit dem 40-Jährigen durchaus noch einmal um ein Jahr verlängern würden, sofern dieser das möchte. Neuer hatte mehrfach betont, genau in seinen Körper hineinhören zu wollen, ehe er sich entscheide.
Die Sport Bild berichtete zuletzt, dass eine Verlängerung von Neuer um ein weiteres Jahr mittlerweile "wahrscheinlich" sei. In diesem Fall wird von den Bayern-Bossen allerdings angestrebt, dass der Weltmeister von 2014 in der kommenden Saison deutlich dosierter zum Einsatz kommt. Neuer-Vertreter Jonas Urbig soll dagegen mehr Spielpraxis kriegen und auf diese Weise noch besser auf die Nach-Neuer-Ära vorbereitet werden. Die Rede ist davon, dass der 22-Jährige 20 Spiele absolvieren soll.
In dieser Spielzeit stand Urbig in bisher 14 Begegnungen zwischen den Pfosten. Er profitierte dabei allerdings auch davon, dass Neuer zu Beginn des Jahres wegen zweier Muskelverletzungen eine Zwangspause von insgesamt knapp einem Monat einlegen musste und dadurch sechs Partien verpasste.
Die meisten Startelfeinsätze in der Champions League:
- Iker Casillas: 149
- Manuel Neuer: 137
- Lionel Messi: 136
- Sergio Ramos: 129
- Xavi: 126
- Raul: 123
- Sergio Busquets: 121
- Gerard Pique: 120
- Thomas Müller: 119
- Ryan Giggs: 118
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.