"An diesem Tag gab es keine Regeln": Der besorgniserregende Vormarsch von Kokain im englischen Fußball

Für immer mehr Fans auf der Insel wird der Kokainkonsum beim Stadionbesuch zur Gewohnheit. Ein besorgniserregender Trend.

Es ist ein bewölkter, aber warmer Samstag im August 2024 in Manchester. In ein paar Stunden trifft Rekordmeister ManUnited in Old Trafford auf Nottingham Forest. Die großen Menschenmengen sind noch nicht eingetroffen, nur einige wenige Fans halten sich schon vor dem Stadion auf. Einer von ihnen, wahrscheinlich Anfang 20 und mit einem Trikot bekleidet, verhält sich anders als der Rest. Es ist offensichtlich, dass Kokain durch ein Röhrchen zieht, während er die Straße entlanggeht.

Es ist schockierend, Zeuge öffentlichen Drogenkonsums am helllichten Tag zu werden. In England ist das leider keine Seltenheit mehr. Es ist kein Geheimnis, dass immer mehr Fußballfans versuchen, den Kick des Stadionbesuchs mit Rauschmitteln zu verstärken. Dabei geht es längst nicht mehr um die Hooligans, die Stone Island tragen, sondern auch um "normale" Fans.

Ein alarmierendes Zeichen, das ein gesellschaftliches Handeln erfordert. Während die Politik harte Strafen fordert, werben anderen Stellen vor allem um besser Aufklärung.