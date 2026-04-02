"An der Zeit, eine Entscheidung zu treffen": Ex-Nationalspieler fordert BVB-Deadline für Nico Schlotterbeck

Mit Kehl hatte Schlotterbeck bezüglich der möglichen Verlängerung verhandelt. "Ich hätte wahrscheinlich in den nächsten Wochen eine Entscheidung getroffen. Jetzt hat sich die Situation schon ein bisschen verändert, da muss ich einfach schauen", sagte er den Journalisten.

"Ich gehe davon aus, dass man sich innerhalb der nächsten zwei Wochen das eine oder andere Mal zusammensetzt und über die Zukunft spricht", vermutete Matthäus nun. Ob das auch zeitnah zu einem Ergebnis führt, bleibt abzuwarten.