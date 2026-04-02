"Es ist an der Zeit, eine Deadline zu setzen. Schlotterbeck ist wichtig, man will aber keinen Druck aufbauen", sagte er bei Sky Sport. "Jetzt ist es an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen", ergänzte er.
"An der Zeit, eine Entscheidung zu treffen": Ex-Nationalspieler fordert BVB-Deadline für Nico Schlotterbeck
Schlotterbeck hatte zuletzt selbst einen Bericht dementiert, wonach eine Einigung zwischen dem Verein und ihm kurz bevorstehe.
Am Rande des Länderspiels gegen Ghana verwies er auf die Ablösung von Sportdirektor Sebastian Kehl vor einigen Tagen, der durch Ole Book ersetzt wurde.
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Schlotterbeck: "Jetzt hat sich die Situation schon ein bisschen verändert"
Mit Kehl hatte Schlotterbeck bezüglich der möglichen Verlängerung verhandelt. "Ich hätte wahrscheinlich in den nächsten Wochen eine Entscheidung getroffen. Jetzt hat sich die Situation schon ein bisschen verändert, da muss ich einfach schauen", sagte er den Journalisten.
"Ich gehe davon aus, dass man sich innerhalb der nächsten zwei Wochen das eine oder andere Mal zusammensetzt und über die Zukunft spricht", vermutete Matthäus nun. Ob das auch zeitnah zu einem Ergebnis führt, bleibt abzuwarten.
Die Rekordverkäufe des BVB
- Ousmane Dembele: 2017 für 148 Millionen Euro zum FC Barcelona
- Jude Bellingham: 2023 für 127 Millionen Euro zu Real Madrid
- Jadon Sancho: 2022 für 85 Millionen Euro zu Manchester United
- Christian Pulisic: 2018 für 64 Millionen Euro zum FC Chelsea
- Pierre-Emerick Aubameyang: 2023 für 63,75 Millionen Euro zum FC Arsenal