Am Todestag von Diogo Jota: Cristiano Ronaldo lässt nach Sieg von Portugal Emotionen freien Lauf

Sichtlich ergriffen zeigte CR7 mit dem Finger Richtung Himmel, wischte sich die Tränen aus den Augen. Anschließend posierte das gesamte Team mit dem Trikot von Jota für ein gemeinsames Siegerfoto nach dem dramatischen 2:1-Sieg gegen Kroatien.

"Wir haben für uns, für Diogo und für Portugal gewonnen!!! Vamos!" schrieb Torschütze Ronaldo (68., Foulelfmeter nach Videobeweis) bei Instagram. In der Tat war Jota am Donnerstagabend Ortszeit in Toronto für die Portugiesen allgegenwärtig.

"Wir ziehen eine Menge Energie daraus, was Diogo für das Team bedeutet hat", sagte Trainer Roberto Martinez: "Er war jemand, der immer daran geglaubt hat. Wir haben eine Verantwortung für Diogo und werden für ihn weitermachen. Das ist, was wir in diesem Turnier zu tun haben."