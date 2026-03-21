"Am meisten unterschätzt": Bayern-Star erhält nach Gala-Auftritt gegen Union Berlin Mega-Lob von Vincent Kompany

Auf die Frage, ob er angesichts dieser erneut starken Leistung überrascht sei, meinte Kompany nach Abpfiff: "Es überrascht mich überhaupt nicht, aber es freut mich immer. Serge ist vielleicht von all unseren Jungs derjenige, dessen Talent am meisten unterschätzt wird. Weil er manchmal verletzt ist und ausfällt. Deswegen freut es mich immer, wenn Serge zeigt, wie gut er ist."

Nach einer durchwachsenen Vorsaison, in der er oftmals nur als Ersatzspieler fungierte und in wettbewerbsübergreifend 47 Pflichtspielen nur 16 Torbeteiligungen (sieben Tore, neun Assists) beisteuerte, gehört Gnabry in dieser Spielzeit unter Kompany zum unverzichtbaren Stammpersonal. In 34 Spielen stehen zehn Treffer und zehn Vorlagen zu Buche.