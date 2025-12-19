Nachdem Borussia Dortmund in der Champions League gegen den FK Bodö/Glimt nicht über ein 2:2 hinaus kam äußerte Abwehrchef Nico Schlotterbeck deutliche Kritik an den Einwechselspielern. Seine Aussagen schlugen hohe Wellen - bis jetzt, denn nun wurde der Innenverteidiger von einem einstigen deutschen Nationalspieler kritisiert.
"Also bei mir war es ja okay": Ehemaliger Nationalspieler kritisiert Dortmunds Nico Schlotterbeck für "merkwürdiges" Interview
"Das Interview hat bei mir Unverständnis ausgelöst", sagte der 43-malige Nationalspieler Jonas Hector, früher jahrelang für den 1. FC Köln unterwegs, im Podcast Schlag und Fertig. Der 35-Jährige führte aus: "Ich verstehe vollkommen, dass er emotional da drin hängt. Was ich nicht verstehe, ist, dass er da explizit sagt: 'Die, die reingekommen sind, die haben jeden Ball verloren. Da hat keiner einen Ball festgemacht.' Und das kann ich nicht verstehen, dass du dann so öffentlich voll auf deine Mitspieler gehst. Da würde ich mich immer mit dazunehmen. Da würde ich immer sagen: 'WIR haben scheiße gespielt.'"
"Merkwürdiges" Interview von Nico Schlotterbeck
Denn, so Hector, mit solchen Ausführungen suggeriere man: "Also bei mir war es ja okay, aber die anderen, gerade die, die reingekommen sind, die haben ja jeden Ball verloren!" Der langjährige FC-Kapitän empfand Schlotterbecks Interview daher als "merkwürdig" und ergänzte: "So was habe ich, glaube ich, nie gemacht. Da muss ich sagen, sowas verstehe ich nicht. Da ist man doch ein Team. Ich finde, sowas kannst du ja auch in der Kabine sagen. Aber nicht im Interview. Nicht in der Öffentlichkeit."
Schlotterbecks Worte waren knallhart: "Ich hab das in der Halbzeit gesagt. Wir fangen nach dem 1:0 an, extrem fahrig zu spielen. Unfassbar schlechte erste Kontakte zu haben. Jeder spielt so ein bisschen sein Spiel. Die Spieler, die reinkommen, verlieren jeden Ball. Wenn man reinkommt in der 60. Minute, erwarte ich 30 Minuten Volldampf. Und man muss auch sagen, nach dem 2:2 haben wir keine Torchance mehr. Wir haben die letzte Viertelstunde unfassbar unsauber gespielt. Die letzten fünf Minuten in der Nachspielzeit hatte Bodö mehr Ballbesitz als wir. Das kann nicht der Anspruch sein, vor allem nicht in einem Heimspiel. Das ist zu wenig."
Sammer pflichtete Schlotterbeck bei
Diese Worte seien am Tag danach angeblich nicht gut von seinen Mitspielern aufgenommen worden, berichtete Sky. Hinter vorgehaltener Hand hieß es, er sei seinen Kollegen damit "in den Rücken gefallen".
BVB-Berater Matthias Sammer pflichtete Schlotterbeck jedoch bei. "Wir müssen aufhören, die Wahrheit am Ende so zu verwischen, dass die, die die Wahrheit nennen, am Ende die Dummen sind", erklärte Sammer bei Sky. Schlotterbeck habe "die Wahrheit benannt. Und ein Leader darf und muss das. Es ist seine Aufgabe".
Indirekt ging Sammer auch die Klubführung an. "Es gibt in der Wahrnehmung dessen, was er tut, Menschen, die wunderbare Charaktereigenschaften haben, aber keine Führungseigenschaften. Die erschrecken natürlich im ersten Moment", sagte der 58-Jährige. Wen er damit meinte, ließ Sammer offen.
Der Europameister von 1996 glaubt, dass ein kritischerer Umgang den BVB nach vorne bringen würde. Es fehle "dem Klub ja nicht an Harmonie. Borussia Dortmund ist harmoniesüchtig. Das ist auch das, was den Klub in der Verbindung, in der Liebe mit den Menschen ausmacht", sagte Sammer. Wenn der BVB "den nächsten Schritt" gehen wolle, werde "konstruktive Kritik" den Verein aber "verbessern".
Kabinenkrach zwischen Schlotterbeck und Guirassy?
Nach dem jüngsten Unentschieden der Dortmunder gegen den SC Freiburg in der Bundesliga soll es zudem zu einem Kabinenkrach zwischen Schlotterbeck und Serhou Guirassy gekommen sein. Der Guineer habe laut Bild daher in der Kabine Schlotterbeck zur Rede gestellt und darauf gedrängt, dass er Spieler das nächste Mal direkt ansprechen solle, "statt allgemeine Kritik zu äußern". Gleichzeitig habe Guirassy befürwortet, dass die Probleme "klarer und direkter" angesprochen werden müssten - "unabhängig davon, ob öffentlich oder intern".
Die BVB-Spiele bis zum Ende der Hinrunde
- 19. Dezember: Borussia Mönchengladbach (H)
- 9. Januar: Eintracht Frankfurt (A)
- 13. Januar: Werder Bremen (H)