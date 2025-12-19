"Also bei mir war es ja okay": Ehemaliger Nationalspieler kritisiert Dortmunds Nico Schlotterbeck für "merkwürdiges" Interview

Denn, so Hector, mit solchen Ausführungen suggeriere man: "Also bei mir war es ja okay, aber die anderen, gerade die, die reingekommen sind, die haben ja jeden Ball verloren!" Der langjährige FC-Kapitän empfand Schlotterbecks Interview daher als "merkwürdig" und ergänzte: "So was habe ich, glaube ich, nie gemacht. Da muss ich sagen, sowas verstehe ich nicht. Da ist man doch ein Team. Ich finde, sowas kannst du ja auch in der Kabine sagen. Aber nicht im Interview. Nicht in der Öffentlichkeit."

Schlotterbecks Worte waren knallhart: "Ich hab das in der Halbzeit gesagt. Wir fangen nach dem 1:0 an, extrem fahrig zu spielen. Unfassbar schlechte erste Kontakte zu haben. Jeder spielt so ein bisschen sein Spiel. Die Spieler, die reinkommen, verlieren jeden Ball. Wenn man reinkommt in der 60. Minute, erwarte ich 30 Minuten Volldampf. Und man muss auch sagen, nach dem 2:2 haben wir keine Torchance mehr. Wir haben die letzte Viertelstunde unfassbar unsauber gespielt. Die letzten fünf Minuten in der Nachspielzeit hatte Bodö mehr Ballbesitz als wir. Das kann nicht der Anspruch sein, vor allem nicht in einem Heimspiel. Das ist zu wenig."