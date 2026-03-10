Kommt es zu einer erneuten Rückkehr von Jadon Sancho zu Borussia Dortmund? Laut Sky-Informationen fällt der Name des 25-Jährigen "immer wieder auf der Bosse-Etage".
Als Nachfolger von Julian Brandt? Rückkehr von Jadon Sancho zum BVB offenbar wieder ein Thema
Sancho sei einer von mehreren Kandidaten als möglicher Nachfolger von Julian Brandt. Für diese Rolle suche man nach einem flexibel einsetzbaren Offensivspieler, der sowohl im Zentrum als auch auf dem Flügel agieren kann und eine "konstante Soforthilfe" sei.
Jadon Sancho kehrte bereits einmal zum BVB zurück
Sancho spielte bereits von 2017 bis 2021 für den BVB, ehe er zu Manchester United wechselte. Dort konnte er sich jedoch nie endgültig durchsetzen und wurde mehrfach verliehen – zunächst im Januar 2024 zurück nach Dortmund, dann in der vergangenen Saison zum FC Chelsea. Nachdem die Blues ihn nicht fest verpflichten wollten, kehrte Sancho zunächst nach Manchester zurück und schloss sich dann, erneut auf Leihbasis, Aston Villa an. Im Sommer wird Sancho ablösefrei zu haben sein.
Allerdings konnte der Engländer auch beim Team von Trainer Unai Emery die Erwartungen nicht erfüllen. In 28 Einsätzen gelangen ihm lediglich ein Tor und eine Torvorlage. Nur in sieben Premier-Leauge-Spielen stand er in der Startelf. Für die englische Nationalmannschaft wurde Sancho bereits seit über vier Jahren nicht mehr nominiert.
Jadon Sancho: Statistiken in der Saison 2025/26
- Spiele: 28
- Tore: 1
- Vorlagen: 1
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.