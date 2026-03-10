Als Nachfolger von Julian Brandt? Rückkehr von Jadon Sancho zum BVB offenbar wieder ein Thema

Sancho spielte bereits von 2017 bis 2021 für den BVB, ehe er zu Manchester United wechselte. Dort konnte er sich jedoch nie endgültig durchsetzen und wurde mehrfach verliehen – zunächst im Januar 2024 zurück nach Dortmund, dann in der vergangenen Saison zum FC Chelsea. Nachdem die Blues ihn nicht fest verpflichten wollten, kehrte Sancho zunächst nach Manchester zurück und schloss sich dann, erneut auf Leihbasis, Aston Villa an. Im Sommer wird Sancho ablösefrei zu haben sein.

Allerdings konnte der Engländer auch beim Team von Trainer Unai Emery die Erwartungen nicht erfüllen. In 28 Einsätzen gelangen ihm lediglich ein Tor und eine Torvorlage. Nur in sieben Premier-Leauge-Spielen stand er in der Startelf. Für die englische Nationalmannschaft wurde Sancho bereits seit über vier Jahren nicht mehr nominiert.