Nach Informationen der spanischen Zeitung Sport hätten Font und sein Team Kontakt zu Manchester City aufgenommen, um über einen Transfer von Starstürmer Erling Haaland zu verhandeln.
Als Nachfolger für Robert Lewandowski: Präsidentschaftskandidat des FC Barcelona arbeitet wohl bereits an Transfer von Weltstar
Erste persönliche Gespräche soll es dabei schon gegeben haben. Am Rande des Auswärtsspiels der Skyblues in der Champions League bei Real Madrid am Mittwochabend hätten sich City-CEO Ferran Sorriano und sein Sportdirektor Hugo Viana mit Carles Planchart und Xavier Aguilar, beides Mitglieder aus Fonts Stab, im Four Seasons Hotel in Madrid getroffen. Ziel des Zusammenkommens sei es gewesen, über ein mögliches Vorkaufsrecht für den Norweger zu sprechen.
Font steckt derzeit mitten im Wahlkampf um die Präsidentschaft bei den Katalanen. Dabei tritt der 53-Jährige gegen den amtierenden Amtsinhaber Joan Laporta an und scheint sich durch diverse Transferversprechen zusätzliche Stimmen sichern zu wollen.
Lewandowski-Nachfolge: Erling Haaland oder Julian Alvarez?
Das Problem: Haaland ist noch bis 2034 an Manchester City gebunden und dürfte für interessierte Klubs daher nicht gerade billig zu haben sein. Zu allem Überfluss steckt Barcelona in einer schweren finanziellen Schieflage, ist also eigentlich nicht imstande, große Transfersummen zu stemmen.
Angesichts des am Ende der Saison auslaufenden Vertrages von Robert Lewandowski ist Barca händeringend auf der Suche nach einem neuen Stürmer. Jüngsten Medienberichten zufolge ist Atletico Madrids Julian Alvarez Topkandidat auf die Nachfolge des Polen, jedoch müssten die Katalanen wohl auch beim Argentinier einen dreistelligen Millionenbetrag auf den Tisch legen.
Zudem ist es noch nicht in Stein gemeißelt, dass Lewandowski den Klub nach der Saison tatsächlich verlässt. Er selbst habe noch keine finale Entscheidung über seine Zukunft getroffen, erklärte der Pole jüngst: "Ich weiß es nicht. Weil ich es spüren muss. Im Moment kann ich Ihnen nichts sagen, weil ich mir noch nicht einmal zu 50 Prozent sicher bin, welchen Weg ich einschlagen möchte. Das ist noch nicht der richtige Moment."
Erling Haaland: Statistiken in der Saison 2025/26
Spiele 40 Tore 29 Vorlagen 7
Häufig gestellte Fragen
Erling Haaland ist Mittelstürmer – und zwar einer, wie man ihn im modernen Fußball kaum besser finden könnte. Seine Aufgabe? Tore. Viele Tore. Er spielt zentral, mit Kraft, Tempo, cleveren Laufwegen und dieser fast unheimlichen Effizienz vor dem Tor.
Geboren wurde er am 21. Juli 2000 in Leeds, England. Sein Vater, Alf-Inge Haaland, war damals Profi bei Leeds United – daher auch der englische Geburtsort. Aufgewachsen ist er dann in Norwegen, in der Stadt Bryne.
Bei Manchester City läuft Haaland mit der Nummer 9 auf – eine klassische Stürmernummer, die ziemlich genau zusammenfasst, was er auf dem Platz macht: vorne lauern, Chancen erspüren, abdrücken.
Mit 1,95 Metern Körpergröße ist Haaland eine echte Erscheinung. Und das nicht nur auf dem Papier – er bringt Wucht mit, wirkt aber gleichzeitig erstaunlich agil für seine Größe. Eine seltene Kombination.
Rund 88 Kilogramm bringt er auf die Waage. Das passt: robust gebaut, muskulös, aber trotzdem spritzig. Auf dem Platz wirkt er wie ein Panzer mit Turbolader.
Offizielle Angaben gibt es nicht – geschätzt wird EU 46 bis 47. Haalands Schuhe? Speziell angepasst, versteht sich. Nike sorgt dafür, dass alles sitzt.
Sein linker Fuß ist der dominante. Die meisten seiner Tore schießt er damit. Mit rechts trifft er aber auch regelmäßig – was ihn noch unberechenbarer macht.
Seine Anfänge hatte er bei Bryne FK – dort, wo Haaland aufgewachsen ist. Danach folgten Molde FK, Salzburg, Borussia Dortmund – und schließlich der Sprung zu Manchester City. Ein Weg mit klarer Linie.
Sein Hauptwohnsitz ist in Manchester – ganz in der Nähe des Trainingszentrums. Außerdem besitzt er Immobilien in Norwegen, und angeblich auch eine Finca in Spanien. Details? Bleiben privat.
Seine Autosammlung ist berühmt: Bugatti, Ferrari Monza, Mercedes-AMG One, Rolls-Royce Cullinan – dazu Alltagsklassiker wie ein Range Rover oder ein Audi RS6. Je nach Stimmung und Anlass.
Ja, er kann. Während seiner Zeit in Dortmund hat Haaland Deutsch gelernt – und auch in Interviews gezeigt, dass er sich gut verständigen kann. Kein Akzentwunder, aber völlig alltagstauglich.
Seit 2024 ist bekannt: Haaland ist Vater geworden. Viel mehr ist dazu nicht öffentlich – er schützt sein Privatleben konsequent.
Isabel Haugseng Johansen – sie kommt wie er aus Bryne, man kennt sich also schon ewig. Die beiden führen eine eher zurückhaltende Beziehung, leben aber offenbar zusammen in England.
Je nach Quelle liegt sein Jahresgehalt zwischen 33 und 55 Millionen Euro – abhängig von Boni. Sein Vermögen? Schätzungen gehen von weit über 100 Millionen Euro aus. Und das ist wohl eher konservativ.
Mit Salzburg holte Haaland Meisterschaft und Pokal, mit dem BVB den DFB-Pokal. Der große Coup folgte bei City: Premier League, FA Cup und Champions League – alles in einer Saison. 2024 kam der nächste Meistertitel dazu. Und individuell? Da hat er 2023 fast alles abgeräumt.
Noch kein einziges Mal. 2023 war er aber ganz nah dran – Platz 2 hinter Messi. Viele sehen ihn schon als nächsten großen Favoriten.
Auch hier bisher kein Sieg. 2023 war Haaland erneut Zweiter – wieder hinter Messi. Es dürfte aber nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sein Name ganz oben auftaucht.
Gleich zwei: "The Man-Child" – wegen seines schnellen Wachstums bei Molde – und "Goal Machine", weil er einfach immer trifft. Beide Spitznamen treffen ziemlich genau ins Schwarze.