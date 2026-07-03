"Als ich nach Hause kam, hatte er es schon veröffentlicht": Ein Foto von Erling Haaland löst unaufhaltsamen Hype aus

"Er sagte, das sei buchstäblich seine einzige Chance in Dallas", berichtete die Ladenbesitzerin Julie Newport, nachdem Haaland mit einigen Teamkollegen nach dem Einzug ins WM-Achtelfinale für einen Shoppingabstecher vorbeigeschaut hatte.

Bilder davon veröffentlichte Haaland in den Sozialen Medien. Das T-Shirt mit dem Aufdruck "Y'all can kiss my Dallas", das der norwegische Starstürmer auf einem Foto trug, ist im Laden laut Newport inzwischen fast ausverkauft. Auch die Online-Verkäufe laufen auf Hochtouren. Haaland schrieb bei Instagram zu seinem Beitrag: "Howdy."

Haaland habe nichts über Cowboyhüte gewusst. Dennoch habe er "eine fantastische Zeit" gehabt, sagte Newport im Gespräch mit Fox 4: Für den Norweger und seine Mitspieler, die kurz zuvor die Elfenbeinküste geschlagen hatten (2:1), sei es "wie Verkleiden" gewesen. "Sie hatten alle Stiefel, Hüte und Hemden." Haaland kaufte demnach mehrere Hüte.