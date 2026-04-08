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Oliver Maywurm

"Als hätte er noch nie in seinem Leben als rechter Außenverteidiger gespielt": Real Madrids Trent Alexander-Arnold wird wegen einer Unachtsamkeit gegen den FC Bayern heftig kritisiert

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T. Alexander-Arnold

Roy Keane war einst bekannt für kompromissloses Defensivverhalten. Bei einem Star von Real Madrid sah er genau das gegen Bayern aber überhaupt nicht.

Roy Keane hat sich nach Real Madrids 1:2-Niederlage im Viertelfinalhinspiel der Champions League gegen den FC Bayern München Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold vorgeknöpft.

"Ich habe es satt. Bei jedem wichtigen Spiel ist es dasselbe", schimpfte der ehemalige Kapitän und Mittelfeldstaubsauger von Manchester United am Dienstagabend als TV-Experte bei CBS über Alexander-Arnold. Den Iren stört dabei besonders, dass ständig über die enormen Offensivqualitäten des ehemaligen Liverpoolers gesprochen werde, dessen Defensivverhalten aber immer wieder arg zu wünschen übrig lasse.

  • Kritik an Real Madrids Trent Alexander-Arnold: "Auf diesem Niveau darf man nicht so abschalten"

    "Auf diesem Niveau, in der Champions League, darf man nicht einfach so abschalten", ging Keane auf Alexander-Arnolds Aktien an Bayerns Führungstor durch Luis Diaz in der 41. Minute ein. Der Kolumbianer war dem Real-Verteidiger in der Entstehung im Rücken davon gelaufen und hatte einen schönen Steckpass von Serge Gnabry daraufhin eiskalt und unbedrängt in die Maschen gesetzt.

    "Das ist ein kindischer Fehler. Sich von Luis Diaz überlaufen zu lassen, als wäre man gar nicht da? Das ist Müll! Ich bitte euch", polterte Keane. Alexander-Arnold verteidige "immer noch, als hätte er noch nie in seinem Leben als rechter Außenverteidiger gespielt. Wichtige Spiele erfordern großartige Verteidiger, und im Moment ist er weit davon entfernt, einer zu sein", so der 54-Jährige, der zwischen 1993 und 2005 insgesamt 479 Pflichtspiele für Manchester United absolviert hatte.

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  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel verzichtete zuletzt auf Trent Alexander-Arnold

    Keane ist als Kritiker Alexander-Arnolds bekannt und hatte den 27-Jährigen schon kritisiert, als jener noch das Liverpool-Trikot trug. Vergangenes Jahr, als sich Alexander-Arnolds Wechsel nach Madrid bereits abzeichnete, hatte Keane im Podcast Stick to Football die Eignung des Engländers für die Königlichen angezweifelt: "Wenn Trent Alexander-Arnold zu Real Madrid wechselt, dann viel Glück - als ob man bei Real nicht wissen würde, wie man verteidigt", stellte er schon damals die Defensivqualitäten Alexander-Arnolds in Frage.

    Nach insgesamt 21 Jahren beim LFC war Alexander-Arnold vergangenen Sommer für zehn Millionen Euro Ablöse nach Madrid gewechselt. Auch wegen wiederkehrender Verletzungsprobleme konnte der gebürtige Liverpooler in Spanien bisher noch nicht nachhaltig überzeugen, bis dato stehen in 23 Einsätzen für Real fünf Assists zu Buche.

    Positiv: Drei dieser fünf Vorlagen gelangen Alexander-Arnold in den drei jüngsten Spielen, auch gegen Bayern glänzte er als Wegbereiter und legte den Treffer zum 1:2-Endstand durch Kylian Mbappe (74. Minute) auf. "Vor dem Spiel haben wir darüber gesprochen, wie wir hinter ihre Abwehr laufen müssen, mit Laufwegen hinter ihren Außenverteidigern, und ich habe dort eine Chance gesehen", erklärte Alexander-Arnold seinen Assist bei CBS. "Ich habe Kylian laufen sehen, habe den Ball mit viel Kraft gespielt, und er hat es sehr gut gemacht."

    Einen bitteren Rückschlag musste Alexander-Arnold vor kurzem wegstecken, als er von Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel für die Testspiele gegen Uruguay (1:1) und Japan (0:1) Ende März nicht nominiert worden war. Tuchel erklärte, dass es keine Entscheidung gegen Alexander-Arnold, sondern explizit für andere Spieler gewesen sei. "Es geht nicht darum, was Trent uns nicht geben kann", sagte der deutsche Coach. "Ich weiß sehr gut, was Trent kann und wo seine Stärken liegen."

    Tuchel hat Alexander-Arnold seit Juni vergangenen Jahres nicht mehr nominiert, seinerzeit absolvierte der Real-Star auch das bisher letzte seiner insgesamt 34 Länderspiele. In der finalen Saisonphase wird Alexander-Arnold alles daran setzen, Tuchel noch davon zu überzeugen, ihn im Sommer mit zur WM zu nehmen.

  • Wende im Rückspiel gegen Bayern? Trent Alexander-Arnold ist hoffnungsfroh

    Real drängte derweil gegen Bayern in der Schlussphase noch auf den Ausgleich, es blieb allerdings bei der knappen Niederlage. So steht Alexander-Arnold und Co. kommenden Mittwoch beim Rückspiel in München ein Kraftakt bevor, um es möglicherweise doch noch ins Halbfinale der Champions League zu schaffen.

    "Es wird eine riesige Aufgabe sein, in der Allianz Arena zu gewinnen, aber bei einem Verein wie diesem wachsen wir in solchen Momenten über uns hinaus", gab sich Alexander-Arnold dennoch hoffnungsfroh. Bevor das zweite Duell mit Bayern in den Fokus rückt, ist Real am Freitag in der heimischen Liga gegen den FC Girona gefordert. Ein Sieg ist dabei absolute Pflicht, will man den Rückstand auf Spitzenreiter FC Barcelona (derzeit sieben Punkte) nicht weiter anwachsen lassen und so die Chance auf den spanischen Meistertitel möglicherweise schon endgültig verspielen.

  • Trent Alexander-ArnoldGetty Images

    Trent Alexander-Arnold: Seine Zahlen für Real Madrid


    Spiele

    Tore

    Assists

    23

    0

    5


Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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