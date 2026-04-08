"Als hätte er noch nie in seinem Leben als rechter Außenverteidiger gespielt": Real Madrids Trent Alexander-Arnold wird wegen einer Unachtsamkeit gegen den FC Bayern heftig kritisiert

Keane ist als Kritiker Alexander-Arnolds bekannt und hatte den 27-Jährigen schon kritisiert, als jener noch das Liverpool-Trikot trug. Vergangenes Jahr, als sich Alexander-Arnolds Wechsel nach Madrid bereits abzeichnete, hatte Keane im Podcast Stick to Football die Eignung des Engländers für die Königlichen angezweifelt: "Wenn Trent Alexander-Arnold zu Real Madrid wechselt, dann viel Glück - als ob man bei Real nicht wissen würde, wie man verteidigt", stellte er schon damals die Defensivqualitäten Alexander-Arnolds in Frage.

Nach insgesamt 21 Jahren beim LFC war Alexander-Arnold vergangenen Sommer für zehn Millionen Euro Ablöse nach Madrid gewechselt. Auch wegen wiederkehrender Verletzungsprobleme konnte der gebürtige Liverpooler in Spanien bisher noch nicht nachhaltig überzeugen, bis dato stehen in 23 Einsätzen für Real fünf Assists zu Buche.

Positiv: Drei dieser fünf Vorlagen gelangen Alexander-Arnold in den drei jüngsten Spielen, auch gegen Bayern glänzte er als Wegbereiter und legte den Treffer zum 1:2-Endstand durch Kylian Mbappe (74. Minute) auf. "Vor dem Spiel haben wir darüber gesprochen, wie wir hinter ihre Abwehr laufen müssen, mit Laufwegen hinter ihren Außenverteidigern, und ich habe dort eine Chance gesehen", erklärte Alexander-Arnold seinen Assist bei CBS. "Ich habe Kylian laufen sehen, habe den Ball mit viel Kraft gespielt, und er hat es sehr gut gemacht."

Einen bitteren Rückschlag musste Alexander-Arnold vor kurzem wegstecken, als er von Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel für die Testspiele gegen Uruguay (1:1) und Japan (0:1) Ende März nicht nominiert worden war. Tuchel erklärte, dass es keine Entscheidung gegen Alexander-Arnold, sondern explizit für andere Spieler gewesen sei. "Es geht nicht darum, was Trent uns nicht geben kann", sagte der deutsche Coach. "Ich weiß sehr gut, was Trent kann und wo seine Stärken liegen."

Tuchel hat Alexander-Arnold seit Juni vergangenen Jahres nicht mehr nominiert, seinerzeit absolvierte der Real-Star auch das bisher letzte seiner insgesamt 34 Länderspiele. In der finalen Saisonphase wird Alexander-Arnold alles daran setzen, Tuchel noch davon zu überzeugen, ihn im Sommer mit zur WM zu nehmen.