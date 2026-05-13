Als Alternative für Jose Mourinho: Übernimmt ein ehemaliger Bundesliga-Trainer für Alvaro Arbeloa bei Real Madrid?

Demnach prüfe die Führung um Präsident Florentino Perez mehrere Optionen für die Nachfolge von Alvaro Arbeloa, wobei Matarazzos grundsätzliche, sehr moderne Spielidee bei Real geschätzt werden würde und er sich deshalb großer Beliebtheit bei den Blancos erfreue.

Gleichwohl betont der Bericht auch, dass ein Wechsel des 48-jährigen US-Amerikaner zu Real eher unwahrscheinlich sei. Nach wie vor spräche man sich in Madrid klar für Mourinho als neuen Trainer aus, laut dem belgischen Transferexperten Sacha Tavolieri ist ein Wechsel gar schon in trockenen Tüchern.

Demnach folge die offizielle Verkündung der Madrilenen bereits in der kommenden Woche. Bereits in den vergangenen Tagen hatte sich eine Rückkehr Mourinhos an seine alte Wirkungsstätte angedeutet. "The Special One" besitzt bei Benfica eine Ausstiegsklausel in Höhe von drei Millionen Euro in seinem noch bis 2027 laufenden Vertrag.