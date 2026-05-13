Wie Journalist Raul Varela von Radio Marca berichtet, haben die Königlichen den ehemaligen Bundesliga-Coach Pellegrino Matarazzo als Alternative zu 'The Special One' auf dem Zettel, sollte ein Wechsel des Portugiesen nach Madrid scheitern.
Als Alternative für Jose Mourinho: Übernimmt ein ehemaliger Bundesliga-Trainer für Alvaro Arbeloa bei Real Madrid?
Demnach prüfe die Führung um Präsident Florentino Perez mehrere Optionen für die Nachfolge von Alvaro Arbeloa, wobei Matarazzos grundsätzliche, sehr moderne Spielidee bei Real geschätzt werden würde und er sich deshalb großer Beliebtheit bei den Blancos erfreue.
Gleichwohl betont der Bericht auch, dass ein Wechsel des 48-jährigen US-Amerikaner zu Real eher unwahrscheinlich sei. Nach wie vor spräche man sich in Madrid klar für Mourinho als neuen Trainer aus, laut dem belgischen Transferexperten Sacha Tavolieri ist ein Wechsel gar schon in trockenen Tüchern.
Demnach folge die offizielle Verkündung der Madrilenen bereits in der kommenden Woche. Bereits in den vergangenen Tagen hatte sich eine Rückkehr Mourinhos an seine alte Wirkungsstätte angedeutet. "The Special One" besitzt bei Benfica eine Ausstiegsklausel in Höhe von drei Millionen Euro in seinem noch bis 2027 laufenden Vertrag.
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Matarazzo äußerst erfolgreich bei Real Sociedad
Matarazzo wiederum besitzt bei seinem aktuellen Klub Real Sociedad ein noch bis 2027 laufendes Arbeitspapier. Der ehemalige Trainer des VfB Stuttgart und der TSG Hoffenheim heuerte Ende Dezember 2025 bei den Basken an und führte das zuvor kriselnde Team wieder höhere Gefilde sowie zum Pokalsieg in der Copa del Rey.
Damit steht auch bereits fest, dass Real Sociedad in der kommenden Saison trotz eines derzeit achten Ranges in der spanischen LaLiga in der Europa League an den Start gehen darf.
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".